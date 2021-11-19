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Инвестиции в новостройки: стоит ли покупать жилье в эпоху карантинов

Новина українською →
Пятница 19 ноября 2021 09:12
Инвестиции в новостройки: стоит ли покупать жилье в эпоху карантинов Фото: вовремя приобретенные квадратные метры могут стать хорошей финансовой поддержкой в будущем (Виталий Носач, РБК-УКраина)
Автор: Юлия Ковбаса

Осенью аналитики OLX недвижимость в разделе Новостройки зафиксировали тройное повышение спроса украинцев на покупку квартир на первичном рынке. Новости о пандемии, кажется, только подтолкнули людей инвестировать накопленные деньги и рынок закономерно отреагировал на это повышением цен. В ближайшее время, по прогнозам специалистов, жилая недвижимость будет дорожать.

Выгодно ли инвестировать деньги в новостройки, учитывая приближение зимнего затишья и возможного локдауна — в авторской колонке для РБК-Украина REALTY рассказывает лидер качества контента в OLX Недвижимость Юлия Ковбаса.

Какая ситуация на рынке

Вовремя приобретенные квадратные метры могут стать хорошей финансовой поддержкой в будущем. Таким образом возможно не только сохранить свое состояние от инфляции, а также увеличить свой капитал или активно заработать на этом. За последние полтора года дома вторичного жилого фонда подорожали на 16%, а новостройки — на 19%. В то же время с начала года интерес к покупке квартир на первичном рынке вырос втрое.

Высокий интерес к новостройкам подтверждают и данные, полученные во время опроса на OLX – 50% респондентов отметили, что в процессе выбора отдавали предпочтение квартире в новостройке, хотя планировали приобрести объект из вторичного фонда. Причина этого – разница в цене между "котлованом" и готовым домом, что в среднем достигает 39%. Есть случаи, когда стоимость увеличивается вдвое, если дом уже введен в эксплуатацию.

По данным аналитической службы OLX Недвижимость, стоимость продажи жилья в крупнейших городах Украины меняется от этапа котлована до ввода в эксплуатацию следующим образом:

  • Киев — + 69%;
  • Одесса — + 44%;
  • Львов — + 36%;
  • Днепр — +26%;
  • Харьков — +17%.

Именно поэтому в строительство выгоднее инвестировать на начальном этапе: чем ближе к сдаче дома, тем выше будет цена за квартиру. Однако не стоит забывать и о и рисках: застройщики иногда банкротятся, а экономические кризисы могут обвалить цены на недвижимость.

Как заработать на инвестировании

Самые распространенные методы заработка на новой квартире: переуступка прав требования (перепродажа) и сдача в аренду. Перепродажа может быть достаточно прибыльной, однако для постоянного заработка на этом нужен немалый капитал.

Большинство украинцев, которые хотят зарабатывать на своем жилье, выбирают вариант сдачи его в аренду: посуточно или долгосрочно. Например, средняя цена однокомнатной квартиры в Киеве сейчас составляет 43,6 тыс. долларов, а цена за долгосрочную аренду в текущем сезоне колеблется от 7,5 тыс. грн (Деснянский район) до 18 тыс. грн (Печерский район). Таким образом стоимость приобретенной новостройки в столице можно компенсировать, например, за 5-13 лет без учета капитального ремонта.

Если сдавать жилье посуточно — этот срок можно сократить вдвое. Поэтому такие инвестиции могут стать неплохой финансовой поддержкой.Инвестиции в новостройки: стоит ли покупать жилье в эпоху карантиновРазница в цене между "котлованом" и готовым домом почти 40% Фото: РБК-Украина

На что обратить внимание

Выбирая новостройку, прежде всего, ищите комфортный и удобный для вас район. Жилье в центре Киева может стоить вдвое дороже, чем на окраине, однако инфраструктура там более развита, а цена за аренду квартиры — значительно больше, что быстрее компенсирует вам стоимость покупки.

Также необходимо определиться с классом жилья. Элитная недвижимость занимает 6,3% рынка. Это новые дома в историческом центре города с автономными системами отопления, водоснабжения и электропитания. Также есть отдельные комплексы закрытого типа с собственной инфраструктурой: паркингами, магазинами, зонами отдыха. Квартиры комфорт-класса составляют 58% от всех предложений на рынке. Они имеют продуманную планировку, лоджии и балконы, несколько санузлов, гардеробные комнаты. В Украине сейчас предлагают около 15 тыс. квартир в объектах такого класса. Жилые комплексы эконом-класса (12,5% предложений на рынке) преимущественно находятся в спальных районах. Такие дома возводятся по панельной технологии и подключены к городским коммунальным сетям.

Перед инвестированием обязательно нужно убедиться, что строительство соответствует законодательству и проверить все доступные документы от застройщика: лицензии, проектную документацию, разрешение на строительство, право на земельный участок, градостроительные условия и тому подобное. Если вы видите, что по документам на участке можно возвести 10-этажный дом, а в проекте — 24 этажа, такой объект точно будет иметь проблемы с вводом в эксплуатацию и последующим нагрузкой квартир на коммуникации.

Мы в OLX Недвижимость видим, что цены на жилье растут постоянно и увеличатся на 2-7% уже в ближайшее время. Карантинные ограничения будут только стимулировать украинцев искать способ выгодно инвестировать деньги. Квадратные метры сейчас выглядят наиболее привлекательным вариантом.

В предыдущих публикациях эксперты рассказывали, стоит ли вкладываться в жилые комплексы в пригороде и какие реестры помогут определить риски новостройки.

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