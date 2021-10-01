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Квадратный метр нового жилья удерживает позиции: цены в Киеве, Львове и Одессе

Новина українською →
Пятница 01 октября 2021 16:50
Квадратный метр нового жилья удерживает позиции: цены в Киеве, Львове и Одессе Фото: колебания цены не превышают в среднем 200-500 грн на квадратном метре (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Леся Панченко

Средняя цена квадратного метра новостроек в Киеве выросла до 33 000 грн.

Столица и самые активные туристические центры Украины — Львов и Одесса удерживают стоимость квадратного метра жилья в новостройках на максимальных, достигнутых летом, позициях. Небольшие колебания в обе стороны не превышают в среднем 200-500 грн на квадратном метре.

За сколько в октябре реально приобрести недвижимость разных классов на первичном рынке крупных городов и как отличаются цены в пределах столицы и в пригородных районах сообщает РБК-Украина со ссылкой на статистику ЛУН.Город.

Киев

Согласно данным ЛУН, по состоянию на 1 октября текущего года, средняя цена квадратного метра нового жилья в Киеве выросла с 32 500 грн до 33 000 грн.

Самым дорогим районом столицы остается Печерский. Средняя стоимость квадратного метра нового жилья здесь составляет 62 600 грн. Самым дешевым является Деснянский район — 23 200 грн за квадрат.Квадратный метр нового жилья удерживает позиции: цены в Киеве, Львове и Одессе

Источник: ЛУН.Город

Примерно в эту же цену самые дорогие (в среднем) квадратные метры в агломерации – 23 000 грн в Вишневом, 22 100 грн в Вышгороде. Самые дешевые квадраты пригорода-Белогородка с 15 100 грн и Гостомель — 18 000 грн, а также города-спутники на левом берегу — Бровары и Борисполь, которые предлагают те же самые 18 000 грн. за кв. м.Квадратный метр нового жилья удерживает позиции: цены в Киеве, Львове и Одессе

Источник: ЛУН.Город

По состоянию на 1 октября столичный эконом-класс в среднем стоит 22 300 грн за кв. м., комфорт-класс – 27 000 грн за кв. м., бизнес-класс – 49 400 грн за кв. м, премиум-жилье – 76 900 грн за кв. м.

Львов

После небольшого снижения цен в сентябре (в начале осени средняя цена за квадрат уменьшилась на 300 грн) во Львове цены выросли на 500 грн за метр – с 19 300 грн грн до 19 800 грн.

Самые дорогие квартиры в центре города: за метр жилья в Галицком районе просят в среднем 30 900 грн. Самые дешевые предложения в Шевченковском районе – 22 700 грн за квадрат.Квадратный метр нового жилья удерживает позиции: цены в Киеве, Львове и ОдессеИсточник: ЛУН.Город

Во Львове цена за эконом-класс в среднем составляет 16 000 грн за кв. м., комфорт-класс – 18 600 грн за кв. м., бизнес-класс можно взять по цене киевского комфорта – 27 000 грн за кв. м, а премиум-класс станет в 33 200 грн за кв. м.

Одесса

В Одессе наблюдается небольшое снижение средней цены на квадратный метр – с 21 500 грн до 21 300 грн.

Самым дешевым районом "жемчужины" остается Малиновский – 18 500 грн за кв. м., самым дорогим Приморский – 30 800 грн за кв. м.Квадратный метр нового жилья удерживает позиции: цены в Киеве, Львове и ОдессеИсточник: ЛУН.Город

Квадратный метр в одесских квартирах эконом-класса сопоставим со Львовом – 16 000 грн, комфорт-класс – 19 200 грн за кв. м., бизнес-класс можно взять за киевского цене эконома – 23 800 грн за кв. м, а премиум-жилье стоит 38 600 грн за кв. м.

Раньше мы рассказывали, в каких городах самые стабильные цены на квартиры в Украине.

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