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Не інвестують у бюджетне житло: покупці квартир від забудовників шукають надійні варіанти

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Понеділок 25 жовтня 2021 13:17
Не інвестують у бюджетне житло: покупці квартир від забудовників шукають надійні варіанти Фото: Найдорожчим районом столиці залишається Печерський — 2081 дол/кв.м. (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Леся Панченко

У вересні 2021 року медіанна ціна в доларах на первинному ринку нерухомості зросла на 3,4% в порівнянні з серпнем поточного року, та на 15% в порівнянні з вереснем 2020 року.

Розподіл попиту між первинним та вторинним ринками був 84% на 16% відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Address.ua.

Як змінилася ситуація на первинному ринку

У вересні 2021 р медіанна ціна квадратного метра житла на первинному ринку столиці складала 1271 дол/кв.м, що на 3,4% більше, ніж минулого місяця.

На однокімнатні квартири у вересні ціна зросла на 6,6%, і склала 1411 дол/кв.м. Ціна двокімнатних квартир — 1235 дол/кв.м., що на 1,5% більше, ніж минулого місяця. Медіанна ціна трикімнатних квартир склала 1170 дол/кв.м.Не інвестують у бюджетне житло: покупці квартир від забудовників шукають надійні варіантиДжерело: address.ua

ТОП-5 районів столиці за вартістю житла

Найдорожчим районом столиці залишається Печерський — 2081 дол/кв.м. На другому місці Шевченківський район з ціною 1740 дол/кв.м. В Голосіївському районі ціна склала 1522 дол/кв.м.

Оболонський та Подільський райони у вересні 2021р. показали медіану вартість кв.м у 1341 дол та 1334 дол відповідно.

Мінімальна ціна — 960 дол/кв.м зафіксована в Деснянському районі.Не інвестують у бюджетне житло: покупці квартир від забудовників шукають надійні варіанти

Джерело: address.ua

Які квартири користуються попитом

У вересні найвищим попитом по вартості користувалися квартири в ціновому діапазоні від 50 тис до 70 тис дол. Таке житло хотіли придбати 33% потенціальних покупців. На другому місці — квартири до 30 тис дол. На них розраховують 30% від загальної кількості користувачів порталу. Попит на житло за ціною 30 тис – 50 тис дол у вересні склав всього 16% запитів, від 70 тис дол – 21%.

Попит на двокімнатні квартири у вересні 2021 р. був найвищим в порівнянні з іншими групами житла і склав 43% запитів. Однокімнатними квартирами цікавились 38% потенційних покупців. Трикімнатними квартирами – 18,5% користувачів, які шукають нерухомість для покупки.

За площею, найвищий інтерес серед покупців був зосереджений в категорії квартир від 50 кв.м до 80 кв.м – 42% від загальної кількості. Квартири від 35 кв.м до 50 кв.м цікавлять 26% претендентів. 12% шукають квартири до 35 кв.м. Відсоток запитів на житло площею від 80 кв.м склав 20%.

Серед районів, за даними порталу Address.ua, найбільшу цікавість у покупців викликав Голосіївський. Частка переглядів пропозицій в цьому районі склала 26%. Далі в пріоритеті покупців Дарницький район – 13%, Дніпровський та Шевченківський райони – 12%, Печерський район – 10%. Квартирами в Оболонському районі цікавляться 5% покупців. Найменшу цікавість на первинному ринку нерухомості зафіксовано в Подільському та Деснянському районах.Не інвестують у бюджетне житло: покупці квартир від забудовників шукають надійні варіантиДжерело: address.ua

Негативний досвід "Укрбуда" і "Аркади" змінив пріоритети інвесторів

"На ринку первинної житлової нерухомості безперервне зростання зберігається вже п’ять місяців.

В першу чергу подорожчання торкнулося 1-кімн. квартир, медіанна ціна яких зросла на 6,7%. Це призвело до того, що на сьогодні 1-кімн. квартири на 14% дорожче ніж 2-кімн. і на 20% – 3-кімн. квартир. Для порівняння, на початку цього року 1-кімн. квартири мали найнижчу медіанну вартість квадратного метра.

Це свідчить про збільшення інвестиційного попиту на нерухомість і вимивання найбільш доступних квартир з ринку. Лідерами зі зростання цін стали Печерський (10%) і Голосіївський (9%) райони, які після змін запитів інвесторів (які відмовилися від бюджетних проектів на користь більш надійних і дорогих на тлі банкрутства забудовників "Укрбуд" і "Аркада") – є найбільш привабливими для інвестицій з високою часткою нового будівництва.

Зміна ситуації призвела до зміщення інтересу в бік квартир вартістю від 50 тис. дол. У вересні більше половини запитів були саме в цій ціновій категорії. При цьому на квартири вартістю від 70 тис. дол. припав 21% запитів, що є найвищим показником за весь 2021 рік.

Через позитивну цінову динаміку і прогнози, основний інтерес покупців нерухомості сьогодні зосереджений саме на первинному ринку", – прокоментував ситуацію Роман Герасимчук, директор City Development Solutions.

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