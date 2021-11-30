ru ua
Вт, 30 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Четверолапые квартиранты: как арендовать квартиру с домашним животным

Новина українською →
Вторник 30 ноября 2021 08:46
Четверолапые квартиранты: как арендовать квартиру с домашним животным Фото: владельцам домашних животных стоит обязательно продемонстрировать готовность нести ответственность за все действия питомца в договоре (freepik.com)
Автор: Риана Абдулаева

У арендодателей, готовых сдать жилье людям с животными, спрос на рынке намного выше и это безусловно весомое конкурентное преимущество, позволяющее устанавливать цену выше рыночной

Поиск съемного жилья для владельцев домашних животных — настоящий квест. Собственники квартир, особенно новых и дорогих, часто крайне скептически настроены по отношению к жильцам с питомцами. Pets-friendly объявлений на рынке мало.

Отнестись с пониманием в этой ситуации можно с обеих сторон — арендодатели беспокоятся за имущество, которое по цене может превосходить арендную плату и залог, а хозяева домашних животных не готовы отказываться от четвероногих друзей.

Как найти квартиру с домашним животным — разбирались в РБК-Украина Realty.

Почему нет?

Погрызенная мебель, обои и поцарапанные полы, стойкий неприятный запах и вездесущая шерсть — возглавляют список причин, по которым арендодатели не рассматривают жильцов с питомцами. Арендаторам стоит приготовиться к большому количеству отказов, просмотров, долгим поискам квартиры, более высокой стоимости и дополнительным пунктам в договоре. Четверолапые квартиранты: как арендовать квартиру с домашним животнымФото: Pinterest

Казалось бы, как один аспект может ограничить количество вариантов: по Киеву квартир с пометкой "Можно с животными" на данный момент 29 объявлений на olx.ua, и это без дополнительных фильтров. В то же время объявлений с пометкой "Без животных!!!" — почти 1000. Переубеждать собственников квартир, которые сказали четкое нет — неблагодарное занятие. А вот договориться с теми, кто не написал об этом ничего можно попробовать.

Риски и предубеждения

Насколько опасения собственников квартир соответствуют реальности, могут ответить только хозяева питомцев, знакомые с привычками и характером животного. Если заводчики ответственно подходят к его содержанию, следят за чистотой и здоровьем, воспитывают и выгуливают — проблем возникнуть не должно. Главное убедить в этом арендодателя.

Адекватным со стороны претендентов на жилье будет: честно рассказать про наличие животного, его размеры и породу, характер и особенности ухода, спокойно ответить на все вопросы (даже если они кажутся глупыми), первыми выразить готовность возместить ущерб, в случае повреждения имущества.

Нюанс: исход переговоров во многом зависит от ваших навыков коммуникации. Каким бы замечательным не было животное, если вы не знакомы с базовыми правилами вежливости — пеняйте на себя. Четверолапые квартиранты: как арендовать квартиру с домашним животнымФото: Pinterest

Зная характер и манеры животного, стоит предупредить возможные проблемы — ведь когтеточка дешевле, чем новый диван. Если проблема в шерсти — купите специальный чехол для мебели. Этот аксессуар поможет уберечь ваши диваны и кресла еще и от повреждений. Чтобы избавиться от пятен и брызг, возле миски можно постелить резиновый коврик. Сохранить шторы и люстру поможет специально обустроенная зона для игр — стеллаж с лесенкой или лабиринт с укрытиями.

Кому повезло больше?

Животное животному рознь: если у вас рыбки, попугайчики, хомячки и другие маленькие зверьки, проживающие преимущественно в аквариуме или клетке, проблемы с арендой будут минимальными. Таких питомцев не слышно, на них не жалуются соседи, а их наличие не влияет на состояние квартиры, комфорт проживающих и даже на залог: рыбка ничего не испортит.

А вот с четвероногими друзьями — проблемы масштабнее и увеличиваются они вместе с размерами животного. Собак декоративных пород жалуют больше, чем крупных, большое животное — более громкое, сильное и потенциально опасное для квартиры и окружающих. Зато к собакам отношение лояльнее, чем к кошкам из-за особенностей поведения и своенравного характера последних. Труднее всего владельцам экзотов: еноты, хорьки и змеи — существенно снижают шансы на успешную сделку. Так же как и количество животных больше одного. Четверолапые квартиранты: как арендовать квартиру с домашним животным

Фото: Pinterest

Что предлагает рынок

Все же кто ищет — тот найдет, вопрос в другом: насколько подходящими будут условия. Как правило, это квартиры с простым или минимальным ремонтом, часто — образца СССР или 90-х годов. Возможны и современные варианты, но их значительно меньше и стоимость в среднем на 15-20% выше "рынка". Но человеческий фактор никто не отменял: можно попасть на лояльного к четверолапым собственника. Вполне вероятно, что он сдаст квартиру с хорошим ремонтом и новой мебелью.

"Предложений по аренде недвижимости на рынке для владельцев домашних животных крайне мало. Больше половины арендодателей не готовы сдавать квартиры такой категории квартирантов — особенно если это жилье по уровню выше эконом-класса. Помимо порчи имущества есть такой неочевидный аспект, как аллергенность помещения после проживания в нем животных — и тут никакой клининг, к сожалению, не поможет. Тем не менее у арендодателей, готовых сдать жилье людям с животными, спрос на рынке намного выше и это безусловно весомое конкурентное преимущество, позволяющее устанавливать цену выше рыночной", — комментирует Ирина Рогальская, агент по недвижимости компании RE/MAX.

Арендаторы с животными, как правило, не торгуются и выдвигают меньше требований, и большинство хозяев квартир это прекрасно понимают.

Как оформить договор

Владельцам домашних животных стоит обязательно продемонстрировать готовность нести ответственность за все действия питомца в договоре. Так будет легче и договориться с хозяином квартиры изначально, и решить все возможные вопросы при выезде.

В первую очередь необходимо прописать сам факт проживания с животным: указать, что это за животное, его породу. Собственник может увеличить страховой депозит — это частая практика в случае аренды с животными; страховой депозит поднимают от 20% до 200%. Это стоит прописать отдельным пунктом в договоре.Четверолапые квартиранты: как арендовать квартиру с домашним животнымФото: Pinterest

Арендаторам нужно привести как можно больше аргументов в пользу своего животного: например, рассказать, что кошка стерилизована, принадлежит к гипоаллергенной породе, а также заручиться рекомендацией от владельцев предыдущей съемной квартиры. Ну и конечно вся материальная ответственность за действия животного должна приниматься на себя его хозяином.

Также собственник может включить в договор дополнительный пункт о материальной ответственности, которая будет на квартиранте в случае порчи имущества питомцем. Прозрачные и честные условия выгодны так собственникам квартир, так и владельцам питомцев. Спрятать животное и следы его пребывания в квартире — нереально. Поэтому в такой ситуации нужно "играть в открытую" и договариваться. Тогда выиграют обе стороны — каждая в своем.

Ранее мы рассказывали про собаку-наследника состояния, которая продает особняк, ранее принадлежавший Мадонне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Жилье
Мнения
Валерий Захаров
Зимой лучше: почему арендовать загородный дом выгоднее в осенне-зимний период
Валерий Захаров
брокер агентства недвижимости RE/MAX Central
Юлия Ковбаса
Инвестиции в новостройки: стоит ли покупать жилье в эпоху карантинов
Юлия Ковбаса
лидерка качества контента в OLX
Александр Насиковский
Устойчивое развитие современного жилого комплекса: три основных критерия
Александр Насиковский
основатель и управляющий партнер группы компаний DIM
Богдан Ваколюк
Стоит ли вкладываться в жилые комплексы в пригороде: инструкция для инвестора
Богдан Ваколюк
соучредитель Гостомель Residence
Все мнения