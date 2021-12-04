Будинки до п'яти тисяч євро: нові можливості в європейський країні

Фото: місцева влада в Італії відкрила офіси з продажу нерухомості і створила онлайн-платформи з нерухомістю від 4 тисяч євро (Pinterest)

Багато хто чув про житлову програму, за якою можна купити будинок за один євро. Влада Італії впровадила її, щоб відродити занедбані райони міст і села. Але є ще один доступний варіант, цікавий для іноземних покупців-старі будинки в хорошому стані за низькою ціною.



Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на The local it.

Найуспішнішими містами з продажу житлової нерухомості досі були Троїна і Муссомелі на Сицилії, ізольоване село Каррега-Лігуре в П'ємонті та місто Латроніко в Базилікаті.

У будинку за 4 тисячі євро можна одразу жити

Місцева влада в цих районах відкрила офіси з продажу нерухомості та створила онлайн-платформи, що рекламують занедбані старі будинки, виставлені на продаж всього за 4 тисячі євро. Більшість з них у гарному стані, а деякі навіть з меблями.

У цих населених пунктах також виставлені на продаж кілька старих будинків за один євро, але представники влади кажуть, що попит на них був набагато нижче. Фото: Pinterest

"Цікаво вітати відвідувачів, які спочатку хочуть будинок за євро, але потім, глянувши на інші дорожчі об'єкти купують їх, адже вони готові до заселення", - розповів заступник мера Латроніко Вінченцо Кастеллано.

Кастеллано вважає, що будинки за 1 євро працюють як рекламна приманка. Але потім, за його словами, зацікавлені покупці спантеличені безліччю вимог і надмірною бюрократією. До них відносяться обов'язковий ремонт, який покупець повинен зробити протягом трьох років, а також сплата гарантійного депозиту в розмірі від 2000 до 5000 євро крім додаткових витрат і клопотів, пов'язаних з повною реконструкцією.

У чому вигода дорожчих будинків

Можливі клопоти з будинком за 1 євро переконали Енн Прочіанос Коен вибрати житло за 20 000 євро в старому районі Латроніко. Було потрібно провести лише незначні роботи, і будинок став придатним для проживання.

Енн і її чоловік переїхали в будинок ще до оформлення угоди купівлі-продажу і провели в Латроніко цілий місяць.

"Якби ми купили нерухомість за євро і повністю поміняли його, будинок втратив би свій шарм, характер і практичність. У нашого будинку продуманий дизайн, ми хотіли зберегти його, навіть якщо це означало витратити тижні, намагаючись з'ясувати, як працюють віконні віконниці", — зазначила Енн.

Прочіанос запевняє, що не можна отримати будинок за один євро через непередбачувані витрати на ремонт, і що навіть нотаріальні витрати в розмірі від 2000 до 4000 євро рівні витрат на продаж нерухомості під ключ. Фото: Pinterest

Прочіанос радить тим, хто бажає купити дешевий будинок під ключ, або будинок за один євро — спочатку глибоко зануритися в життя місцевого села і ретельно вибрати місце. За її словами, вибір ізольованого села може бути ризикованим, оскільки в Італії часто буває погана інфраструктура.

Вище за один євро — ширше вибір

Мухаммад Рамзан з Великобританії купив панорамні апартаменти в Муссомелі, які потребували мінімального ремонту, всього за 4500 євро, після того, як об'їхав все місто та оглянув 22 об'єкти нерухомості вартістю від 1 до 550 000 євро, включаючи сільську віллу з басейном.

"У вас є більше варіантів, коли ви шукаєте будинки вартістю вище одного євро, і про це важливо пам'ятати, — розповідає Рамзан, — якщо ви зосередитеся тільки на одному руйнується ділянці, а потім з ним виникне проблема, у вас закінчаться альтернативи й ви застрягнете".

Рамзан радить іншим покупцям не поспішати з покупкою будинку.

"Краще двічі подумати, ніж купувати будинок за євро наосліп, тільки тому, що ви розраховуєте на відмінну угоду".

Рамзана відмовився від покупки будинку за один євро через високий ризик, пов'язаний з дотриманням термінів реконструкції або втрати гарантії по депозиту, а також те, скільки він в кінцевому підсумку витратить на його ремонт.

Раніше ми розповідали про досвід учасників житлової програми будинків за 1 євро.