Устойчивое развитие городов: как это работает и зачем нужно Киеву

В последние десятилетия в мире пришло понимание ценности создания комфортной среды для людей и бережного отношения к ресурсам. Мир переходит к философии устойчивого развития, важной частью которой является развитие прибрежных и зеленых зон. Очередным толчком изменений сегодня можно назвать последствия COVID-19.

Как обстоят дела с устойчивым развитием в Украине и что нам предстоит сделать, в авторской колонке для РБК-Украина, рассказывает Назар Бенч, эксперт в сфере девелопмента и строительства, владелец ИСК "Феникс Групп".

Как города адаптируются к новым условиям

Ориентируясь на создание устойчивых городов, страны постепенно отходят от традиционных решений в инфраструктуре, строительстве, организации транспортной системы. Вместо них в городскую среду внедряют "сине-зеленые" компоненты, которые помогают в решении климатических и экологических вызовов. В основе развития устойчивости — переход на экологичную экономику замкнутого цикла.

Сегодня в мире тренд на развитие многофункциональных проектов на прибрежных территориях. Такие объекты, в синергии с зелеными зонами, делают возможным активное экономическое развитие города и повышают уровень его комфортности.

Уже давно в мастер-планы европейских городов закладывают трансформацию "серых территорий" с заброшенными предприятиями в зоны отдыха. К примеру, в Барселоне задумались о том, чтобы включить прибрежные зоны в городскую среду уже в конце 90-х. Сегодня на 2 млн кв. м, которые раньше занимал грузовой порт, расположились жилые и офисные здания. За это время количество новых рабочих мест выросло на 60%. Центральное местоположение с развитой транспортной сетью сократило потребность в длинных передвижениях и коррелирует с принципами компактного города и уменьшением количества выхлопов.

Сине-зеленые пространства Киева: опыт и перспективы

Синие пространства. Традиционно вдоль прибрежных территорий городов концентрировались заводы и другие индустриальные объекты. Сегодня на берегах Днепра все еще остаются полузаброшенные предприятия, которые целесообразно вынести за черту города. В целом же большая площадь прибрежных зон закрыта от горожан.

Неоднократно в Киеве презентовали проекты по реновации и развитию прибрежных территорий. В свое время планировали возводить Kyiv City — деловой центр на Рыбальском острове. Однако на реализацию многих из инициатив повлияли экономические кризисы. Сегодня на берегах Днепра сконцентрирована в основном жилая застройка.

Зеленые пространства. В период активного развития "серой" инфраструктуры: зданий, промышленных объектов, дорог — зеленые зоны в городах отходили на второй план. Киев традиционно считается "зеленым" городом. Согласно порталу HUGSI (Husqvarna Urban Green Space Index), по степени озеленения на 2020 год столица занимала 100 место из 155, что выражалось в показателе 52%. Другими словами, половина территории Киева — зеленые зоны.

На сегодняшний день у нас нет стратегии развития зеленых насаждений, на этой почве часто возникают конфликты между застройщиками и общественностью. Фото: от синергии объектов и инфраструктуры на прибрежных территориях — выигрывают и жители, и инвесторы (flickr.com)

Программа по развитию зеленых площадей находится в разработке с 2005 года. Новую программу, с данными по каждой зеленой зоне: площадью, локацией и планом развития — обещают представить до конца этого месяца. Проект Генплана, которым предполагается увеличение площади зеленых зон — в разработке до конца года.

Почему выгодно инвестировать в экопроекты

Согласно отчету Global Sustainable Investment Review, с 2018 по 2020 годы суммарный объем инвестиций в устойчивые проекты в мире вырос на 15% и составил более 35 трлн долларов.

Хотя проверенные временем схемы инвестиций, инертность рынка и прочие факторы остаются, сумма вложений в экоразвитие с каждым годом растет. В первую очередь, проекты с существенными инвестициями встречаются в экономически развитых странах. Так, в Сеуле (Южная Корея) около 380 млн долларов инвестировали в "возвращение" забетонированной реки, на месте которой несколько десятилетий была трасса.

Стоимость квадратного метра в объектах вблизи зеленых и водных зон — традиционно выше. В Сеуле отметили увеличение спроса (и соответственно цен) на жилые и торговые площади. Также водоем вместе с зелеными насаждениями способствовал улучшению климата в центральной части города.

Другой пример — первый масштабный проект во Франции, цель которого —нулевые выбросы парникового газа. Реализация Lyon Confluence при поддержке государства и частных инвесторов началась в 2000-х с поэтапного восстановления депрессивных портовых территорий.

На сегодня береговые пространства площадью 600 тыс. кв. м объединяют общественные зоны, жилые и коммерческие здания. Также в объектах внедряют источники возобновляемой энергии и другие элементы устойчивости.

Устойчивое развитие — это неизбежное будущее, в том числе и для украинских городов. В первую очередь, стоит начать со стратегии развития населенных пунктов, которые включают большой процент территорий с нераскрытым потенциалом. Как показывает мировая практика, от синергии объектов и инфраструктуры на прибрежных территориях — выигрывают и жители, и инвесторы. Однако для реализации таких проектов нужна политическая воля, выраженная в законодательной базе, программе национального масштаба и финансовой поддержке.

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