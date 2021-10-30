Влияние строительства на экономику страны: отрасль может давать 10% ВВП

Какие главные изменения и вызовы для строительной отрасли произошли в течение года, возможности поддержки экономики, а также оценку деятельности вновь созданного регуляторного органа – ГИАГ, обсудили девелоперы и представители госорганов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на дискуссию в рамках профессиональной конференции Building&Constructions forum 3.0.

ГИАГ – главное событие года

Предшественница ГИАГ – ГАСИ была ликвидирована решением Кабмина 15 сентября этого года. Причиной стали многочисленные жалобы и обвинения в коррупции. Поэтому, на вновь созданную ГИАГ участники строительного рынка возлагают большие надежды.

По словам президента компании "Интергал-буд" Владимира Зубика последние 6 лет деятельности ГАСИ можно сравнить с тьмой. Множество неоправданных требований к девелоперам, запретов и других ограничений, преследовавших коррупционную цель, не позволяли рынку и его участникам работать эффективно. Поэтому создание ГИАГ – главное событие этого года.

Уже за первый месяц работы новой структуры заметны изменения к лучшему. "Мы видим прогресс и готовы двигаться дальше, в сторону эффективного и прозрачного сотрудничества", – подчеркнул г-н Зубик.

Первые результаты работы ГИАГ, которыми поделился его глава Семен Кривонос: за месяц работы обработано 488 заявлений, выдано 270 сертификатов, а принятие объектов в эксплуатацию сократилось с трех месяцев до трех дней, независимо от того отказ это или разрешение.

Влияние строительства на экономику

Владимир Зубик очертил и другие вопросы, требующие решения. В частности, рынок ипотечного кредитования, как дополнительный рычаг усиления экономики и важный фактор удержания граждан Украины от выезда заграницу. Сейчас, как отметил эксперт, около 40% обращений по кредиту на жилье, получают отказы.

"Для того, чтобы отрасль двигалась вперед, есть два условия – экономическая и политическая воля на преобразования. Развитие отрасли напрямую связано с вопросом демографии в Украине. Ведь строители создают мотивацию для молодежи – жить и работать в Украине. И это очень важно для экономики", – уточнил он.

Сергей Пилипенко генеральный директор ПСГ Kovalska отметил, что за рубежом строительство дает ВВП большие проценты и очень хочется в Украине вывести отрасль хотя бы на 10% ВВП. "Уверен, мы это сможем!".

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