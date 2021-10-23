В ЕС зафиксирован самый большой рост цен на жилье за 14 лет
Во втором квартале 2021 года цены на жилье в странах Евросоюза выросли на 7,3% в сравнении с прошлогодними показателями. Это самый высокий годовой прирост для ЕС с третьего квартала 2007 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Евростата.
В первом квартале текущего года цены на жилье в странах ЕС выросли на 6,1% в годом исчислении. Разница между первым и вторым кварталами года составила +2,7%.
В 11 из 27 стран ЕС годовой прирост цен составил свыше 10%.
В тройку лидеров по росту цен на жилье вошли Эстония — +16,1%, Дания — +15,6% и Чехия — +14,5%.
Снижение цен зафиксировано только в одной стране ЕС — на Кипре -4,9%.
По итогам второго квартала стоимость жилой недвижимости выросла во всех странах ЕС. В тройку лидеров вошли Латвия— +6,7%, Словения +4,5% и Австрия +4,2%.
Рейтинг стран ЕС по росту цен на жилье
В течение года (2 кв. 2020 — 2 кв. 2021) рейтинг роста цен на жилье в странах ЕС выглядит следующим образом:
- Эстония +16,1%
- Дания +15,6%
- Чехия +14,5%
- Люксембург +13,6%
- Литва +13,3%
- Нидерланды +12,8
- Латвия +12,4%
- Венгрия +11,9%
- Австрия +11,7%
- Германия +10,9%
- Швеция +10,9%
- 12.Словения +9,9%
- 13.Болгария +9,1%
- Польша +8,3%
- Бельгия +7,4%
- Португалия +6,6%
- Хорватия +6,5%
- Франция +5,7%
- Ирландия +5,6%
- Финляндия +5,4%
- Мальта +5,3%
- Словакия +4,7%
- Испания +3,3%
- Румыния +3%
- Италия +0,4%
- Кипр -4,9%
- Греция – нет актуальных данных
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