Зміцнення гривні зменшує ціни на квартири у столиці: результати за місяць

У жовтні було укладено на 15-18% менше угод з забудовниками, ніж попереднього місяця.

У жовтні 2021 р. медіанна ціна на первинному ринку нерухомості в доларовому еквіваленті зменшилась на 1,6% у порівнянні з вереснем. Це відбулося за рахунок зміцнення національної валюти. В порівнянні з жовтнем 2020 року, ціна на первинному ринку нерухомості збільшилась на 19,3%. Розподіл попиту між первинним і вторинним склав 72% на 28% на користь новобудов.

Про це повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на аналітику порталу Address.ua.

Ціни по кількості кімнат

У жовтні 2021 р ціна квадратного метра житлової нерухомості на первинному ринку столиці складала 1250 дол./кв.м, що на 1,6% менше ніж минулого місяця.

Однокімнатні квартири у жовтні здешевшали на 3% –1368 дол./кв.м.

Ціна двокімнатних квартир – 1235 дол./кв.м.

Ціна трикімнатних квартир – 1168 дол./кв.м.

Ціни по районах

Найдорожчим районом в столиці залишається Печерський – 1979 дол./кв.м.

На другому місці Шевченківський район, де вартість становить 1860 дол./кв.м.

В Голосіївському районі ціна склала 1674 дол./кв.м.

В Оболонському та Подільському районах у жовтні 2021р. вартість кв.м. – 1267 дол. та 1230 дол. відповідно.

Мінімальна ціна – 1003 дол./кв.м зафіксована в Деснянському районі.

Розподіл за вартістю

У жовтні найвищим попитом користувалися квартири в ціновому діапазоні від 50 тис до 70 тис дол. – 35% запитів.

На другому місці житло в діапазоні до 30 тис дол. з часткою 26% від загальної кількості запитів.

Попит на житло з ціною 30 тис - 50 тис дол. у жовтні склав 20% запитів.

Від 70 тис дол. і вище – 19%.

Розподіл за площею квартир

Попит на двокімнатні квартири у жовтні 2021 р. був найвищим в порівнянні з іншими і склав 41% запитів. Однокімнатними квартирами цікавились 39% користувачів. Трикімнатними квартирами – 19% користувачів, які шукають нерухомість для покупки.

При цьому найбільший попит серед покупців був зосереджений в категорії квартир від 35 кв.м до 50 кв.м – 41% від загальної кількості.

Квартири від 50 кв.м до 80 кв.м цікавлять 26% претендентів.

Квартири до 35 кв.м – 17%.

Запити на квартири площею від 80 кв.м склали 16%.

Попит за районами Києва

За даними порталу, у жовтні поточного року найбільший інтерес у покупців викликав Голосіївський район столиці. Частка переглядів оголошень в цьому районі склала 26% від загальної кількості переглядів.

Далі в пріоритеті Дарницький район, із часткою переглядів 13%.

Дніпровський та Шевченківський райони – 12% та 11% відповідно.

Святошинський район – 9%.

Оболонським районом цікавляться 5% покупців.

Найменше покупець цікавиться первинної нерухомістю в Подільському районі.

З погляду розподілу цін по районах, листопад став знаковим місяцем – незважаючи на зниження загальної медіанної ціни, зростання цін в окремих районах призвело до того, що медіанні ціни в усіх районах перевищили позначку 1000 доларів за кв.м.

За словами Романа Герасимчука, директора компанії City Development Solutions: "У жовтні 2021 року ціни на первинну нерухомість зупинили зростання та навіть показали деяке зниження. При цьому ціни зменшилися переважно на 1-кімнатні квартири, тоді як 2- та 3-кімнатні квартири зберегли рівень цін попереднього місяця.

До основних факторів, що спровокували цінову стагнацію (крім ситуації на валютному ринку), можна віднести зниження попиту після пікових показників вересня. За оцінкою City Development Solutions, у жовтні було укладено на 15-18% менше угод, ніж попереднього місяця. Свою роль відіграло і наближення новорічних свят – частина покупців відкладає угоди на грудень в сподіванні на акційні пропозиції від забудовників. Очікування переходу Києва до червоної карантинної зони так само спровокувало спад активності на ринку – незважаючи на те, що фактичні обмеження було введено лише у листопаді, кількість звернень до відділів продажів скоротилася.

Таким чином, за сукупністю факторів, можна зробити висновок, що основним двигуном ринку первинної нерухомості виступав інвестиційний попит - його збереження в майбутньому залежить від багатьох факторів, включаючи ситуацію на валютному ринку та збереження хоча б видимості стабільного розвитку сектора первинної нерухомості".

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