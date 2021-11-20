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В Украине уже продано почти 120 тысяч гектаров: первые результаты рынка земли

Автор: Леся Панченко

За период с 1 июля (старта рынка земли в Украине) до 19 ноября 2021 года в Украине продано почти 120 тыс. га сельскохозяйственных наделов общей стоимостью более 2 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минагрополитики.

Первые результаты работы рынка земли

Профильное министерство сообщает, что по состоянию на текущий момент заключено 47 777 сделок в рамках рынка земли.

Подали заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру 5303 нотариуса.

  • Всего заявлений — 5954;
  • Согласовано — 5265;
  • В очереди на рассмотрение — 6;
  • Получили отказ — 683.

Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме.

Инфографика: Минагрополитики Украины

Всего по площади проданных земель лидируют области:

  • Харьковская — 16 270 га;
  • Кировоградская — 14 058 га
  • Днепропетровская — 10-114 га.

По количеству сделок тройка областей-лидеров выглядит следующим образом:

  • Харьковская — 4360 сделок;
  • Киевская — 3685 сделок;
  • Полтавская — 3639 соглашений.

По общей стоимости проданной земли области распределились следующим образом:

  • Киевская — 469,4 млн грн;
  • Харьковская — 316 млн грн;
  • Полтавская — 163,3 млн грн.

Пока только "для своих"

Рынок земли в Украине официально стартовал 1 июля этого года.

До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю имеют право только граждане Украины. Действующее ограничение на одного покупателя – 100 гектаров.

Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи наделов лицам без украинского гражданства и иностранцам должен решаться на общенациональном референдуме.

Ранее мы рассказывали, что загородный рынок недвижимости "уснул" до весны.

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Земельная реформа