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Кількість новобудов на ринку зростає кожного року: покупці згодні чекати

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Вівторок 26 жовтня 2021 16:45
Кількість новобудов на ринку зростає кожного року: покупці згодні чекати Фото: зростає будівельна активність в усіх великих містах країни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ріана Абдулаєва

Зараз на первинному ринку України ведуть продаж квартир одночасно 1700 нових житлових комплексів.

Найбільша кількість новобудов локалізується в Києві – 226 нових ЖК. Обходять за цим показником столицю Київська область та Львів – 230. У Одесі – 188 нових багатоповерхівок. В інших містах сумарно звели 800 будівель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ співзасновника порталу LUN.ua Андрія Міми в рамках професійної конференції Building&Constructions forum 3.0.

Київ втратив лідерство

У 2021 році на первинному ринку України ведуть продаж квартир одночасно 1700 нових житлових комплексів. Лідери за кількістю новобудов Київ, Київська область та Львів. У порівнянні з іншими роками простежується позитивна динаміка будівництва. Цьогоріч в Україні закрили продажі 400 нових комплексів, наприклад, у 2020 році їх було 330, а у 2019 році – 210.

Зростає також будівельна активність в інших великих містах країни. Дніпро вже здав 20 нових житлових комплексів у цьому році (в попередні роки було 10), Харків також майже подвоїв свої показники.

Квадратні метри дорожчають

Пропорційно зростає і ціна на житло. Як повідомляє співзасновник LUN.ua, за 2020 рік вартість зросла на 15% у гривні, переважно через падіння курсу долара. За 8 місяців 2021 року ціна показала зростання вже на 16%.

Якщо оцінити у валюті, за 2020 рік у доларах ціна була приблизно 900 дол/кв.м, а за 8 місяців піднялася на 22% – з 950 до 1200 дол/кв.м. Останні дані на жовтень –1250 дол. за кв. метр.

Ціни зростають люди купують

Також ресурс системно проводить оцінку вартості нерухомості за класами. За результатами дев'яти місяців 2021 року, зростання цін за класами відбулося нерівномірно: економ-клас зріс менше, а бізнес та комфорт-клас додали по 25% вартості.

На поточний момент, квадратний метр у квартирі економ-класу коштує від 800 доларів, комфорт-класу – від 1000 доларів, бізнес-класу – 1800 доларів, преміум – 2800 доларів. Попри це, попит на квартири в новобудовах не зменшився.

"Люди купують і на старті будівництва, і на етапі котловану, і готові чекати три роки до завершення робіт", – зазначив Андрій Міма.

Раніше ми розповідали, що інвестори відмовилися від бюджетних проектів на користь більш надійних і дорогих.

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