Кабінет чи спальня: як організувати раціональний домашній простір для роботи та відпочинку

Задачі з облаштування житла стали більш актуальними, коли люди почали проводити в ньому набагато більше часу.

У зв’язку із пандемією COVID19 багато хто замислився над реорганізацією житла. За даними Enterprise Technology Research у 2021 році кількість співробітників, що працюють віддалено, по всьому світі збільшилася з 16% до 34%. Отже, оселя перестала сприйматися, як місце для відпочинку й побуту. Наразі, ми працюємо, навчаємось, проводимо онлайн зустрічі з дому. Разом з цим змінилися й вимоги до навколишнього простору — люди більше не готові миритися з незручностями.

Як розділяти приватний простір від робочого, які інтер’єрні лайфхаки у зонуванні квартири стануть у пригоді — читайте на РБК-Україна REALTY.

Офіс вдома

Ізоляція змусила нас переглянути розклад дня — кордони між особистим і професійним простором майже стерлися. В новій реальності наради відбуваються на кухні, а спальні частково перетворилися на кабінети. Отже, задачі з облаштування житла стали більш актуальними, коли люди почали проводити в ньому набагато більше часу.

Фото: приклад облаштування робочої зони (Pinterest)

Облаштування домашнього кабінету має свої особливості: таке місце має налаштовувати на робочий лад і бути зручним. Ідеально, коли кабінет розміщений в окремій кімнаті, але якщо такої можливості немає, можна виділити для цього частину вітальні або спальні. У такому випадку робоча зона має бути чітко виокремлена — потрібно заздалегідь потурбуватися про особливості інтер’єру й створення певної атмосфери.

За даними IKEA у 2020 році зросла частка продажу меблів, в той час, як продажі аксесуарів для дому впали. Це й не дивно, адже меблі — базова покупка для забезпечення комфорту, а інтер’єрні дрібнички — зазвичай імпульсивні витрати. При цьому продажі предметів для облаштування робочого місця вдома зросли більш ніж на 50%! Нам вже не підходить аби який стіл, незручний стілець й дратівливе світло в кімнаті — все має бути максимально функціональним.

Оптимальний розмір робочого столу для дому — 1200х600 см. На такому столі буде місце й для комп'ютера, й для особистих предметів. Краще придбати стіл з шухлядами або поставити стелажі поруч.

Для людей, що працюють багато часу сидячи, підійдуть м'які крісла. Але й у стільців із жорстким сидінням є перевага: їхні власники частіше вставатимуть, що корисно. Краще вибирати крісла із натуральних матеріалів.

Пам'ятайте, що коли ми виходимо з-за столу, то зазвичай відсуваємо стілець назад. Для цього за стільцем має бути щонайменше 35 см (від спинки до стіни). З поворотним кріслом цей простір має бути збоку.

Зона для онлайн спілкування

Тепер важливі перемовини, співбесіди, робочі зустрічі й ранкова планерка часто відбуваються вдома. Для цього потрібно щоб фон, що потрапляє в кадр, був охайним та відповідав ситуації. Ліжка, безладу, особистих речей на задньому плані бути не повинно. Щонайкраще підійде нейтральний фон — стіна, або книжна шафа.

Якщо мітинги проходять систематично, краще одразу враховувати це у плануванні робочої зони. Розмістити стіл біля вікна, та подбати про штучні джерела світла. Якщо квартира невелика й біля робочої зони багато елементів, що з діловими розмовами не асоціюються, можна відділити її ширмою.

Зона відпочинку

До облаштування зони відпочинку потрібно заздалегідь продумати, де і чим ви займатиметесь. Якщо любите читати — обладнайте собі куточок, де буде зручно сидіти із книжкою. Поставте поруч із кріслом торшер або бра із гарним жовтим освітленням. Оскільки не всі світильники призначені для читання, з'ясуйте це при покупці. Розташуйте поруч стелаж із книгами, він створить затишну атмосферу. Фото: приклад зони для відпочинку (Pinterest)

Якщо ви любитель пограти в ігрову приставку, обладнайте зону відпочинку HDMI-розетками. Це дозволить не простягати дроти через усю кімнату. Ви зможете увімкнути приставку там, де сидите: сигнал доходитиме до телевізора через дроти, приховані у стінах.

Якщо вам більш до вподоби медитація, потурбуйтеся про килимок для йоги, подушку для медитації, можливо столик та музичний центр для створення необхідного настрою.

Найкраще влаштувати зону відпочинку якнайдалі від робочої — це має бути місце, недоступне для ділових чатів та метушні.

Що стане у нагоді

Для зонування кімнати дизайнери пропонують цілий спектр інструментів. Найпростіше розділити оселю за допомогою кольорів та меблів. Обстановка та декор повинні бути різними у передпокої, спальні, вітальні та інших зонах. Наприклад, колір кухні не повинен дублювати кольори дивана та шаф, але має гармоніювати з ними.

Наступний спосіб зонування передбачає використання перегородок. Існує кілька способів розділити простір, при цьому не втратити природне світло. Наприклад, зонувати приміщення можна за допомогою вертикальних рейок. Дерев'яні або шпоновані рейки дозволяють частково прикрити іншу частину приміщення. Ми бачимо, що відбувається за цими рейками, при цьому вони чітко відмежовують локацію. Фото: зонування за допомогою вертикальних рейок (Pinterest)

Зонувати також можна за допомогою скла. Скляні перегородки також візуально легкі та не перевантажують простір. Таке зонування актуальне більше для ванних кімнат, санвузлів, кухні.

Текстильні перегородки — практичний й досить бюджетний варіант поділу простору. За допомогою прямої штори можна розділити одне велике приміщення на кілька окремих зон. Наприклад, у маленьких квартирах-студіях часто доводиться об'єднувати вітальню та спальню. При цьому обійтися тільки легкими перегородками не вийде, якщо є потреба закритися від світла, усамітнитися і створити особистий простір.

З цим завданням чудово впоратися пряма текстильна штора. Штору можна поєднати з легкою конструкцією, наприклад з рейками або склом. Фото: зонування простору за допомогою штор (Pinterest)

Отже, щоб зробити помешкання затишним, комфортним та багатофункціональним – раціональне зонування простору чудова ідея в карантинних реаліях. Розділити кімнату на зони можна самостійно. Для цього потрібно ознайомитись з основними правилами й визначитися з актуальним для вас функціоналом.

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