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Кабинет или спальня: как организовать рациональное домашнее пространство для работы и отдыха

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Пятница 19 ноября 2021 20:05
Кабинет или спальня: как организовать рациональное домашнее пространство для работы и отдыха Фото: рабочая зона должна быть четко выделена (Pinterest)
Автор: Риана Абдулаева

Задачи по обустройству жилья стали более актуальными, когда люди начали проводить в нем гораздо больше времени. 

В связи с пандемией COVID19 для многих актуальной стала реорганизация жилья. По данным Enterprise Technology Research в 2021 году количество сотрудников, работающих удаленно, по всему миру увеличилось с 16% до 34%. Квартира перестала восприниматься как место для отдыха и быта. Сегодня мы работаем, учимся, проводим онлайн встречи из дома. Вместе с этим изменились и требования к окружающему пространству — люди больше не готовы мириться с неудобствами.

Как разделять частное пространство от рабочего, какие интерьерные лайфхаки в зонировании квартиры пригодятся — читайте на РБК-Украина REALTY.

Офис дома

Изоляция заставила нас пересмотреть расписание дня — границы между личным и профессиональным пространством почти стерлись. В новой реальности совещания проходят на кухне, а спальни частично превратились в кабинеты. Задачи по обустройству жилья стали более актуальными, когда люди начали проводить в нем гораздо больше времени. Кабинет или спальня: как организовать рациональное домашнее пространство для работы и отдыха

Фото: пример обустройства рабочей зоны (Pinterest)

Обустройство домашнего кабинета имеет свои особенности: такое место должно настраивать на рабочий лад и быть удобным. Идеально, когда кабинет размещен в отдельной комнате, но если такой возможности нет, можно выделить для этого часть гостиной или спальни. В таком случае рабочая зона должна быть четко выделена — нужно заранее позаботиться об особенностях интерьера и создании определенной атмосферы.

По данным IKEA в 2020 году выросла доля продаж мебели, в то время, как продажи аксессуаров для дома упали. Это и не удивительно, ведь мебель — базовая покупка для обеспечения комфорта, а интерьерные безделушки — обычно импульсивные расходы. При этом продажи предметов для обустройства рабочего места дома выросли более чем на 50%! Нам уже не подходит любой стол, неудобный стул и раздражающий свет в комнате — все должно быть максимально функциональным.

Оптимальный размер рабочего стола для дома — 1200х600 см. На таком столе будет место и для компьютера, и для личных предметов. Лучше приобрести стол с ящиками или поставить стеллажи рядом.

Для людей, работающих много времени сидя, подойдут мягкие кресла. Но и у стульев с жестким сиденьем есть преимущество: их владельцы чаще будут вставать, что полезно. Лучше выбирать кресла из натуральных материалов.

Помните, что когда мы выходим из-за стола, то обычно отодвигаем стул назад. Для этого за стулом должно быть не менее 35 см (от спинки до стены). С поворотным креслом это пространство должно быть сбоку.

Зона для онлайн общения

Теперь важные переговоры, собеседования, рабочие встречи и утренняя планерка часто происходят дома. Для этого нужно чтобы фон, попадающий в кадр, был опрятным и соответствовал ситуации. Кровати, беспорядка, личных вещей на заднем плане быть не должно. Лучше всего подойдет нейтральный фон — стена, или книжный шкаф.

Если митинги проходят систематически, лучше сразу учитывать это в планировании рабочей зоны. Разместить стол у окна, и позаботиться об искусственных источниках света. Если квартира небольшая и возле рабочей зоны много элементов, которые с деловыми разговорами не ассоциируются, можно отделить ее ширмой.

Зона отдыха

До обустройства зоны отдыха нужно заранее продумать, где и чем вы будете заниматься. Если любите читать — оборудуйте себе уголок, в котором будет удобно сидеть с книжкой. Поставьте рядом с креслом торшер или бра с хорошим желтым освещением. Поскольку не все светильники предназначены для чтения, уточните это при покупке. Расположите рядом стеллаж с книгами, он создаст уютную атмосферу.Кабинет или спальня: как организовать рациональное домашнее пространство для работы и отдыхаФото: пример зоны для отдыха (Pinterest)

Если вы любитель поиграть в игровую приставку, оборудуйте зону отдыха HDMI-розетками. Это позволит не протягивать провода через всю комнату. Вы сможете включить приставку там, где сидите: сигнал будет доходить до телевизора через провода, скрытые в стенах.

Если вам по душе медитация, позаботьтесь о коврике для йоги, подушке для медитации, возможно стоит купить столик и музыкальный центр для создания необходимого настроения.

Лучше всего устроить зону отдыха как можно дальше от рабочей — это должно быть место, недоступное для деловых чатов и суеты.

Что пригодится

Для зонирования комнаты дизайнеры предлагают целый спектр инструментов. Проще всего разделить дом с помощью цветов и мебели. Обстановка и декор должны быть разными в прихожей, спальне, гостиной и других зонах. Например, цвет кухни не должен дублировать цвета дивана и шкафов, но должен гармонировать с ними.

Следующий способ зонирования предполагает использование перегородок. Существует несколько способов разделить пространство, при этом не потерять естественный свет. Например, зонировать помещение можно с помощью вертикальных реек. Деревянные или шпонированные рейки позволяют частично прикрыть остальную часть помещения. Мы видим, что происходит за ними, при этом они четко отграничивают локацию. Кабинет или спальня: как организовать рациональное домашнее пространство для работы и отдыхаФото: зонирование с помощью вертикальных реек (Pinterest)

Зонировать можно с помощью стекла. Стеклянные перегородки также визуально легкие и не перегружают пространство. Такое зонирование актуально больше для ванных комнат, санузлов, кухни.

Текстильные перегородки — практичный и достаточно бюджетный вариант разделения пространства. С помощью прямой шторы можно разделить одно большое помещение на несколько отдельных зон. Например, в маленьких квартирах-студиях часто приходится объединять гостиную и спальню. При этом обойтись только легкими перегородками не получится, если есть потребность закрыться от света, уединиться и создать личное пространство.

С этой задачей прекрасно справиться прямая текстильная штора. Штору можно совместить с легкой конструкцией, например с рейками или стеклом.Кабинет или спальня: как организовать рациональное домашнее пространство для работы и отдыхаФото: Зонирование пространства с помощью штор (Pinterest)

Итак, чтобы сделать помещение уютным, комфортным и многофункциональным – рациональное зонирование пространства замечательная идея в карантинных реалиях. Разделить комнату на зоны можно самостоятельно. Для этого нужно ознакомиться с основными правилами и определиться с актуальным для вас функционалом.

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