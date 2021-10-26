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Ціни на оренду квартир поступово знижуються: в яких районах найбільше

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Вівторок 26 жовтня 2021 12:51
Ціни на оренду квартир поступово знижуються: в яких районах найбільше Фото: 42% охочих орендувати квартиру припадає на однокімнатне житло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Леся Панченко

З квітня поточного року, після локдауну, медіанна ціна оренди житлової нерухомості Києва зросла майже на 19%. При цьому у вересні 2021 року зменшилась на 2,7%, в порівнянні з попереднім місяцем та на 1,8% в порівнянні з вереснем 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Address.ua.

У вересні 2021р. медіанна ціна оренди квартир в Києві склала 10,7 дол/кв.м. Ціна оренди квадратного метра однокімнатних квартир склала 12 дол. Медіанна вартість двокімнатних – 10 дол/кв.м, трикімнатних квартир – 10 дол/кв.м.

Найдорожчі райони

Найдорожчим районом столиці для оренди є Печерський. Медіанна вартість оренди в центрі столиці становить 1129 дол за об'єкт, або 15 дол. за кв.м. На другому місці – Шевченківський район. Орендодавці в цьому районі просять 853 дол за квартиру або 12 дол/кв.м. На третьому місці Голосіївський район – 637 дол за об'єкт або 12/кв.м. Мінімальна медіанна ціна на оренду квартир зафіксована в Деснянському районі – 338 дол за квартиру, або 7 дол за кв.м.Ціни на оренду квартир поступово знижуються: в яких районах найбільшеДжерело: address.ua

Що пропонують в оренду

У вересні оренди квартир розподілився наступним чином. 40% від загальної кількості пропозиції, зосереджено в категорії однокімнатних квартир. Пропозиція по двокімнатних квартирах - 39%, трикімнатних - 17%. Багатокімнатні квартири, вільні для заселення – 4% пропозицій.

Що бажають орендувати

У вересні 2021року 42% запитів від охочих орендувати квартиру припадає на однокімнатне житло. 36% потенційних орендарів шукають для оренди двокімнатні квартири, а 18% – трикімнатні. Найскладніше здавати в оренду багатокімнатні квартири, лише 4% орендарів підшукують житло з чотирма і більше кімнатами.

Скільки триватиме зниження

"Незважаючи на незначне зниження медіанної вартості оренди кв.м., орендні ставки житлової нерухомості в Києві залишаються високими в порівнянні з попередніми періодами.

Зростання попиту на оренду і зростання кількості укладених угод призвели до зміни балансу попиту і пропозиції. Якщо в попередні місяці доля 1-кімнатних квартир в структурі пропозиції була вища, ніж в структурі попиту, то в вересні 2021 ситуація змінилася на зворотну. Проте, поки що попит і пропозиція на ринку оренди житлової нерухомості Києва залишаються збалансованими.

З точки зору динаміки цін, у вересні зміни виявилися незначними. Медіанна ціна оренди квартири залишилася на рівні 540 дол. З географічної точки зору відбулося кілька змін – компенсаційне зниження цін на оренду в Голосіївському районі (після зростання на 18% в серпні). Не змогли утримати ціни власники нерухомості в Деснянському районі, де вартість оренди знизилася на 9% до рівня червня цього року. Відмічено зростання цін на орендну нерухомість в Шевченківському районі. Решта районів міста або зберегли попередній рівень цін, або показали незначне зростання.

У жовтні цього року найбільш імовірно початок поступового зниження цін на оренду, яке триватиме до січня-лютого 2022 року", – пояснив директор City Development Solutions Роман Герасимчук.

Раніше ми розповідали, що на двокімнатні квартири ціни у 2021 році ростуть чотири місяці поспіль.

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