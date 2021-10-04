Генплан Киева презентуют общине до конца года — Петр Оленич

Базовый градостроительный документ планируют вынести на общественные слушания в конце текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя председателя КГГА и руководителя цифровой трансформации Киева (CDTO) Петра Оленича на сайте КГГА.

"Генеральный план — это основа города и базовый показатель, от которого мы должны отталкиваться. Он укажет вектор развития Киева. В конце года мы планируем вынести документ на общественные слушания. Киевляне смогут официально подать свои предложения, по каждому будет предоставлен ответ. Для этого специалисты уже работают над доработкой всех документов в соответствии с законодательными и строительными нормами", – рассказал Петр Оленич.

Он также акцентировал внимание на важности учета мнения общины. Как пример – голосование за проекты Общественного бюджета. В этом году прямой инструмент электронной демократии появился в городском приложении "Киев цифровой": благодаря нему люди могут участвовать в распределении городских средств.

Также CDTO Киева подчеркнул, что в Генеральный план входит и комплексная схема транспорта, которую городская власть дорабатывает совместно со Всемирным банком.

"Сейчас мы начинаем внедрение интеллектуальной транспортной системы в Киеве. Для этого проводим сбор и анализ данных по транспортным потокам в городе. Именно с "умным" планированием мы сможем получить от системы желаемый эффект", – добавил Петр Оленич.

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