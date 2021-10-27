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Рынок продавца и риск недостроев: застройщики оценили ситуацию в отрасли

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Среда 27 октября 2021 15:52
Рынок продавца и риск недостроев: застройщики оценили ситуацию в отрасли Фото: государство в рамках градостроительной реформы планирует установить четкие и прозрачные правила игры (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Леся Панченко

Ситуация является рискованной относительно перспектив некоторых проектов на рынке.

Цены на недвижимость, проблемы с хаотичной застройкой и долгостроями – актуальные вопросы как для застройщиков, так и для покупателей и инвесторов в недвижимость. Что сдерживает развитие новых проектов, почему растут цены и какие пути преодоления разрешительной бюрократии возможны уже сегодня – обсудили игроки рынка недвижимости: представители государственных регулирующих органов и девелоперы.

Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на дискуссию участников профессиональной конференции Building&Constructions forum 3.0.

Тотальная цифровизация и "китайская стена"

Одним из основных нововведений системы, которая должна облегчить процесс оформления разрешительной строительной документации – является тотальная цифровизация.

По словам Народного депутата и председателя Координационного совета по проблемам градостроительства Елены Шуляк вся необходимая информация, в рамках реформы градостроительства, уже доступна в электронных реестрах: "Не нужно никаких скан-копий или бумажных разрешений".

Вторая часть реформы – личная имущественная и уголовная ответственность (законопроект №5877). Это минимизирует злоупотребление строительными и градостроительными нормами на всех этапах принятия решений.

Но разрешительной документацией проблемы застройщиков не ограничиваются.

"У нас есть еще один "спрут" – это офисы главных архитекторов. Не во всех городах, но часто это "китайская стена". Нужно, чтобы архитекторы стали агентами на страже градостроительных кадастров и норм. Но они не должны выставлять искусственные барьеры. Ведь мы не разрушаем города, а строим", – отметил Владимир Зубик, основатель компании "Интергал-Буд".

Он отметил, что важен конструктивный диалог между застройщиками, архитекторами и государственными органами. Тогда города будут развиваться.

Нечестных застройщиков – убрать с рынка

Относительно ситуации на рынке, застройщики отмечают несколько ключевых тенденций:

  • Рост спроса на первичную недвижимость на ранних этапах строительства (как инвестиционный, так и собственный интерес).
  • Рост стоимости, который тем не менее не отпугивает заинтересованных покупателей.
  • Общая инфляция и увеличение себестоимости строительства.

Как подметил Сергей Пилипенко генеральный директор ПСГ Kovalska: "Сейчас мы находимся в интересной фазе "рынок продавца", который может выставлять свои требования. На эту фазу мы вышли со второй половины 2020 года. На фоне высокой инфляции и удорожания себестоимости в среднем на 25%, даже на фоне стабильного курса, мы были вынуждены повысить цены и увидели, что это не снизило спрос".

При этом он отметил, что такая ситуация является рискованной относительно перспектив некоторых проектов на рынке. Поскольку сейчас законодательство позволяет девелоперам продавать квартиры от стадии фундамента, а инфляция может "съедать" прибыль, есть риск, что часть застройщиков не рассчитают собственные ресурсы. "Мы должны это контролировать, чтобы не получить в ближайшие годы вал недостроев", – подчеркнул Пилипенко.

Елена Шуляк добавила, что государство в рамках градостроительной реформы планирует установить четкие и прозрачные правила игры. "Если хотите, чтобы государство стояло с вами плечом к плечу – делайте все по правилам. Наша цель – всех честных застройщиков защищать, а нечестных – убрать с рынка".

Раньше мы рассказывали, что реформа градостроительства заработает уже к концу года.

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