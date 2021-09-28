Найстабільніші ціни на житло у Житомирі, найбільше зростають у Києві: результати дослідження

Фото: ціни на 1-кімнатні квартири збільшилися майже на 3% за два місяці (Віталій Носач, РБК-Україна)

За липень-серпень 2021 року середня вартість квартир на вторинному ринку в обласних центрах України зросла на 2,5%: з 906 дол/кв.м до 929 дол/кв.м.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільне дослідження Асоціації фахівців з нерухомості України та Геоінформаційного порталу "Увекон".

Ціни на 1-кімнатні квартири збільшилися майже на 3% (з 930 дол/кв.м до 957 дол/кв.м). Вартість 2-кімнатних квартир зросла в середньому на 2,6% (з 863 дол/кв.м до 886 дол/кв.м). Ціни на 3-кімнатні квартири додали 2% (з 860 дол/кв.м до 879 дол/кв.м). 4-кімнатні квартири зросли в ціні на 1,7% (з 1206 дол/кв.м до 1227 дол/кв.м).

Лідером зі зростання вартості нерухомості став Київ — 4,7% за означений період. З обласних центрів найбільше (понад 3%) квартири здорожчали у Дніпрі, Черкасах та Чернігові. Найбільшу стабільність (коливання менше 1%) продемонстрували Житомир, Івано-Франківськ, Львів, Кропивницький та Ужгород.

По регіонах (обласних центрах) України середні ціни на житло вторинного ринку за липень-серпень 2021 року змінились наступним чином:

Вінниця — зростання в середньому на 1,6% (з 826 дол/кв.м до 939 дол/кв.м).

зростання в середньому на 1,6% (з 826 дол/кв.м до 939 дол/кв.м). Дніпро — зростання в середньому на 3,7% (з 923 дол/кв.м до 957 дол/кв.м).

зростання в середньому на 3,7% (з 923 дол/кв.м до 957 дол/кв.м). Житомир — ціни залишилися в середньому без змін (727 дол/кв.м).

ціни залишилися в середньому без змін (727 дол/кв.м). Запоріжжя — зростання в середньому на 2,5% (з 631 дол/кв.м до 647 дол/кв.м).

зростання в середньому на 2,5% (з 631 дол/кв.м до 647 дол/кв.м). Івано-Франківськ —зростання в середньому на 0,5% (з 526 дол/кв.м до 529 дол/кв.м).

—зростання в середньому на 0,5% (з 526 дол/кв.м до 529 дол/кв.м). Київ — зростання в середньому на 4,7% (з 1787 дол/м до 1871 дол/кв.м).

зростання в середньому на 4,7% (з 1787 дол/м до 1871 дол/кв.м). Кропивницькій — зростання в середньому на 0,7% (з 600 дол/кв. до 604 дол/кв.м).

зростання в середньому на 0,7% (з 600 дол/кв. до 604 дол/кв.м). Луцьк — зростання в середньому на 2,4% (з 722 дол/кв.м до 739 дол/кв.м).

зростання в середньому на 2,4% (з 722 дол/кв.м до 739 дол/кв.м). Львів — зростання в середньому на 0,5% (з 1074 дол/кв.м до 1080 дол/кв.м).

зростання в середньому на 0,5% (з 1074 дол/кв.м до 1080 дол/кв.м). Миколаїв — зростання в середньому на 1,8% (з 647 дол/кв.м до 659 дол/кв.м).

— зростання в середньому на 1,8% (з 647 дол/кв.м до 659 дол/кв.м). Одеса — зростання в середньому на 1,5% (з 1002 дол/кв.м до 1017 дол/кв.м).

— зростання в середньому на 1,5% (з 1002 дол/кв.м до 1017 дол/кв.м). Полтава — зростання в середньому на 2% (з 783 дол/кв.м до 799 дол/кв.м).

— зростання в середньому на 2% (з 783 дол/кв.м до 799 дол/кв.м). Рівне — зростання в середньому на 1% (з 726 дол/кв.м до 733 дол/кв.м).

— зростання в середньому на 1% (з 726 дол/кв.м до 733 дол/кв.м). Суми — зростання в середньому на 2,1% (з 623 дол/кв.м до 637 дол/кв.м).

зростання в середньому на 2,1% (з 623 дол/кв.м до 637 дол/кв.м). Тернопіль —зростання в середньому на 1,4% (з 671 дол/кв.м до 681 дол/кв.м).

—зростання в середньому на 1,4% (з 671 дол/кв.м до 681 дол/кв.м). Харків — зростання в середньому на 2,2% (з 884 дол/кв.м до 904 дол/кв.м).

— зростання в середньому на 2,2% (з 884 дол/кв.м до 904 дол/кв.м). Херсон — зростання в середньому на 2,9% (з 680 дол/кв.м до 699 дол/кв.м).

зростання в середньому на 2,9% (з 680 дол/кв.м до 699 дол/кв.м). Хмельницький — зростання в середньому на 3,2% (з 618 дол/кв.м до 638 дол/кв.м).

— зростання в середньому на 3,2% (з 618 дол/кв.м до 638 дол/кв.м). Черкаси — зростання в середньому на 3,4% (з 686 дол/кв.м до 709 дол/кв.м).

— зростання в середньому на 3,4% (з 686 дол/кв.м до 709 дол/кв.м). Чернівці — зростання в середньому на 2,3% (з 756 дол/кв.м до 774 дол/кв.м).

— зростання в середньому на 2,3% (з 756 дол/кв.м до 774 дол/кв.м). Чернігів — зростання в середньому на 3,3% (з 662 дол/кв.м до 684 дол/кв.м).

— зростання в середньому на 3,3% (з 662 дол/кв.м до 684 дол/кв.м). Ужгород — зростання в середньому на 0,6% (з 762 дол/кв.м до 767 дол/кв.м).

Раніше РБК-Україна розповідали, чому попит на житло у великих містах України переважає пропозицію.