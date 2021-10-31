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Бюджет украинцев на покупку недвижимости в Турции вырос на 80%

Новина українською →
Воскресенье 31 октября 2021 12:45
Бюджет украинцев на покупку недвижимости в Турции вырос на 80% Фото: жители Украины отдают предпочтение объектам вторичного рынка (gettyimages)
Автор: Леся Панченко

Средняя стоимость объектов, приобретенных украинцами в Турции – 266 тысяч евро.

В сентябре 2021 года граждане Украины купили 101 объект недвижимости на территории Турции и заняли 15-ое место среди самых активных иностранных покупателей.

Об этом сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на информацию международного брокера недвижимости Tranio.

По сравнению с сентябрём прошлого года покупательская активность украинцев в Турции выросла на 38%. Эти данные опубликовал в октябре Турецкий институт статистики.

Сколько недвижимости в Турции куплено украинцами

В целом, за первые девять месяцев 2021 года украинцы совершили 790 сделок по покупке недвижимости в Турции. За аналогичный период 2020 года они купили 507 объектов недвижимости –– на 56% меньше, чем в этом году.Бюджет украинцев на покупку недвижимости в Турции вырос на 80%

Продажа жилья, сентябрь 2021 (источник: Турецкий институт статистики)

Большинство сделок среди иностранцев в сентябре 2021 года было совершено гражданами Ирана – 1 323 объектов недвижимости. На втором месте покупатели из Ирака – 990 домов. На третьем месте россияне – 540 объектов недвижимости.

Всего за сентябрь иностранцы купили более 6 тысяч объектов недвижимости из 147 тысяч проданных в стране. Чаще всего иностранцы покупают жильё в:

  • Стамбуле – 2 995 сделок;
  • Анталье – 1 358 сделок;
  • Анкаре – 408 сделок.

Сколько украинцы готовы потратить на дом в Турции

По данным Tranio, средний бюджет украинских клиентов вырос почти на 80%. В 2021 году средняя стоимость объектов, приобретенных украинцами в Турции – 266 тысяч евро. В 2020 году средний бюджет составлял 148 тысяч евро.

Чаще всего инвесторы из Украины выбирают квартиру, а не дом в соотношении 57/43%. В жилых комплексах обычно есть управляющая компания, которая за отдельную плату помогает собственникам найти арендаторов и следит за состоянием квартиры в отсутствие хозяина.

Также жители Украины отдают предпочтение объектам вторичного рынка. В 2021 году 92% клиентов из Украины выбрали турецкое жильё в готовом доме, а не в новостройке.

Украина входят в ТОП-3 стран, чьи граждане чаще всего получают семейный вид на жительство в Турции, и в ТОП-5 стран по выданным рабочим ВНЖ.

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