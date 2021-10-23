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В ЕС зафиксирован самый большой рост цен на жилье за 14 лет

Новина українською →
Суббота 23 октября 2021 10:20
В ЕС зафиксирован самый большой рост цен на жилье за 14 лет Фото: Дания на втором месте в Европе по росту стоимости жилья (gettyimages)
Автор: Леся Панченко

Во втором квартале 2021 года цены на жилье в странах Евросоюза выросли на 7,3% в сравнении с прошлогодними показателями. Это самый высокий годовой прирост для ЕС с третьего квартала 2007 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Евростата.

В первом квартале текущего года цены на жилье в странах ЕС выросли на 6,1% в годом исчислении. Разница между первым и вторым кварталами года составила +2,7%.

В 11 из 27 стран ЕС годовой прирост цен составил свыше 10%.

В тройку лидеров по росту цен на жилье вошли Эстония — +16,1%, Дания — +15,6% и Чехия — +14,5%.

Снижение цен зафиксировано только в одной стране ЕС — на Кипре -4,9%.

По итогам второго квартала стоимость жилой недвижимости выросла во всех странах ЕС. В тройку лидеров вошли Латвия— +6,7%, Словения +4,5% и Австрия +4,2%.

Рейтинг стран ЕС по росту цен на жилье

В течение года (2 кв. 2020 — 2 кв. 2021) рейтинг роста цен на жилье в странах ЕС выглядит следующим образом:

  1. Эстония +16,1%
  2. Дания +15,6%
  3. Чехия +14,5%
  4. Люксембург +13,6%
  5. Литва +13,3%
  6. Нидерланды +12,8
  7. Латвия +12,4%
  8. Венгрия +11,9%
  9. Австрия +11,7%
  10. Германия +10,9%
  11. Швеция +10,9%
  12. 12.Словения +9,9%
  13. 13.Болгария +9,1%
  14. Польша +8,3%
  15. Бельгия +7,4%
  16. Португалия +6,6%
  17. Хорватия +6,5%
  18. Франция +5,7%
  19. Ирландия +5,6%
  20. Финляндия +5,4%
  21. Мальта +5,3%
  22. Словакия +4,7%
  23. Испания +3,3%
  24. Румыния +3%
  25. Италия +0,4%
  26. Кипр -4,9%
  27. Греция – нет актуальных данных

Ранее мы рассказывали, что Илон Маск снизил цену на свой дом в Калифорнии.

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