Укрепление гривны снижает цены на квартиры в столице: результаты за месяц

Фото: в ноябре медиани цены во всех районах превысили отметку 1000 долл/кв.м (Виталий Носач, РБК-Украина)

В октябре было заключено на 15-18% меньше сделок с застройщиками, чем в предыдущем месяце.

В октябре 2021 г. медианная цена на первичном рынке недвижимости в долларовом эквиваленте уменьшилась на 1,6% по сравнению с сентябрем. Это произошло за счет укрепления национальной валюты. По сравнению с октябрем 2020 года цена на первичном рынке недвижимости увеличилась на 19,3%. Распределение спроса между первичным и вторичным составило 72% на 28% в пользу новостроек.

Об этом сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на аналитику портала Address.ua.

Цены по количеству комнат

В октябре 2021 г. цена квадратного метра жилой недвижимости на первичном рынке столицы составляла 1250 долл./кв.м, что на 1,6% меньше чем в прошлом месяце.

Однокомнатные квартиры в октябре подешевели на 3% -1368 долл./кв.м.

Цена двухкомнатных квартир – 1235 долл./кв.м.

Цена трехкомнатных квартир – 1168 долл./кв.м.

Цены по районам

Самым дорогим районом в столице остается Печерский – 1979 долл./кв.

На втором месте Шевченковский район, где стоимость составляет 1860 долл./кв.

В Голосеевском районе цена составила 1674 долл./кв.

В Оболонском и Подольском районах в октябре 2021г. стоимость кв.м. – 1267 дол. и 1230 дол. соответственно.

Минимальная цена – 1003 долл./кв.м зафиксирована в Деснянском районе.

Распределение по стоимости

В октябре самым высоким спросом пользовались квартиры в ценовом диапазоне от 50 тыс. до 70 тыс. дол. – 35% запросов.

На втором месте жилье в диапазоне до 30 тыс. дол. с долей 26% от общего количества запросов.

Спрос на жилье с ценой 30 тыс – 50 тыс дол. в октябре составило 20% запросов.

От 70 тыс. дол. и выше – 19%.

Распределение по площади квартир

Спрос на двухкомнатные квартиры в октябре 2021 г. был самым высоким по сравнению с другими и составил 41% запросов. Однокомнатными квартирами интересовались 39% пользователей. Трехкомнатные квартиры – 19% пользователей, которые ищут недвижимость для покупки.

При этом наибольший спрос среди покупателей был сосредоточен в категории квартир от 35 кв.м до 50 кв.м – 41% от общего количества.

Квартиры от 50 кв.м до 80 кв.м интересуют 26% соискателей.

Квартиры до 35 кв.м – 17%.

Запросы на квартиры площадью от 80 кв.м составили 16%.

Спрос по районам Киева

По данным портала, в октябре этого года наибольший интерес у покупателей вызвал Голосеевский район столицы. Доля просмотров объявлений в этом районе составила 26% от общего количества просмотров.

Далее в приоритете Дарницкий район с долей просмотров 13%.

Днепровский и Шевченковский районы – 12% и 11% соответственно.

Святошинский район – 9%.

Оболонским районом интересуется 5% покупателей.

Меньше всего покупатель интересуется первичной недвижимостью в Подольском районе.

С точки зрения распределения цен по районам, ноябрь стал знаковым месяцем – несмотря на понижение общей медианной цены, рост цен в отдельных районах привел к тому, что медианные цены во всех районах превысили отметку 1000 долларов за кв.м.

По словам Романа Герасимчука, директора компании City Development Solutions: "В октябре 2021 года цены на первичную недвижимость остановили рост и даже показали некоторое снижение. При этом цены уменьшились преимущественно на 1-комнатные квартиры, тогда как 2- и 3-комнатные квартиры сохранили уровень цен в предыдущем месяце.

К основным факторам, спровоцировавшим ценовую стагнацию (кроме ситуации на валютном рынке), можно отнести снижение спроса после пиковых показателей сентября. По оценке City Development Solutions, в октябре было заключено на 15-18% меньше сделок, чем в предыдущем месяце. Свою роль сыграло и приближение новогодних праздников – часть покупателей откладывает сделки на декабрь в надежде на акционные предложения от застройщиков. Ожидание перехода Киева в красную карантинную зону также спровоцировало спад активности на рынке – несмотря на то, что фактические ограничения были введены только в ноябре, количество обращений в отделы продаж сократилось.

Таким образом, по совокупности факторов, можно заключить, что основным двигателем рынка первичной недвижимости выступал инвестиционный спрос – его сохранение в будущем зависит от многих факторов, включая ситуацию на валютном рынке и сохранение хотя бы видимости стабильного развития сектора первичной недвижимости".

Раньше мы рассказывали, стоит ли покупать жилье в эпоху карантинов.