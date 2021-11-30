Чотирилапі квартиранти: як орендувати квартиру з домашньою твариною

У орендодавців, готових здати житло людям з тваринами, попит на ринку набагато вище і це безумовно вагома конкурентна перевага, що дозволяє встановлювати ціну вище ринкової

Пошук житла для власників домашніх тварин — справжній квест. Власники квартир, особливо нових і дорогих, часто вкрай скептично налаштовані стосовно мешканців з вихованцями. Pets-friendly оголошень на ринку мало.

Поставитися з розумінням в цій ситуації можна з обох сторін — орендодавці турбуються за майно, яке за ціною може перевершувати орендну плату і заставу, а господарі домашніх тварин не готові відмовлятися від чотириногих друзів.



Як знайти квартиру з домашньою твариною — розбиралися в РБК-Україна Realty.

Чому ні?

Погризені меблі, шпалери й подряпана підлога, стійкий неприємний запах і всюдисуща шерсть — очолюють перелік причин, за якими орендодавці не розглядають мешканців з вихованцями. Орендарям варто приготуватися до великої кількості відмов, переглядів, довгих пошуків квартири, більш високої вартості й додаткових пунктів в договорі. Фото: Pinterest

Здавалося б, як один аспект може обмежити кількість варіантів: по Києву квартир з позначкою "можна з тваринами" на цей час 29 оголошень на olx.ua, і це без додаткових фільтрів. Водночас оголошень з позначкою "Без тварин!!!” — майже 1000. Переконувати власників квартир, які сказали чітке ні — невдячне заняття. А ось домовитися з тими, хто не написав про це нічого можна спробувати.

Ризики та упередження

Наскільки побоювання власників квартир відповідають реальності, можуть сказати тільки господарі вихованців, знайомі зі звичками та характером тварини. Якщо заводчики відповідально підходять до її утримання, стежать за чистотою і здоров'ям, виховують і вигулюють — проблем виникнути не повинно. Головне переконати в цьому орендодавця.

Адекватним з боку претендентів на житло буде: чесно розповісти про наявність тварини, її розміри й породу, характер і особливості догляду, спокійно відповісти на всі питання (навіть якщо вони здаються дивними), першими висловити готовність відшкодувати збиток, в разі пошкодження майна.

Нюанс: результат переговорів багато в чому залежить від ваших навичок комунікації. Якою б чудовою не було тварина, якщо ви не знайомі з базовими правилами ввічливості — нарікайте на себе. Фото: Pinterest

Знаючи характер і манери тварини, варто попередити можливі проблеми — адже когтеточка дешевше, ніж новий диван. Якщо проблема в шерсті — купіть спеціальний чохол для меблів. Цей аксесуар допоможе вберегти ваші дивани й крісла ще й від пошкоджень. Щоб позбутися від плям і бризок, біля миски можна постелити гумовий килимок. Зберегти штори та люстру допоможе спеціально облаштована зона для ігор — стелаж з драбинкою або лабіринт з укриттями.

Кому пощастило більше?

До різних тварин різне ставлення: якщо у вас рибки, папужки, хом'ячки та інші маленькі звірята, які проживають переважно в акваріумі або клітці, проблеми з орендою будуть мінімальними. Таких вихованців не чути, на них не скаржаться сусіди, а їх наявність не впливає на стан квартири, комфорт мешканців і навіть на заставу: рибка нічого не зіпсує.

А ось з чотирилапими друзями — проблеми масштабніше і збільшуються вони разом із розмірами тварини. Собак декоративних порід шанують більше, аніж великих, велика тварина — гучніше, сильніше і потенційно небезпечніше для квартири й оточуючих. Зате до собак ставлення лояльніше, ніж до кішок через особливості поведінки й норовливість характеру останніх. Найважче власникам екзотів: єноти, тхори та змії — істотно знижують шанси на успішну угоду. Так само як і кількість тварин більше однієї.

Фото: Pinterest

Що пропонує ринок

Все ж хто шукає — той знайде, питання в іншому: наскільки придатними будуть умови. Як правило, це квартири з простим або мінімальним ремонтом, часто — зразка СРСР або 90-х років. Можливі й сучасні варіанти, але їх значно менше і вартість в середньому на 15-20% вище "ринку". Але людський фактор ніхто не скасовував: можна потрапити на лояльного до чотирилапих власника. Цілком ймовірно, що він здасть квартиру з хорошим ремонтом і новими меблями.

"Пропозицій з оренди нерухомості на ринку для власників домашніх тварин вкрай мало. Більш ніж половина орендодавців не готова здавати квартири такій категорії квартирантів — особливо якщо це житло за рівнем вище економкласу. Крім псування майна, є такий неочевидний аспект, як алергенність приміщення після проживання в ньому тварин — і тут ніякий клінінг, на жаль, не допоможе. Проте в орендодавців, готових здати житло людям з тваринами, попит на ринку набагато вище і це безумовно вагома конкурентна перевага, що дозволяє встановлювати ціну вище ринкової", — коментує Ірина Рогальська, агент з нерухомості компанії RE/MAX.

Орендарі з тваринами, як правило, не торгуються і висувають менше вимог, і більшість господарів квартир це прекрасно розуміють.

Як оформити договір

Власникам домашніх тварин варто обов'язково продемонструвати готовність нести відповідальність за всі дії вихованця в договорі. Так буде легше і домовитися з господарем квартири спочатку, і розв'язати можливі питання при виїзді.

В першу чергу необхідно прописати сам факт проживання з твариною: вказати, що це за тварина, її породу. Власник може збільшити страховий депозит — це часта практика в разі оренди з тваринами; страховий депозит підіймають від 20% до 200%. Це варто прописати окремим пунктом в договорі. Фото: Pinterest

Орендарям потрібно навести якомога більше аргументів на користь своєї тварини: наприклад, розповісти, що кішка стерилізована, належить до гіпоалергенної породи, а також заручитися рекомендацією від власників попередньої знімної квартири. Ну і звичайно вся матеріальна відповідальність за дії тварини повинна прийматися на себе її господарем.

Також власник може включити в договір додатковий пункт про матеріальну відповідальність, яка буде на квартиранті в разі псування майна вихованцем. Прозорі та чесні умови вигідні як власникам квартир, так і власникам вихованців. Заховати тварину і сліди її перебування у квартирі — нереально. Тому в такій ситуації потрібно "грати у відкриту" і домовлятися. Тоді виграють обидві сторони — кожна у своєму.

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