Количество новостроек на рынке растет каждый год: покупатели согласны ждать

Сейчас на первичном рынке Украины ведут продажу квартир одновременно 1700 новых жилых комплексов.

Наибольшее количество новостроек локализуется в Киеве – 226 новых ЖК. Обходят по этому показателю столицу Киевская область и Львов – 230. В Одессе – 188 новых многоэтажек. В других городах суммарно возвели 800 зданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление соучредителя портала LUN.ua Андрея Мимы в рамках профессиональной конференции Building&Constructions forum 3.0.

Киев потерял лидерство

В 2021 году на первичном рынке Украины ведут продажу квартир одновременно 1700 новых жилых комплексов. Лидеры по количеству новостроек Киев, Киевская область и Львов. По сравнению с другими годами прослеживается положительная динамика строительства. В этом году в Украине закрыли продажи 400 новых комплексов, например, в 2020 году их было 330, а в 2019 году – 210.

Растет также строительная активность в других крупных городах страны. Днепр уже сдал 20 новых жилых комплексов в этом году (в предыдущие годы было 10), Харьков также почти удвоил свои показатели.

Квадратные метры дорожают

Пропорционально растет и цена на жилье. Как сообщает соучредитель LUN.ua за 2020 год стоимость выросла на 15% в гривне, преимущественно из-за падения курса доллара. За 8 месяцев 2021 года цена показала рост уже на 16%.

Если оценить в валюте, за 2020 год в долларах цена была примерно 900 долл/кв. м, а за 8 месяцев поднялась на 22% – с 950 до 1200 долл/кв. м. Последние данные на октябрь – 1250 долл. за кв. метр.

Цены растут – люди покупают

Также ресурс системно проводит оценку стоимости недвижимости по классам. По результатам девяти месяцев 2021 года, рост цен по классам происходил неравномерно: эконом-класс вырос меньше, а бизнес и комфорт-класс прибавили по 25% цены.

На текущий момент квадратный метр в квартире эконом-класса стоит от 800 долларов, комфорт-класса – от 1000 долларов, бизнес-класса – 1800 долларов, премиум – 2800 долларов. Несмотря на это, спрос на квартиры в новостройках не уменьшился.

"Люди покупают и на старте строительства, и на этапе котлована, и готовы ждать три года до завершения работ", – отметил Андрей Мима.

Раньше мы рассказывали, что инвесторы отказались от бюджетных проектов в пользу более надежных и дорогих.