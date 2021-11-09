Устойчивое развитие современного жилого комплекса: три основных критерия

Компании будущего играют в долгую. Это утверждение очень емко характеризует ключевые задачи девелопера: разработку и воплощение различных жизненных сценариев в своем проекте, развитие и поддержание местного комьюнити, заботу о комфортной среде и будущих поколениях.

Истории о том, как выжать максимум из участка земли, выгнав свечку без проработки функционального наполнения, архитектурной айдентики, эстетики проекта — путь в никуда. Это говорит, как минимум, о непонимании реальных урбанистических и поведенческих трендов.

Как создать жилой комплекс и расставить приоритеты, опираясь на принципы устойчивого развития и современные мировые тенденции — в авторской колонке для РБК-Украина REALTY делится опытом Александр Насиковский, основатель и управляющий партнер группы компаний DIM.

Путешествуя по миру и вдохновляясь лучшими примерами осознанного девелопмента, понимаю, насколько важно до мельчайших деталей продумать концепцию, предварительно изучив реальный спрос, потенциал местности, урбанистический ландшафт и градостроительную практику.

Ниже — основные тезисы из зарубежной практики и личного опыта, от которых напрямую зависит успех устойчивого развития девелоперского проекта — комфортной среды для жизни.

Жилой комплекс как мультиформатное пространство

Спросом на комфортную, дружественную к человеку и его потребностям среду и максимальный набор услуг и функций в пределах одной закрытой целостной системы уже давно никого не удивишь.

Первое и, пожалуй, самое главное: не просто наштамповать типовых решений с оглядкой на соседей и конкурентов или даже свой успешный предыдущий проект, а глубоко изучить потенциал реального спроса, их потребности, боли и пожелания.

Каждый продукт уникален и определяется в первую очередь локацией, концепцией, форматом и целевой аудиторией. Драйверами и ограничителями могут быть опыт и экспертиза девелопера, его финансовые возможности и готовность развивать и строить город будущего, а не точечные проекты одного-двух лет.

Следующий этап — детализированная проработка функций и создание осей симметрии во всех проявлениях (архитектура и квартирография, зонирование, инфраструктура), которые четко вписываются в общий концепт.

В результате — все должно складываться в ансамбль, который воспринимается как единое целое. Решение о пространственном зонировании, типе благоустройства и количестве зон отдыха, расположении фитнес-студий, лайфворкингов, коммерческих помещений, фудмоллов, семейных центров, спортивной и детской инфраструктуры принимается нами всегда с оглядкой на две вещи — потенциал локации и реальные запросы покупателя.

Дать больше нужных функций, чем человек может хотеть — залог устойчивого развития жилого комплекса.

Единый дизайн-код

Каждый раз, начиная проект, перед архитекторами стоит нетривиальная задача: сформировать новый городской контекст и одновременно выгодно подчеркнуть преимущества локации.

Основные принципы, которых мы придерживаемся в создании комплексов, основываются на принципе techumanity. Он сочетает в себе технологии и повышенное внимание к потребностям, желаниям и нуждам современного человека.

Я также уверен, что будущее архитектурных концепций определяет well-стандарт в недвижимости, который мы внедряем на отечественном рынке жилья. Его основные характеристики: повышенное внимание к качеству воды, воздуха и его очистки, световой и акустический комфорт, безопасность и качество строительных материалов, психологическое здоровье и благополучие жителей.

Если говорить о стилистике, то это выбор в пользу индивидуального прочтения, упорядоченности, симметрии. Перепады высот и каскадность всегда органично вписаны и продуманы.

Для отделки важно использовать долговечные и надежные материалы, которые позволяют создавать разные фактуры и рельефы, а большой процент остекления и дополнительная подсветка помогает со светотенями и делает здание выразительнее.

Концепция комплекса и его архитектурная самобытность должна проявляться не только в экстерьерах, но и интерьерах мест общего пользования. Лобби — это не буферная зона, а пространство для отдыха, встреч, общения. Фактически это общественная гостиная с мягкой мебелью, зеркалами, натуральными материалами в отделке, предметами декора и растениями. Представления о типичном подъезде уже давно утратили свою актуальность. Из нашего опыта могу сказать, что покупатель ценит эстетику, многофункциональность и индивидуальность таких мест. В лобби вполне может размещаться лаунж-зона, ресепшн, колясочная и помещения для мойки лап животных, колес и даже настоящая библиотека с камином.

Комьюнити-менеджмент

Создание сообщества единомышленников на ряду с жизненной средой и архитектурной айдентикой сегодня также на повестке дня первоочередных задач для девелопера.

Система ценностей, построенная на экологичном взаимодействии и взаимоуважении, внутри жилого комплекса крайне важна с точки зрения игры в долгую. Нельзя просто построить, отдать ключи и забыть. Иначе даже самая удачная концепция потерпит фиаско.

Задача девелопера — организовать все для создания сети живого нетворкинга, что дает возможности для органичного и комфортного взаимодействия всех членов этого сообщества.

В идеале, в пределах экосистемы ЖК соседям должно быть комфортно жить, взаимодействовать, воспитывать детей и даже строить бизнес. Обсудить проект за чашкой кофе, презентовать бизнес-план в конференц-руме, устроить питчинг идей инвесторам в патио-зоне или на террасе. Пространство в жилых проектах может и должно вдохновлять творить, генерировать идеи и смыслы, воплощать задуманное в жизнь.

Идея комьюнити не должна ограничиваться лишь концепцией бизнес-клуба: очень важно познакомить между собой соседей, показать им точки соприкосновения, в неком смысле трансформировать сознание людей и подтолкнуть их к большей сплоченности для реализации социального потенциала.

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