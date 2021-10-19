ru ua
Вт, 19 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Загородный рынок недвижимости "уснул" до весны: цены достигли максимума

Новина українською →
Вторник 19 октября 2021 08:12
Загородный рынок недвижимости "уснул" до весны: цены достигли максимума Фото: постепенно предложение начинает преобладать над имеющимся спросом (pixabay.com)
Автор: Леся Панченко

Стоимость загородных частных домов и земельных участков вблизи Киева, Харькова, Одессы, Днепра и Львова является максимальной для имеющегося спроса.

В течение третьего квартала 2021 года цены на загородные частные дома в окрестностях Киева, Харькова, Одессы, Днепра и Львова, в зависимости от локации, площади и технического состояния выросли в среднем на 3-5%. Похожая ситуация и с земельными участками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ассоциацию специалистов по недвижимости Украины.

Наибольшее подорожание наблюдалось в сегменте домов площадью до 150 кв. м, расположенных на расстоянии до 20 км от границ городов. Стоимость остальных объектов выросла в пределах 2,5-3%.

"За последние три месяца на рынке частных усадеб наблюдается замедление темпов роста стоимости. На данный момент спрос на частные дома реализован почти на 90%", — отметил президент АСНУ Юрий Пита.

Он подчеркнул, что со второй половины 2021 года заметна еще одна важная тенденция: постепенное сокращение спроса на частные дома — с июля по сентябрь количество потенциальных покупателей уменьшилось на 10%: "постепенно предложение начинает преобладать имеющийся спрос, что является весомым фактором для ценообразования".

До конца 2021 года ценовая ситуация в сегменте частных домов будет оставаться стабильной с несущественными ценовыми колебаниями в пределах 1,5% на постройки небольшой площади.

По прогнозам АСНУ, стоимость частных домов является максимальной для имеющегося спроса. И дальнейший рост цен не будет экономически обоснованным.

Что касается земельных участков под частную застройку, за последние 3 месяца в крупнейших областных центрах Украины цены почти не изменились — подорожание составило в среднем 5%. Как и в начале года, более 60% спроса, сконцентрировано на участках площадью 8-15 соток с подведенными коммуникациями в живописных локациях на расстоянии до 20 км от городских полос.

"С июля по сентябрь вокруг Киева, Харькова, Одессы, Днепра и Львова востребованы земельные участки выросли в цене минимум на 5%. Однако дальнейший рост цен маловероятен. Сейчас цены достигли своего максимума", - подчеркнул эксперт.

По словам Юрия Питы, стабильным остается спрос на масштабные участки для строительства коттеджных городков, однако выбор вариантов не очень широк.

Ценовая стабильность на обоих рынках — загородных домов и земельных участков может продержаться как минимум до апреля 2022 года — до начала нового активного сезона. Тем не менее, длительное ценовое равновесие возможно лишь в случае сохранения относительной экономической стабильности.

Ранее мы рассказывали, где и за сколько покупают земельные участки вокруг столицы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коттеджи Жилье
Мнения
Назар Бенч
Устойчивое развитие городов: как это работает и зачем нужно Киеву
Назар Бенч
владелец инвестиционно-строительной компании "Феникс Групп"
Виктория Берещак
Альтернатива квартирам: как апартаменты завоевывают место в сегменте доходной недвижимости
Виктория Берещак
обозреватель рынка недвижимости
Владимир Копоть
Как продать квартиру, которой еще нет: юридические нюансы оформления переуступки права требования
Владимир Копоть
юрист, соучредитель и руководитель сервиса Monitor.Estate
Владимир Шалаев
Вторичный рынок жилья в регионах: мы на пороге ценовой стабильности
Владимир Шалаев
управляющий партнер/генеральный директор группы компаний "Увекон"
Все мнения