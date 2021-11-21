Житло з картону та транспортних контейнерів: переможці європейської премії сталих проектів

Премія передбачає 20 різних категорій з призовим фондом 30 000 євро у кожній.

New European Bauhaus 2021 оголосив переможців цьогорічної виставки сталих проектів. Урочиста подія відбулася в Брюссельському бізнес-центрі Ateliers des Tanneurs. Ключовими критеріями, за якими оцінювали номінантів, була їх відповідність принципам сталого розвитку, інклюзивності та естетики.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на ArchDaily.

New European Bauhaus — це творча міждисциплінарна ініціатива, що займається розвитком та підтримкою проєктів у країнах Євросоюзу, з метою побудувати майбутнє, яке є стійким, інклюзивним та екологічним.

Стійкість, естетика та інклюзивність

За словами організаторів, основними цілями конкурсу було визнання поточних досягнень і допомога молодому поколінню продовжувати розвивати нові концепції та ідеї, які ілюструють три цінності: стійкість, естетика та інклюзивність. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що "ці проекти дають багато надії для нашої боротьби зі зміною клімату та виконання Європейської зеленої угоди".

За період подачі заявок на нову Європейську премію Bauhaus Awards 2021 надійшло понад 2000 заявок. 60 з них увійшли до короткого списку. Журі у складі 80 офіційних партнерів ініціативи усіх куточків Європи, оцінили заявки та обрали 20 переможців Європейської премії Bauhaus 2021.

Премія передбачає 20 різних категорій з призовим фондом 30 000 євро у кожній.

А також в окремій номінації New European Bauhaus Rising Stars — 10 призів по 15 000 євро присуджуються на підтримку концепцій та ідей, розроблених молодими талантами віком до 30 років.

Сім найоригінальніших проектів переможців

До списку переможців New European Bauhaus 2021 потрапили :

1. ERDEN PURE Walls (Шлінс, Австрія)

Переможець у категорії "Техніка, матеріали та процеси будівництва і проектування"

Фото: ERDEN PURE Walls (ArchDaily)

Команда представила проект стіни PURE. Це збірні будівельні елементи, які є на 100% природними та повністю підлягають переробці, контролюють внутрішній клімат та ідеально підходить для використання у сучасній архітектурі.

2. Переможець: Повітряні сади (Севілья, Іспанія)

Категорія "Будівлі, реконструйовані за принципами циклічної економіки" Фото: Повітряні сади (ArchDaily)

Учасник представив ініціативу міської ренатуралізації за участю художників, науковців, архітекторів, дизайнерів та працівників будівлі Трес-Барріос-Амате в Севілії. В основі проєкту – дослідження ресурсів і особливостей простору, задля утворення сталого процвітання місцевості через інтегральний процес. Об’єкт матиме форму вертикального саду, що розташований на фасаді будівель.

3. Переможець: RoSana (Розенхайм, Німеччина)

Категорія "Рішення для спільної еволюції забудованого середовища та природи"

Фото: RoSana (ArchDaily)

Учасники створили гостьовий будинок, що допомагає зняти психологічне та фізичне напруження та зосередитися на своїй внутрішній силі. RoSana є екологічним об’єктом, орієнтованим на комфорт та піклування про здоров’я є людей.

4. Переможець: La Fábrika de toda la vida (Лос-Сантос-де-Маймона, Іспанія)

Категорія "Відновлені міські та сільські простори"

Фото: La Fábrika de toda la vida (Archdaily)

Старий цементний завод роками був занедбаний. Завдяки місцевій громаді численністю понад 3000 осіб, простір перетворився на багатофункціональний громадський центр у Лос-Сантос-де-Маймона в Естремадура, який пропонує низку послуг для сільської громади, наприклад, культурні заходи, музику, будівельні приміщення та, головне, місця для суспільних зборів.

5. Переможець: Дах Ксіфре: "Плавучий" дикий сад (Барселона, Іспанія)

Категорія "Збережена та трансформована культурна спадщина"

Фото: “Плавучий” дикий сад (ArchDaily)

Xifré Rooftop – це проект реконструкції подвійного призначення, як з точки зору архітектури, так і з точки зору екології. Сучасний сад на даху займатиме 10 будівель початку 19-го століття та створюватиме дикий простір, що покращує біорізноманіття міста та можливості для соціальної взаємодії між сусідами.

6.Переможець: APROP Ciutat Vella (Барселона, Іспанія)

Категорія "Модульні, адаптовані та мобільні житлові рішення"

Фото: APROP Ciutat Vella (ArchDaily)

Учасник представив доступну, стійку та якісну програму виробництва будинків, що забезпечує виселеним родинам екстрене житло у власному мікрорайоні. Легка, модульна та реверсивна конструкційна система з повторно використаних транспортних контейнерів була спеціально розроблена для досягнення енергоефективності та архітектурних стандартів. Перший APROP вже працює в Сіутат-Велла, Барселона.

7.Переможець: Materieunite (Терні, Італія)

Категорія "Продукти та стиль життя"

Фото: Materieunite (ArchDaily)

Учасник пропонує використовувати перероблені матеріали, цифрове виробництво та параметричний дизайн у створенні проектів. Компанія будує постійні та тимчасові приміщення, використовуючи перероблений картон та інші матеріали, які підлягають переробці або відновлюються з відходів ланцюга постачання.

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