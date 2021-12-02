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Квадратний метр новобудов подорожчав на 500-700 грн: статистика Львова та Одеси

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Четвер 02 грудня 2021 13:32
Квадратний метр новобудов подорожчав на 500-700 грн: статистика Львова та Одеси Фото: за три осінні місяці ціна на квадратний метр зросла на 1600 грн. (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Леся Соловчук

Середня вартість квадратного метра у новобудовах Львова та Одеси зросла в середньому на 500-700 грн.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на дані статистики порталу ЛУН Місто.

Ціни в ЖК Львова

Середня вартість квадратного метра у Львові за останній місяць зросла на 600 грн – з 2300 до 2900 грн за кв.м. За три осінні місяці ціна квадратний метр подорожчав на 1600 грн.

Найдорожчі квартири розташовані у центрі міста. Квадратний метр у Галицькому районі коштує в середньому 31100 грн, у Франківському 30200 – на 800 грн дорожче, ніж у листопаді.

Найдешевше житло можна купити у Сихівському районі – середня ціна за квадрат не змінилася з минулого місяця – 23 700 грн.Квадратний метр новобудов подорожчав на 500-700 грн: статистика Львова та Одеси

Джерело: ЛУН Місто

Середня вартість квадратного метра по класах:

  • економклас – 16 000 грн за кв.м.
  • комфорт – 19 500 грн за кв.м.
  • бізнесклас – 28 500 грн за кв.м.
  • преміум – 36 100 грн за кв.м.

Ціни в ЖК Одеси

В новобудовах Одеси вартість квадратного метра зросла за останній місць ще більше, ніж у Львові – з 21500 до 22200 гривень. Водночас у вересні квадратний метр коштував також 21500 грн.

У листопаді в Одесі найдешевшим залишався Суворівський район – 18600 грн за кв. м, найдорожчим Приморський – 31500 грн за кв. м. Квадратний метр новобудов подорожчав на 500-700 грн: статистика Львова та ОдесиДжерело: ЛУН Місто

Середня вартість квадратного метра по класах:

  • економклас - 16 700 грн за кв.м.
  • комфорт – 20 000 грн за кв.м.
  • бізнес-клас – 24 100 грн за кв.м.
  • преміум – 38 600 грн за кв.м.

Раніше ми розповідали, що ціни на житло первинного ринку зростають навіть під час карантину.

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