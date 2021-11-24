Будинок за ціною чашки кави: учасники житлової програми поділилися досвідом

Фото: програма продажу будинків за 1 Євро збільшила кількість відвідувань туристів з пари сотень до декількох тисяч на рік (Prian)

Італія-перша країна, що почала муніципальну програму з продажу об'єктів нерухомості в історичному центрі міст за ціною 1 євро, з метою врятувати руйнується квартали.

Італія — перша країна, що почала муніципальну програму з продажу об'єктів нерухомості в історичному центрі міст за ціною один євро, з метою врятувати руйнується квартали. Учасники цієї житлової програми поділилися враженнями про незвичайну покупку і показали, як змінилися і використовуються будинки після ремонту.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на The Washington Post.

Як працює програма

Житлову програму, в рамках якої можна купити будинок за 1 євро, вперше запропонував понад десять років тому політик і діяч мистецтва Вітторіо Згарбі. Мер муніципалітету Муссомелі на півдні Сицилії підхопив ідею, щоб врятувати Старий квартал міста. Відтоді цей підхід прижився в 34 муніципалітетах Італії. Фото: нерухомість за один Євро в Італії (flickr.com)

За останні кілька років про італійський досвід розвитку муніципалітетів заговорили всі. Статті про розпродажі будинків за 1 Євро стають вірусними, а інші країни запускають аналогічні програми. Багато міст отримали тисячі електронних листів із запитами. Наприклад, Муссомелі обробляє понад 10 заявок від потенційних покупців щодня!

Скільки потрібно вкласти в такий будинок

Велика частина будинків, виставлених на продаж, непридатна для житла і вимагає капітального ремонту. У їх числі Середньовічні об'єкти з проваленими дахами й підлогами. Іноді будинки бувають настільки старими, що в них неможливо увійти.

За словами заступника мера Муссомелі Тотті Нігреллі, такі умови дивують потенційних покупців, тому міське правління запрошує охочих купити нерухомість подивитися на неї перш ніж здійснювати покупку.

Хоча офіційна вартість об'єкта становить 1 євро, ремонт будівлі обійдеться від 5 тис.до 100 тис. євро, в залежності від площі та стану будинку, а також стилю ремонту. За словами Нігреллі, більшість в кінцевому підсумку витрачають від 20 тис.до 40 тис. євро.

Договір передбачає обов'язковий ремонт протягом 3-5 років або ж сплату застави в сумі близько 5 тис.євро. Так влада італійських муніципалітетів бореться зі спекулянтами.

Втім, ці нюанси не злякали покупців. Тепер вони з радістю розповідають про свій досвід іншим.

З покупців в амбасадори

Андраде придбала перший будинок за 1 Євро у 2019 році. Пропозиція нерухомості за ціною чашки еспресо викликала спочатку здивування і недовіру. Жінка вирішила відвідати Італію і побачити все своїми очима.

Подивившись на стан будівель, Андраде зрозуміла чому їх вартість така низька. Втім, це не зупинило жінку і вона придбала будинок, щоб повернутися в Мусомелі влітку і почати ремонт. Пізніше Андраде купила ще 2 об'єкти й стала амбассадором програми, допомагаючи друзями, родині та знайомим в покупці дешевої нерухомості. Фото: нерухомість за 1 Євро в Італії (flickr.com)

З придбання першої нерухомості за 1 Євро в житті Андраде багато що змінилося — якщо тоді це був шанс заволодіти дешевим заміським будинком в Італії, тепер у жінки великі плани з відродження міста, в якому вона хоче жити. Андраде і її син обіцяють перетворити свої будинки в Художню галерею, оздоровчий центр і ресторан.

Ресторан з безкоштовніми обідами

Маккуббін один з небагатьох іноземців, які купили будинок за євро в Муссомелі і переїхали до Італії назовсім. У минулому чоловік пропрацював зі знаменитим шеф-кухарем Джеймі Олівером 17 років. Тепер він і сам став власником закладу, який забезпечує їжею тих, хто її потребує. У ремонт за 1 Євро чоловік вклав понад 30 тис.доларів.

Через пандемію будівельні роботи довелося призупинити. Маккуббін купив будинок за 8 тис. євро, щоб жити в ньому, і орендував магазин на площі Муссомелі.

Цього літа він все-таки відкрив ресторан Good Kitchen і став неофіційним амбассадором програми "будинок за 1 Євро". Денні Маккуббін співпрацює з місцевими супермаркетами та фермами, щоб зберегти невикористану їжу. Ресторан проводить недільні обіди для літніх людей, влаштовує щотижневий безплатний обід для іноземців та місцевих жителів, щоб познайомити їх зі світовою кухнею.

Локація для весільних церемоній

Весільні дизайнери з Х'юстона Девід Рексроат і Шон Респберрі стали учасниками програми, купивши будинок за євро в Самбучі. Замість того щоб оселитися в ньому, пара вирішила відкрити розкішне місце для виїзних весільних церемоній.

Влада міста допомогла знайти Фермерський будинок 16 століття площею 1114 кв.м. за попередніми оцінками, на ремонт і організацію першого весілля вони витратять близько 500 тис. доларів. Фото: нерухомість за 1 Євро в Італії (flickr.com)

Пара сподівається, що це сприятиме розвитку туризму та місцевого бізнесу в Самбучі. Мер міста допоміг їм налагодити партнерські відносини з місцевими ресторанами, пекарнями, готелями, туристичними компаніями та виноградниками.

Крім підприємств, розпочатих іноземцями, програма продажу будинків за 1 Євро дала поштовх розвитку будівельного, водопровідного та електротехнічного бізнесу, а також збільшила кількість відвідувань туристів з пари сотень до декількох тисяч на рік. Проект також стимулював розвиток інфраструктури: в перш руйнуються районах стали з'являтися парковки, система освітлення, тенісні корти й відремонтовані дороги та пам'ятки.

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