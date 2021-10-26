Кількість новобудов на ринку зростає кожного року: покупці згодні чекати

Зараз на первинному ринку України ведуть продаж квартир одночасно 1700 нових житлових комплексів.

Найбільша кількість новобудов локалізується в Києві – 226 нових ЖК. Обходять за цим показником столицю Київська область та Львів – 230. У Одесі – 188 нових багатоповерхівок. В інших містах сумарно звели 800 будівель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ співзасновника порталу LUN.ua Андрія Міми в рамках професійної конференції Building&Constructions forum 3.0.

Київ втратив лідерство

У 2021 році на первинному ринку України ведуть продаж квартир одночасно 1700 нових житлових комплексів. Лідери за кількістю новобудов Київ, Київська область та Львів. У порівнянні з іншими роками простежується позитивна динаміка будівництва. Цьогоріч в Україні закрили продажі 400 нових комплексів, наприклад, у 2020 році їх було 330, а у 2019 році – 210.

Зростає також будівельна активність в інших великих містах країни. Дніпро вже здав 20 нових житлових комплексів у цьому році (в попередні роки було 10), Харків також майже подвоїв свої показники.

Квадратні метри дорожчають

Пропорційно зростає і ціна на житло. Як повідомляє співзасновник LUN.ua, за 2020 рік вартість зросла на 15% у гривні, переважно через падіння курсу долара. За 8 місяців 2021 року ціна показала зростання вже на 16%.

Якщо оцінити у валюті, за 2020 рік у доларах ціна була приблизно 900 дол/кв.м, а за 8 місяців піднялася на 22% – з 950 до 1200 дол/кв.м. Останні дані на жовтень –1250 дол. за кв. метр.

Ціни зростають – люди купують

Також ресурс системно проводить оцінку вартості нерухомості за класами. За результатами дев'яти місяців 2021 року, зростання цін за класами відбулося нерівномірно: економ-клас зріс менше, а бізнес та комфорт-клас додали по 25% вартості.

На поточний момент, квадратний метр у квартирі економ-класу коштує від 800 доларів, комфорт-класу – від 1000 доларів, бізнес-класу – 1800 доларів, преміум – 2800 доларів. Попри це, попит на квартири в новобудовах не зменшився.

"Люди купують і на старті будівництва, і на етапі котловану, і готові чекати три роки до завершення робіт", – зазначив Андрій Міма.

Раніше ми розповідали, що інвестори відмовилися від бюджетних проектів на користь більш надійних і дорогих.