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Дома до пяти тысяч евро: новые возможности в европейской стране

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Суббота 04 декабря 2021 20:05
Дома до пяти тысяч евро: новые возможности в европейской стране Фото: местные власти в Италии открыли офисы по продаже недвижимости и создали онлайн-платформы с недвижимостью от 4 тысяч евро (Pinterest)
Автор: Риана Абдулаева

Многие слышали о жилищной программе, по которой можно купить дом за один евро. Власти Италии внедрили ее, чтобы возродить заброшенные районы городов и деревни. Но есть еще один доступный вариант, интересный для иностранных покупателей — старые дома в хорошем состоянии по низкой цене.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на The local it.

Самыми успешными городами по продажи жилой недвижимости до сих пор были Троина и Муссомели на Сицилии, изолированная деревня Каррега-Лигуре в Пьемонте и город Латронико в Базиликате.

В доме за 4 тысячи евро можно сразу жить

Местные власти в этих районах открыли офисы по продаже недвижимости и создали онлайн-платформы, рекламирующие заброшенные старые дома, выставленные на продажу всего за 4 тысячи евро. Большинство из них в отличном состоянии, а некоторые даже с мебелью.

В этих населенных пунктах также выставлены на продажу несколько ветхих домов за один евро, но представители властей говорят, что спрос на них был намного ниже.Дома до пяти тысяч евро: новые возможности в европейской странеФото: Pinterest

"Интересно приветствовать посетителей, которые сначала хотят дом за евро, но затем, взглянув на другие более дорогие объекты покупают их, ведь они готовы к заселению", — рассказал заместитель мэра Латронико Винченцо Кастеллано.

Кастеллано считает, что дома за 1 евро работают как рекламная приманка. Но затем, по его словам, заинтересованные покупатели озадачены множеством требований и чрезмерной бюрократией. К ним относятся обязательный ремонт, который покупатель должен сделать в течение трех лет, а также уплата гарантийного депозита в размере от 2000 до 5000 евро помимо дополнительных расходов и хлопот, связанных с полной реконструкцией.

В чем выгода более дорогих домов

Возможные хлопоты с домом за 1 евро переубедили Энн Прочианос Коэн выбрать жилище за 20 000 евро в старом районе Латронико. Требовалось провести лишь незначительные работы, и дом стал пригодным для проживания.

Энн и ее муж переехали в дом еще до оформления сделки купли-продажи и провели в Латронико целый месяц.

"Если бы мы купили недвижимость за евро и полностью поменяли его, дом потерял бы свой шарм, характер и практичность. У нашего дома продуманный дизайн, мы хотели сохранить его, даже если это означало потратить недели, пытаясь выяснить, как работают оконные ставни", — отметила Энн.

Прочианос уверяет, что нельзя получить дом за один евро из-за непредсказуемых расходов на ремонт, и что даже нотариальные расходы в размере от 2000 до 4000 евро равны затратам на продажу недвижимости под ключ.Дома до пяти тысяч евро: новые возможности в европейской стране

Фото: Pinterest

Прочианос советует тем, кто желает купить дешевый дом под ключ, или дом за один евро — сначала глубоко погрузиться в жизнь местной деревни и тщательно выбрать место. По ее словам, выбор изолированной деревни может быть рискованным, поскольку в Италии часто бывает плохая инфраструктура.

Віше одного евро — шире выбор

Мухаммад Рамзан из Великобритании купил панорамные апартаменты в Муссомели, которые нуждались в минимальном ремонте, всего за 4500 евро, после того, как объехал весь город и осмотрел 22 объекта недвижимости стоимостью от 1 до 550 000 евро, включая сельскую виллу с бассейном.

"У вас есть больше вариантов, когда вы ищете дома стоимостью выше одного евро, и об этом важно помнить, — рассказывет Рамзан, — если вы сосредоточитесь только на одном разрушающемся участке, а затем с ним возникнет проблема, у вас закончатся альтернативы и вы застрянете".

Рамзан советует другим покупателям не торопиться с покупкой дома.

"Лучше дважды подумать, чем покупать дом за евро вслепую, только потому, что вы рассчитываете на отличную сделку".

Рамзана отказался от покупки дома за один евро из-за высокого риска, связанного с соблюдением сроков реконструкции или потери гарантии по депозиту, а также то, сколько он в конечном итоге потратит на его ремонт.

Ранее мы рассказывали про опыт участников жилищной программы домов за 1 евро.

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