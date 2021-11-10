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Ціни на квартири вторинного ринку не змінюються вже другий місяць

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Середа 10 листопада 2021 16:12
Ціни на квартири вторинного ринку не змінюються вже другий місяць Фото: передумов до економічно обґрунтованого зростання цін зараз немає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Леся Панченко

З другої половини вересня та впродовж жовтня кількість потенційних покупців вже скоротилася в середньому на 10-15%.

У листопаді на вторинному ринку квартир у містах-мільйонниках Києві, Львові, Дніпрі, Харкові та Одесі очікується зниження попиту в межах 17-20%.

Про це повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на інформацію Асоціації фахівців з нерухомості України.

За даними АФНУ, з другої половини вересня та впродовж жовтня кількість потенційних покупців вже скоротилася в середньому на 10-15%.

Водночас на найбільш затребувані квартири площею до 50 кв.м у вдалих локаціях та належному стані, попит знизився менш відчутно – лише на 5-7%.

Президент АФНУ Юрій Піта розповів, що листопадове скорочення угод у найбільших обласних центрах України навряд чи призведе до суттєвого зниження цін. У 70% квартир, виставлених на продаж, ціни залишатимуться стабільними. Збільшення вартості в межах 3-5% можливе у 20% квартир. А ситуативне зниження цін – до 3% –прогнозується лише в 10% об'єктів, які за своїми характеристиками не викликають значної зацікавленості у покупців.

За його словами, по завершенню пандемічних обмежень очікується поступове повернення покупців на вторинний ринок.

"На відміну від первинного ринку, де стабілізація попиту і пропозиції настане в лютому 2022 року, на вторинному ринку житла вже до кінця поточного року варто очікувати майже повну реалізацію відтермінованих на час нових обмежень угод. Проте передумов до економічно обґрунтованого зростання цін зараз немає. Вартість 90% виставлених на продаж об'єктів залишатиметься на рівні вересневих показників", – підсумував експерт.

Раніше ми розповідали, як обмеження червоної зони впливають на ціни та попит на квартири.

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