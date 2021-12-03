Громкие соседи: как сделать правильную звукоизоляцию квартиры

Фото: приемлемый для человека диапазон громкости 40–55 дБ — на таком уровне мы общаемся в спокойной обстановке (Pinterest)

Плохая звукоизоляция — одна из самых распространенных проблем как в новостройках, так и на вторичном рынке жилья.

Квартира в новостройке — замечательно до тех пор, пока соседи не начнут делать ремонт. Вечеринка — прекрасно, но только когда она ваша и не нужно утром на работу, да и просыпаться все-таки приятнее от будильника, чем от плача соседского ребенка. Звукоизоляция квартиры — актуальная тема в многоэтажных домах, в которых мы много времени проводим в окружении соседей.

Как эффективно изолировать квартиру от внешних шумов, сохранить нервы соседей и внутреннее пространство — читайте в обзоре на РБК-Украина Realty.

Плохая звукоизоляция — одна из самых распространенных проблем как в новостройках, так и на вторичном рынке жилья. Во время карантина многие перешли на удаленную работу и уровень комфорта, тишины и возможности работать, отдыхать и сохранять приватность в квартире стал важным аспектом.

Влияние шума на качество жизни

Приемлемый для человека диапазон громкости 40–55 дБ — на таком уровне мы общаемся в спокойной обстановке. Городской шум, особенно в дневное время, нельзя назвать комфортным. Если дом расположен вблизи ​​оживленных трасс, уровень шума со средней интенсивностью автомобильного движения составляет 90–95 дБ. В то время как по рекомендации ВОЗ, предельно допустимый уровень — 85 дБ, но находиться в таком месте можно не более 8 часов в сутки.

Наиболее распространенная проблема, вызванная шумовым загрязнением — потеря слуха, но громкие звуки также вызывают психологические расстройства и нарушения сна, быструю утомляемость, раздражительность и повышенную тревожность. Сегодня 55% взрослого населения имеет проблемы со слухом, а согласно прогнозам World Hearing Map, общая численность населения с нарушением слуха во всем мире к 2050 году увеличится до 900 миллионов человек. Фото: Pinterest

Виды шумов

Способов оградиться от шума предостаточно, но чтобы сделать это эффективно, нужно определить источник проблемы. Существует несколько видов шумового воздействия: ударное, воздушное и структурное.

Ударный шум — это звук, возникающий вследствие непосредственного контакта с плитой перекрытия. Например, топот или падение предметов на пол.

— это звук, возникающий вследствие непосредственного контакта с плитой перекрытия. Например, топот или падение предметов на пол. Воздушный шум — звук, источник которого находится в объеме помещения: громкие голоса, крики или музыка.

— звук, источник которого находится в объеме помещения: громкие голоса, крики или музыка. Структурный шум возникает при механическом воздействии предметов со стенами или перекрытиями здания. Передвижение лифта, жужжание холодильника или кондиционера, ремонтные работы — входят в список.

Виды звукоизоляции

Оградить себя от нежелательного шума можно разными способами — начиная от профессиональных работ и заканчивая интерьерными приемами.

Наиболее популярные варианты профессиональной звукоизоляции:

Каркасная – этот способ подразумевает установку на стену направляющих для облицовочных панелей. Между направляющими, размещается звукопоглощающий материал, на который прикрепляют отражающие звук панели. Такой способ очень эффективен — каркасную звукоизоляцию часто применяют для оборудования студий звукозаписи. Однако стоимость работ достаточно высокая и пространство комнаты заметно уменьшается.

Монтаж плит и мембран – в данном способе, звукоизолирующий материал клеится непосредственно на стены, пол или потолок. После чего плиты и мембраны штукатурятся или закрываются тонкими декоративными панелями.

При правильном соблюдении технологии установки плит или мембран, качество звукоизоляции не уступает каркасному способу, а финансовые затраты существенно меньше. В числе популярных производителей звукоизолирующих плит Slalom, Muratto и Heradesign.

"Плавающий" – такой способ применяется только для звукоизоляции пола. Изолирующий материал расстилается на пол и покрывается гидроизолирующим слоем. Сверху делается армированная стяжка и устанавливается половое покрытие. "Плавающая" звукоизоляция устанавливается без жёстких креплений, это способствует значительному снижению вибрационного шума.

Шумоизоляция пола

Звукоизоляция пола препятствует проникновению в квартиру постороннего шума от соседей, проживающих на нижних этажах. Она также защищает от неприятностей, если шумный сосед – это вы.

Для защиты от воздушных шумов используют мягкие материалы с высоким коэффициентом звукопоглощения. Для защиты от ударных шумов применяют плотные материалы с высокой степенью звукоизоляции, а для защиты от воздушных — мягкие материалы с высоким коэффициентом звукопоглощения.

Строительная вата один из наиболее популярных вариантов изоляции. Она имеет пористую структуру из хаотично связанных волокон и хорошо защищает от шума. Основной минус в возможной усадке под большой массой при монтаже под стяжку, разъединении соединяющих замков чистового покрытия, а также загрязнении мелкодисперсной пылью в процессе монтажа. Минимальная толщина ваты — 20 мм.

Оптимальный выбор минеральная вата — это достаточно плотный и долговечный материал. Однако для маленьких помещений она не подходит из-за большой толщины плит. Для просторных площадей уместно оборудовать "плавающий пол", позволяющий на 50% снизить воздействие шума. Его особенность в том, что материалы не соприкасаются вплотную с боковыми стенами и не передают звуковые волны. В качестве звукоизоляционного материала можно использовать плиты минеральной ваты с пазами на кромках. Фото: Pinterest

Сохранить пространство можно, используя тонкие вспененные материалы, которые содержат в своей структуре массу небольших пузырьков воздуха.

Для достижения наиболее высоких результатов для изоляции пола от проникновения структурных шумов рекомендуется использовать вибродемпфирующие пласты, обладающими отличными изоляционными способностями. Этот материал отличается высоким сроком службы без усадок.

Для недорогой изоляции пола, исключающей воздушные шумы, широко используют фанеру, звукоизоляционные мембраны и звукоизоляционные плиты из плотного гофрированного картона заполненного кварцевым песком мелкой фракции.

Звукоизоляция потолка

Звукоизоляцию потолков можно выполнить разными способами:

с помощью звукоизоляционных плит;

с использованием теплоизоляционного состава;

с подвесной конструкцией.

Каждый метод имеет свои плюсы и минусы и применим в определенных условиях. Для достижения качественного результата нужно грамотно провести монтаж, выбрать эффективные звукоизолирующие материалы, правильно скрепить звукоизоляционные конструкции для потолочного перекрытия.

Самый популярный метод звукоизоляции потолка – обшивка гипсокартоном с использованием звукоизоляционного материала (плит). Под гипсокартон используется базальтовая вата, пробка, пенополиуретановый блок или волокна кокоса.

Потолочная конструкция монтируется в трех вариантах: подвесной потолок с каркасом из шумоизоляционных плит, подшивной потолок из гипсокартона с металлическим каркасом и натяжной потолок с пленочным или тканевым покрытием, которое натягивается на специальные кронштейны.

Фото: Pinterest

Любой из этих вариантов устанавливается по одному принципу монтажа: первый этап сооружение виброизолированной конструкции или независимого каркаса, далее прокладка звукопоглотительного материала, который обшивается гипсокартоном или прячется под акустическим натяжным потолком.

Звукоизоляция стен

Иногда раздражающий шум раздается не только из соседней квартиры, но и из соседней комнаты внутри вашего жилья. Побыть в тишине и сконцентрироваться на делах поможет звукоизоляция стен.

Среди самых популярных способов можно выделить следующие:

Каркасный — предполагает создание специального каркаса под гипсокартон. Шумоизоляционный материал в этом случае укладывается между стеной и слоем гипсокартона.

Каркас обычно монтируется из дерева или металлического профиля. Его крепят на стартовый профиль, присоединяющийся к потолку и полу. Далее на него приклеивается специальная изоляционная лента из полиэтилена или изолона. Затем монтируется утеплитель к поверхности стены с помощью специального полиуретанового клея и обшивается снаружи гипсокартоном.

Фото: Pinterest

Бескаркасный способ – предполагает обшивку стен звукоизоляционными панелями, которые создают необходимую основу под любой вид декоративной отделки. Они крепятся с помощью клея или дюбелей.

Звукоизолирующая панельная система (ЗИПС) выполняется двухслойными сэндвич-панелями, представляющими собой пазогребневые гипсоволокнистые листы.

Снизить уровень шума в квартире также поможет грамотное обустройство интерьера и декор. Например, гобелены, уютные ковры и массивная мебель не только создают индивидуальный стиль, но и поглощают звук.

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