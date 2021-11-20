В Украине уже продано почти 120 тысяч гектаров: первые результаты рынка земли

За период с 1 июля (старта рынка земли в Украине) до 19 ноября 2021 года в Украине продано почти 120 тыс. га сельскохозяйственных наделов общей стоимостью более 2 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минагрополитики.
Профильное министерство сообщает, что по состоянию на текущий момент заключено 47 777 сделок в рамках рынка земли.
Подали заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру 5303 нотариуса.
Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме.
Всего по площади проданных земель лидируют области:
По количеству сделок тройка областей-лидеров выглядит следующим образом:
По общей стоимости проданной земли области распределились следующим образом:
Рынок земли в Украине официально стартовал 1 июля этого года.
До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю имеют право только граждане Украины. Действующее ограничение на одного покупателя – 100 гектаров.
Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи наделов лицам без украинского гражданства и иностранцам должен решаться на общенациональном референдуме.
Ранее мы рассказывали, что загородный рынок недвижимости "уснул" до весны.