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Бюджет українців на купівлю нерухомості в Туреччині зріс на 80%

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Неділя 31 жовтня 2021 12:45
Бюджет українців на купівлю нерухомості в Туреччині зріс на 80% Фото: жителі України віддають перевагу об'єктам вторинного ринку (gettyimages)
Автор: Леся Панченко

Середня вартість об'єктів, придбаних українцями в Туреччині – 266 тисяч євро.

У вересні 2021 року громадяни України купили 101 об'єкт нерухомості на території Туреччини і зайняли 15-е місце серед найактивніших іноземних покупців.

Про це повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на інформацію міжнародного брокера нерухомості Tranio.

У порівнянні з вереснем минулого року купівельна активність українців в Туреччині зросла на 38%. Ці дані опублікував у жовтні Турецький інститут статистики.

Скільки нерухомості в Туреччині куплено українцями

В цілому, за перші дев'ять місяців 2021 року українці здійснили 790 угод з купівлі нерухомості в Туреччині. За аналогічний період 2020 року вони купили 507 об'єктів нерухомості – на 56% менше, ніж цього року.Бюджет українців на купівлю нерухомості в Туреччині зріс на 80%

Продаж житла, вересень 2021 (джерело: Турецький інститут статистики)

Більшість угод серед іноземців у вересні 2021 року було здійснено громадянами Ірану – 1 323 об'єктів нерухомості. На другому місці покупці з Іраку – 990 будинків. На третьому місці росіяни – 540 об'єктів нерухомості.

Всього за вересень іноземці купили понад 6 тисяч об'єктів нерухомості з 147 тисяч проданих в країні. Найчастіше іноземці купують житло в:

  • Стамбулі – 2 995 угод;
  • Антальє – 1 358 угод;
  • Анкарі – 408 угод.

Скільки українці готові витратити на будинок в Туреччині

За даними Tranio, середній бюджет українських клієнтів зріс майже на 80%. У 2021 році середня вартість об'єктів, придбаних українцями в Туреччині – 266 тисяч євро. У 2020 році середній бюджет становив 148 тисяч євро.

Найчастіше інвестори з України обирають квартиру, а не будинок у співвідношенні 57/43%. У житлових комплексах зазвичай є керуюча компанія, яка за окрему плату допомагає власникам знайти орендарів і стежить за станом квартири за відсутності господаря.

Також жителі України віддають перевагу об'єктам вторинного ринку. У 2021 році 92% клієнтів з України вибрали турецьке житло в готовому будинку, а не в новобудові.

Україна входять в ТОП-3 країн, чиї громадяни найчастіше отримують сімейний вид на проживання в Туреччині, і в ТОП-5 країн за виданими робочим ВНП.

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