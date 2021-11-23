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Больница будущего: в Колумбии строят медицинский центр с садами, набережными и видами на озеро

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Вторник 23 ноября 2021 16:23
Больница будущего: в Колумбии строят медицинский центр с садами, набережными и видами на озеро Фото: центральным элементом генерального плана, у въезда в район, станет многопрофильный клинический центр Серена-дель-Мар (Building Desig+Construction)
Автор: Риана Абдулаева

Концепция медицинского комплекса Серена-дель-Мар заключается в постоянном взаимодействии человека с живой природой для улучшения состояния пациентов и персонала.

Архитекторы Safdie Architects спроектировали первый садовый госпиталь в Колумбии. Больница является частью генплана городского района Эль-Гран-Канал. Концепция медицинского комплекса Серена-дель-Мар заключается в постоянном взаимодействии человека с живой природой и естественным светом которые, по мнению специалистов, жизненно необходимы для улучшения состояния пациентов и персонала.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на Building Desig+Construction.

Новый подход к проектированию медицинских заведений

Проект больницы рассчитан на площадь 1,4 квадратных километров в пределах городской застройки Серена-дель-Мар. Строительство нового города на Коста-дель-Карибе ведется с 2015 года и планирует завершиться к 2030 году. К этому моменту там должны появиться жилые, культурные, медицинские, образовательные и рекреационные учреждения, коммерческие, социальные и инфраструктурные проекты.Больница будущего: в Колумбии строят медицинский центр с садами, набережными и видами на озеро

Фото: медицинский комплекс Серена-дель-Мар

Центральным элементом генерального плана, у въезда в район, станет многопрофильный клинический центр Серена-дель-Мар. Это первое медицинское учреждение с полным набором услуг в Картахене. На всей территории больницы будут высажены зеленые сады: линейный бамбуковый двор, целебный сад, для лечения пациентов с онкологией, и серия садов на берегу озера, соединенных набережной. В больнице планируются приемный покой и отделение интенсивной терапии для взрослых и детей, в том числе новорожденных. Также предусмотрены операционные блоки, лаборатории, амбулатория, центр диагностики зрения и лучевой терапии.

Среда "благоприятная для выздоровления"

Биофильный дизайн, объемное естественное освещение, панорамные виды на озеро, холмы, сады и внутренние дворики призваны улучшить состояние пациентов. Даже в зонах высокой оперативности, таких как отделения неотложной помощи и интенсивной терапии, сохраняется дневной свет и природные пейзажи, создавая среду, благоприятную для выздоровления.Больница будущего: в Колумбии строят медицинский центр с садами, набережными и видами на озероФото: медицинский комплекс Серена-дель-Мар

Архитектура больницы соответствует тропическому климату Карибского бассейна. Для смягчения жары, архитекторы предусмотрели углубленные окна и автоматические раздвижные жалюзи, которые будут фильтровать обильный дневной свет.

Больница начала поэтапно открываться для посетителей в начале этого года. Сейчас в ней доступно порядка 158 мест.

Когда проект будет завершен, медицинский комплекс Серена-дель-Мар сможет обслуживать более 400 стационарных пациентов одновременно. Объект будет занимать более 750 тыс. кв.м больничных помещений и садов.

В прошлом материале мы рассказывали о победителях европейской премии устойчивых проектов.

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