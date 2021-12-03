Гучні сусіди: як зробити правильну звукоізоляцію квартири

Фото: прийнятний для людини діапазон гучності 40-55 дБ — на такому рівні ми спілкуємося в спокійній обстановці (Pinterest)

Погана звукоізоляція — одна з найпоширеніших проблем як в новобудовах, так і на вторинному ринку житла.

Квартира в новобудові — чудово до тих пір, поки сусіди не почнуть робити ремонт. Вечірка — прекрасно, але тільки коли вона ваша і не потрібно вранці на роботу, та й прокидатися все-таки приємніше від будильника, ніж від плачу сусідської дитини. Звукоізоляція квартири — актуальна тема в багатоповерхових будинках, в яких ми багато часу проводимо в оточенні сусідів.

Як ефективно ізолювати квартиру від зовнішніх шумів, зберегти нерви сусідів і внутрішній простір — читайте в огляді на РБК-Україна Realty.

Погана звукоізоляція — одна з найпоширеніших проблем як в новобудовах, так і на вторинному ринку житла. Під час карантину багато хто перейшов на віддалену роботу і рівень комфорту, тиші й можливості працювати, відпочивати та зберігати приватність у квартирі став важливим аспектом.

Вплив шуму на якість життя

Прийнятний для людини діапазон гучності 40-55 дБ — на такому рівні ми спілкуємося в спокійній обстановці. Міський шум, особливо в денний час, не можна назвати комфортним. Якщо будинок розташований поблизу активних трас, рівень шуму з середньою інтенсивністю автомобільного руху становить 90-95 дБ. У той час як за рекомендацією ВООЗ, гранично допустимий рівень — 85 дБ, але перебувати в такому місці можна не більше 8 годин на добу.

Найбільш поширена проблема, викликана шумовим забрудненням — втрата слуху, але гучні звуки також викликають психологічні розлади та порушення сну, швидку стомлюваність, дратівливість і підвищену тривожність. Сьогодні 55% дорослого населення має проблеми зі слухом, а відповідно прогноз World Hearing Map, Загальна чисельність населення з порушенням слуху у всьому світі до 2050 року збільшиться до 900 мільйонів осіб. Фото: Pinterest

Види шумів

Способів захиститися від шуму задосить, але щоб зробити це ефективно, потрібно визначити джерело проблеми. Існує кілька видів шумового впливу: ударний, повітряний та структурний.

Ударний шум — це звук, що виникає внаслідок безпосереднього контакту з плитою перекриття. Наприклад, тупотіння або падіння предметів на підлогу.

— це звук, що виникає внаслідок безпосереднього контакту з плитою перекриття. Наприклад, тупотіння або падіння предметів на підлогу. Повітряний шум — це звук, джерело якого знаходиться в просторі приміщення: гучні голоси, крики або музика.

— це звук, джерело якого знаходиться в просторі приміщення: гучні голоси, крики або музика. Структурний шум виникає при механічному впливі предметів зі стінами або перекриттями будівлі. Пересування ліфта, дзижчання холодильника або кондиціонера, ремонтні роботи — входять в список.

Види звукоізоляції

Захистити себе від небажаного шуму можна різними способами — починаючи від професійних робіт і закінчуючи інтер'єрними прийомами.

Найбільш популярні варіанти професійної звукоізоляції:

Каркасний — цей спосіб передбачає установку на стіну напрямних для облицювальних панелей. Між напрямними, розміщується звукопоглинальний матеріал, на який прикріплюють панелі, що відбивають звук. Такий спосіб дуже ефективний — каркасну звукоізоляцію часто застосовують для обладнання студій звукозапису. Однак вартість робіт досить висока і простір кімнати помітно зменшується.

Монтаж плит і мембран – в даному способі, звукоізоляційний матеріал клеїться безпосередньо на стіни, підлогу або стелю. Після чого плити й мембрани штукатуряться або закриваються тонкими декоративними панелями.

При правильному дотриманні технології установки плит або мембран, якість звукоізоляції не поступається каркасному способу, а фінансові витрати істотно менше. Поміж популярних виробників звукоізоляційних плит Slalom, Muratto і Heradesign.

"Плаваючий" – такий спосіб застосовується тільки для звукоізоляції підлоги. Ізоляційний матеріал розстеляється на підлогу і покривається гідроізолюючим шаром. Зверху робиться армована стяжка і встановлюється підлогове покриття. "Плаваюча" звукоізоляція встановлюється без жорстких кріплень, це сприяє значному зниженню вібраційного шуму.

Шумоізоляція підлоги

Звукоізоляція підлоги перешкоджає проникненню у квартиру стороннього шуму від сусідів, які проживають на нижніх поверхах. Вона також захищає від неприємностей, якщо галасливий сусід – це ви.

Для захисту від повітряних шумів використовують м'які матеріали з високим коефіцієнтом звукопоглинання. Для захисту від ударних шумів застосовують щільні матеріали з високим ступенем звукоізоляції, а для захисту від повітряних — м'які матеріали з високим коефіцієнтом звукопоглинання.

Будівельна вата один з найбільш популярних варіантів ізоляції. Вона має пористу структуру з хаотично пов'язаних волокон і добре захищає від шуму. Основний мінус в можливій усадці під великою масою при монтажі під стяжку, роз'єднанні з'єднують замків чистового покриття, а також забрудненні дрібнодисперсним пилом в процесі монтажу. Мінімальна товщина вати – 20 мм.

Оптимальний вибір мінеральна вата – це досить щільний і довговічний матеріал. Однак для маленьких приміщень вона не підходить через велику товщину плит. Для просторих площ доречно обладнати "плаваюча підлога", що дозволяє на 50% знизити вплив шуму. Його особливість в тому, що матеріали не стикаються впритул з бічними стінами й не передають звукові хвилі. Як звукоізоляційний матеріал можна використовувати плити мінеральної вати з пазами на крайках. Фото: Pinterest

Зберегти простір можна, використовуючи тонкі спінені матеріали, які містять у своїй структурі масу невеликих бульбашок повітря.

Для досягнення високих результатів для ізоляції підлоги від проникнення структурних шумів рекомендується використовувати вібродемпферні пласти, що володіють відмінними ізоляційними здібностями. Цей матеріал відрізняється високим терміном служби без усадок.

Задля недорогої ізоляції підлоги, що виключає повітряні шуми, широко використовують фанеру, звукоізоляційні мембрани й звукоізоляційні плити з щільного гофрованого картону заповненого кварцовим піском дрібної фракції.

Звукоізоляція стелі

Звукоізоляцію стель можна виконати різними способами:

за допомогою звукоізоляційних плит;

з використанням теплоізоляційного складу;

з підвісною конструкцією.

Кожен метод має свої плюси й мінуси та застосуємо в певних умовах. Для досягнення якісного результату потрібно грамотно провести монтаж, вибрати ефективні звукоізоляційні матеріали, правильно скріпити звукоізоляційні конструкції для стельового перекриття.

Найпопулярніший метод звукоізоляції стелі – обшивка гіпсокартоном з використанням звукоізоляційного матеріалу (плит). Під гіпсокартон використовується базальтова вата, пробка, пінополіуретановий блок або волокна кокоса.

Стельова конструкція монтується в трьох варіантах: підвісна стеля з каркасом з шумоізоляційних плит, підшивна стеля з гіпсокартону з металевим каркасом і натяжна стеля з плівковим або тканинним покриттям, яке натягується на спеціальні кронштейни.

Фото: Pinterest

Будь-який з цих варіантів встановлюється за одним принципом монтажу: перший етап спорудження віброізольованої конструкції або незалежного каркаса, далі прокладка звукопоглинального матеріалу, який обшивається гіпсокартоном або ховається під акустичним натяжною стелею.

Звукоізоляція стін

Іноді дратівливий шум лунає не тільки з сусідньої квартири, але і з сусідньої кімнати всередині вашого житла. Побути в тиші й сконцентруватися на справах допоможе звукоізоляція стін.

Серед найпопулярніших способів можна виділити наступні:

Каркасний - передбачає створення спеціального каркаса під гіпсокартон. Шумоізоляційний матеріал в цьому випадку укладається між стіною і шаром гіпсокартону.

Каркас зазвичай монтується з дерева або металевого профілю. Його кріплять на стартовий профіль, що приєднується до стелі та підлоги. Далі на нього приклеюється спеціальна ізоляційна стрічка з поліетилену або ізолону. Потім монтується утеплювач до поверхні стіни за допомогою спеціального поліуретанового клею і обшивається зовні гіпсокартоном.

Фото: Pinterest

Безкаркасний спосіб – передбачає обшивку стін звукоізоляційними панелями, які створюють необхідну основу під будь-який вид декоративного оздоблення. Вони кріпляться за допомогою клею або дюбелів.

Звукоізоляційна панельна система (ЗІПС) виконується двошаровими сендвіч-панелями, що являють собою пазогребневі гіпсоволокнисті листи.

Знизити рівень шуму у квартирі також допоможе грамотне облаштування інтер'єру і декор. Наприклад, гобелени, затишні килими та масивні меблі не тільки створюють індивідуальний стиль, але й поглинають звук.

Раніше ми розповідали, як організувати раціонально домашній простір для роботи і відпочинку.