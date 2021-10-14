У Києві перевірять забудову на території авіаційного університету: там хочуть збудувати 14 житлових будинків

Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ) вирішила ровести позапланову перевірку будівництва житлового комплексу на території Національного авіаційного університету у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар глави інспекції Сергія Кривоноса у Facebook.

За його словами, інспектори повинні провести перевірку з 18 по 28 жовтня.

"За останні тижні цей резонансний об'єкт став гарячою темою в ЗМІ. Тут, за адресою Космонавта Комарова, 1, поруч з будівлями Національного авіаційного університету планують побудувати 14 житлових будинків", - зазначив Кривонос.

Він також повідомив, що за результатами перевірки будуть вжиті необхідні заходи, передбачені законодавством. Глава ДІАМ пообіцяв інформувати громадськість про результати перевірки.

Хто дозволив будівництво

Як відомо, в останній робочий день перед ліквідацією Державна архітектурно-будівельна інспекція видала дозвіл на будівництво житлового комплексу на території Національного авіаційного університету.

На території університету планують збудувати 1659 квартир загальною площею 107,3 тисячі м². За проектом на території житлового комплексу планується також підземний паркінг і спортивний комплекс.

Генеральним підрядником робіт виступить ТОВ "Атмосфера інжиніринг сістемз". За даними проекту "Нерухомі", девелопером комплексу виступить Saga Development Андрія Вавриша.

Експерт із питань містобудування Георгій Могильний зазначає, що це будівництво складає 10% річного об’єму ринку Києва й є незаконним, оскільки суперечить Генплану Києва.

Своєю чергою, нардеп Роман Грищук направив звернення прем'єр-міністру і в Національне антикорупційне бюро у зв'язку з цим будівництвом, вимагаючи скасувати виданий ДАБІ дозвіл.

Додамо, що на території НАУ вже є один житловий комплекс (пр. Відрадний, 2). Один із будинків цього ЖК досі не завершений, а інвестиційна угода 2007 року з додатковими угодами дозволяє будувати на території університету все що завгодно і нині – навіть інші житлові комплекси замість стадіону і зелених зон.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що на ринку почали працювати нові будівельні стандарти. За якими правилами тепер працюватимуть забудовники - читайте на сайті.