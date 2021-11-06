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Лучшие страны мира для инвестиций в сезонную недвижимость: лидируют Кипр и Греция

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Суббота 06 ноября 2021 10:42
Лучшие страны мира для инвестиций в сезонную недвижимость: лидируют Кипр и Греция Фото: Кипр и Греция также известны своей программой "Золотой визы" (gettyimages)
Автор: Леся Панченко

Венеция утратила свое лидерство из-за наплыва туристов.

Кипр и Греция — самые выгодные направления для тех, кто заинтересован в покупке недвижимости для отдыха или сезонного дохода от аренды. Страны известны лояльной визовой политикой и мягким климатом.

Об этом сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на SchengenVisaInfo.com.

Чем привлекательны Греция и Кипр

Исследовательский центр компании Compare the Market проанализировал страны по всему миру с учетом определенных факторов, в частности, стоимостии жизни, возможностей для развлечения и досуга, заведений общественного питания и отдыха, уровня преступности, климата и т.д.

Ранее самым привлекательным местом для инвестиций в сезонную недвижимость считалась Венеция. Однако большой наплыв туристов и популярность города, по мнению исследователей, сделали его менее интересным для инвестиций в жилье.

"Хотя Венеция — прекрасное место для посещения, сезонный дом с меньшим количеством туристов, где вы сможете по-настоящему окунуться в жизнь местных жителей, нужно искать в другом городе. В этом случае Пафос на Кипре может быть хорошим выбором", — говорится в отчете Compare the Market.

Что не так с "Золотой визой"?

Кипр и Греция также известны своей программой "Золотой визы", которая позволяет международным инвесторам путешествовать без визы в странах Шенгенской зоны. Иностранцы, желающие участвовать в программе, должны инвестировать сумму от 252 328 евро. Впрочем "Золотая виза" часто подвергается критике из-за ее использования в коррупционных схемах.

"Очевидно, что кипрская инвестиционная программа действовала в период с 2007 по 2020 год с недостатками в законодательстве и почти без нормативной базы", — отметил Мирон Николатос, бывший судья Верховного суда.

Недавно кипрское правительство аннулировало гражданство 45 международных инвесторов, а также их родственников, имеющих кипрские паспорта, в рамках программы золотой визы страны.

Ранее международные эксперты по недвижимости Astons оценивали Грецию как наиболее благоприятное направление для международных инвесторов.

Кроме того, Афины вместе с несколькими городами, такими как Кефалония, Лефкада и Киклады, были признаны одними из самых дорогих и быстрорастущих по стоимости мест на рынке недвижимости Греции.

Ранее мы рассказывали, что средняя стоимость объектов, приобретенных украинцами в Турции – 266 тысяч евро.

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