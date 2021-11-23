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Лікарня майбутнього: в Колумбії будують медичний центр з садами, набережними і видами на озеро

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Вівторок 23 листопада 2021 16:23
Лікарня майбутнього: в Колумбії будують медичний центр з садами, набережними і видами на озеро Фото: центральним елементом генерального плану, біля в'їзду в район, стане багатопрофільний клінічний центр Серена-дель-Мар (Building Desig+Construction)
Автор: Ріана Абдулаєва

Концепція медичного комплексу Серена-дель-Мар полягає в постійній взаємодії людини з живою природою для поліпшення стану пацієнтів і персоналу.

Архітектори Safdie Architects спроектувати перший садовий госпіталь в Колумбії. Лікарня є частиною генплану Міського району ель-Гран-Канал. Концепція медичного комплексу Серена-дель-Мар полягає в постійній взаємодії людини з живою природою і природним світлом які, на думку фахівців, життєво необхідні для поліпшення стану пацієнтів і персоналу.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на Building Desig+Construction.

Новий підхід до проектування медичних закладів

Проект лікарні розрахований на площу 1,4 квадратних кілометрів в межах міської забудови Серена-дель-Мар. Будівництво нового міста на Коста-дель-Карибі ведеться з 2015 року і планує завершитися до 2030 року. До цього моменту там повинні з'явитися житлові, культурні, медичні, освітні та рекреаційні установи, комерційні, соціальні та інфраструктурні проекти.Лікарня майбутнього: в Колумбії будують медичний центр з садами, набережними і видами на озеро

Фото: медичний комплекс Серена-дель-Мар

Центральним елементом генерального плану, біля в'їзду в район, стане багатопрофільний клінічний центр Серена-дель-Мар. Це перший медичний заклад з повним набором послуг в Картахені. На всій території лікарні будуть висаджені зелені сади: лінійний бамбуковий двір, цілющий сад, для лікування пацієнтів з онкологією, і серія садів на березі озера, з'єднаних набережною. У лікарні плануються приймальний спокій і відділення інтенсивної терапії для дорослих і дітей, зокрема новонароджених. Також передбачені операційні блоки, лабораторії, амбулаторія, центр діагностики зору та променевої терапії.

Середовище "сприятливе для одужання"

Біофільний дизайн, об'ємне природне освітлення, панорамні види на озеро, пагорби, сади й внутрішні дворики покликані поліпшити стан пацієнтів. Навіть у зонах високої оперативності, таких як відділення невідкладної допомоги та інтенсивної терапії, зберігається денне світло і природні пейзажі, створюючи середовище, сприятливе для одужання.Лікарня майбутнього: в Колумбії будують медичний центр з садами, набережними і видами на озероФото: медичний комплекс Серена-дель-Мар

Архітектура лікарні відповідає тропічному клімату Карибського басейну. Для пом'якшення спеки, архітектори передбачили поглиблені вікна та автоматичні розсувні жалюзі, які будуть фільтрувати яскраве денне світло.

Лікарня почала поступово відкриватися для громадськості на початку цього року. Зараз в ній доступно близько 158 місць.

Коли проект буде завершено, медичний комплекс Серена-дель-Мар зможе обслуговувати понад 400 стаціонарних пацієнтів одночасно. Об'єкт займатиме понад 750 тис. кв. м лікарняних приміщень і садів.

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