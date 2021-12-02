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Квадратный метр новостроек подорожал на 500-700 грн: статистика Львова и Одессы

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Четверг 02 декабря 2021 13:32
Квадратный метр новостроек подорожал на 500-700 грн: статистика Львова и Одессы Фото: за три осенних месяца цена на квадратный метр выросла на 1600 грн. (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Леся Соловчук

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Львова и Одессы выросла в среднем на 500–700 грн.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на данные статистики портала Лун Місто.

Цены в ЖК Львова

Средняя стоимость квадратного метра во Львове за последний месяц выросла на 600 грн. – с 2300 до 2900 грн. за кв.м. За три осенних месяца квадратный метр подорожал на 1600 грн.

Самые дорогие квартиры расположены в центре города. Квадратный метр в Галицком районе стоит в среднем 31100 грн, во Франковском 30200 – на 800 грн дороже, чем в ноябре.

Самое дешевое жилье можно купить в Сыховском районе – средняя цена за квадрат не изменилась с прошлого месяца – 23 700 грн. Квадратный метр новостроек подорожал на 500-700 грн: статистика Львова и Одессы
Источник: ЛУН Місто

Средняя стоимость квадратного метра по классам:

  • экономкласс – 16 000 грн за кв.м.
  • комфорт – 19 500 грн за кв.
  • бизнескласс – 28 500 грн за кв.м.
  • премиум – 36 100 грн за кв.

Цены в ЖК Одессы

В новостройках Одессы стоимость квадратного метра выросла за последнее место еще больше, чем во Львове – с 21500 до 22200 гривен. В сентябре квадратный метр стоил также 21500 грн.

В ноябре в Одессе самым дешевым оставался Суворовский район – 18 600 грн за кв. м, самым дорогим Приморский – 31 500 грн за кв. м.Квадратный метр новостроек подорожал на 500-700 грн: статистика Львова и Одессы

Источник: ЛУН Місто

Средняя стоимость квадратного метра по классам:

  • экономкласс – 16 700 грн за кв.м.
  • комфорт – 20 000 грн за кв.
  • бизнес-класс – 24 100 грн за кв.
  • премиум – 38600 грн за кв.м.

Ранее мы рассказывали, что цены на жилье первичного рынка растут даже во время карантина.

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