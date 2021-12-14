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Коли чекати "новий житловий бум" та що для цього потрібно

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Вівторок 14 грудня 2021 08:33
Коли чекати "новий житловий бум" та що для цього потрібно Фото: найбільші цінові коливання очікуються в періоди з квітня по червень та з жовтня по грудень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Леся Панченко

У 2022 році за сприятливих економічних умов та суттєвого зростання попиту –вартість квартир на первинному ринку може зрости на 10-15%. При цьому найбільші цінові коливання очікуються в періоди з квітня по червень та з жовтня по грудень.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на аналітику групи компаній Concept Group.

З весни – відновлення та зростання

З весни 2022 року на первинному ринку житла прогнозується суттєве збільшення попиту. Проте, цікавість покупців буде зосереджена переважно на об’єктах класів комфорт та комфорт+. 60-65% придбань припаде на 1,2-кімнатні квартири площею до 60 кв.м в зазначених класах.

За сприятливої політико-економічної ситуації в країні, у 2022 році лише у 30-40% новобудов зростання цін буде мотивоване підвищеною популярністю у покупців. Передусім це стосується об’єктів високої якості з умовами для комфортного життя та можливістю зберегти кошти від знецінення.

Засновник та керуючий партнер Concept Group, Михайло Підвисоцький, зазначив, що цінова ситуація на первинному ринку також залежатиме від темпів розвитку іпотечного кредитування, ефективності законодавчих змін у сфері містобудування, що мають гарантувати покупцям безпечні угоди.

Іпотека та "новий житловий бум"

Експерт переконаний: щоби суттєво збільшити попит на новобудови, частка укладених за допомогою іпотеки угод має зрости до щонайменше 25-30% від усього обсягу продажів нових квартир. Адже за підсумками 9-ти місяців 2021 року лише близько 0,5% іпотечних угод припало на первинний ринок, а за програмою "Доступна іпотека" трохи більше 20% стосувалося придбання житла в новобудовах.

"Розвиток іпотеки і законодавче регулювання первинного ринку – пов’язані між собою процеси. Адже мова йде не лише про доступність кредитування для громадян, а й про те, щоб іпотека запрацювала на "безпечному" первинному ринку. За оптимістичного сценарію, у найближчі роки кількість виданих іпотечних кредитів для придбання житла у новобудовах може скласти 40-50% від загального обсягу іпотеки, що може спровокувати новий житловий бум", – наголосив Михайло Підвисоцький.

Раніше ми розповідали, що відбувається на ринку житлової нерухомості Рівного, а також яка ситуація на ринку нерухомості Києва та передмістя під кінець року.

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