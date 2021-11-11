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Четверть владельцев квартир могут снизить арендную плату на отопительный сезон

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Четверг 11 ноября 2021 09:12
Четверть владельцев квартир могут снизить арендную плату на отопительный сезон Фото: ситуация в сегменте аренды жилья будет оставаться стабильной до марта-апреля 2022 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Леся Панченко

При благоприятных экономических и пандемических условиях увеличение спроса на аренду жилья возможно не раньше марта следующего года.

По итогам октября 2021 года стоимость аренды жилья в городах-миллионниках Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Львове остаются стабильными. В зависимости от локации, площади, технического состояния квартиры стоимость 25-30% съемных объектов в прошедшем месяце возросла на 2-3%.

Об этом сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на информацию Ассоциации специалистов по недвижимости.

В октябре спрос на аренду жилья максимально реализовался и сформировались цены на ближайшие 4-5 месяцев. Однако, по словам Юрия Питы, президента АСНУ, на время отопительного сезона в 20-25% арендованных квартир возможно снижение арендной платы в пределах 10%.

Снижение стоимости аренды будет полностью зависеть от первоначального размера арендной платы, продолжительности аренды (срок, на который снималась квартира), площади, расположения, возраста дома и стоимости коммунальных услуг. Однако в общем рыночном измерении такое уменьшение цен следует считать ситуативным, а не тенденциозным.

По прогнозам АСНУ ситуация в сегменте аренды жилья будет оставаться стабильной до марта-апреля 2022 года.

"При благоприятных экономических и пандемических условиях увеличение спроса на аренду жилья возможно не раньше марта следующего года. К тому времени любые существенные ценовые сдвиги маловероятны", – резюмировал Юрий Пита.

Ранее мы рассказывали, что по завершению пандемических ограничений ожидается возврат покупателей на вторичный рынок.

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