Квартира у новобудові для здачі в оренду: переваги та ризики інвестування

Інвестиції в нерухомость від забудовників з метою подальшої здачі квартир в оренду, користується високим попитом. У поточному році кількість таких запитів зросла на 10-15%.

Про це повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на інформацію АН Park Lane.

Інвестиційна привабливість

Основна причина вибору на користь квартир у новобудовах для подальшої здачі в оренду – ціна. По-перше, до моменту введення будинку в експлуатацію вартість квадратних метрів зросте на 20-30%. Це хороший показник річного прибутку в рамках 2-3 років. По-друге –­ ліквідний об'єкт легко і вигідно здавати.

Тому за останній рік кількість запитів на підбір квартир у новобудовах Києва з метою здачі в оренду зросла на 10-15%.

"Попит на оренду квартир у нових житлових комплексах найвищий серед загальної кількості запитів – близько 70% орендарів розглядають виключно нові будинки. Це провокує зростання пропозиції. Тому квартири в комфортних новобудовах та ЖК швидко розкуповують, а потім вони поповнюють пропозицію квартир для оренди", – каже Вікторія Барабаш, Генеральний директор АН Park Lane.

Популярні райони та метражі

Найбільш затребувані райони для таких інвестицій: Дарницький, Голосіївський, Печерський, Шевченківський, Святошинський та останнім часом Подільський –через будівництво нових станцій метро та активну забудову району.

Купують для оренди однокімнатні квартири площею 40-50 кв. м, двокімнатні – 65-70 кв.м, трикімнатні – 70-85 кв.м. Найбільша популярність у квартир з хорошими видовими характеристиками, що може впливати на орендні ставки, особливо якщо йдеться про високий ціновий сегмент.

Терміни окупності та прибуток

Період повернення інвестицій залежить від класу нерухомості. На найбільш затребувані квартири орендні ставки на 15-20% вищі, ніж на аналогічні за характеристиками у менш популярних ЖК. Тому від правильного вибору об'єкта залежить дохід.

У середньому окупність квартир складає 8-12 років. Щорічний прибуток становить у середньому 10%.

При цьому нерухомість вважається низькоризиковим інвестиційним інструментом, тому популярна серед тих, хто хоче зберегти та примножити капітал.

За словами Вікторії Барабаш, орендні ставки на квартири у Києві найстабільніші у порівняні з іншими регіонами. Навіть у періоди зниження попиту ринок відновлюється за 6-12 місяців. Загалом така негативна динаміка спостерігається рідко, приблизно раз на 10 років. Тому купівля квартир у нових будинках для здачі в оренду є вигідним варіантом пасивного доходу. Плюсом у цьому випадку є й низькі амортизаційні витрати – косметичний ремонт у новій нерухомості потрібен в середньому 1 раз на 7-10 років. Ремонт інженерних мереж, як у квартирі, так і в самому будинку, перші 10-20 років майже не потрібен.

Раніше ми розповідали, що 42% запитів від охочих орендувати квартиру припадає на однокімнатне житло.