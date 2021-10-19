Загородный рынок недвижимости "уснул" до весны: цены достигли максимума

Стоимость загородных частных домов и земельных участков вблизи Киева, Харькова, Одессы, Днепра и Львова является максимальной для имеющегося спроса.

В течение третьего квартала 2021 года цены на загородные частные дома в окрестностях Киева, Харькова, Одессы, Днепра и Львова, в зависимости от локации, площади и технического состояния выросли в среднем на 3-5%. Похожая ситуация и с земельными участками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ассоциацию специалистов по недвижимости Украины.

Наибольшее подорожание наблюдалось в сегменте домов площадью до 150 кв. м, расположенных на расстоянии до 20 км от границ городов. Стоимость остальных объектов выросла в пределах 2,5-3%.

"За последние три месяца на рынке частных усадеб наблюдается замедление темпов роста стоимости. На данный момент спрос на частные дома реализован почти на 90%", — отметил президент АСНУ Юрий Пита.

Он подчеркнул, что со второй половины 2021 года заметна еще одна важная тенденция: постепенное сокращение спроса на частные дома — с июля по сентябрь количество потенциальных покупателей уменьшилось на 10%: "постепенно предложение начинает преобладать имеющийся спрос, что является весомым фактором для ценообразования".

До конца 2021 года ценовая ситуация в сегменте частных домов будет оставаться стабильной с несущественными ценовыми колебаниями в пределах 1,5% на постройки небольшой площади.

По прогнозам АСНУ, стоимость частных домов является максимальной для имеющегося спроса. И дальнейший рост цен не будет экономически обоснованным.

Что касается земельных участков под частную застройку, за последние 3 месяца в крупнейших областных центрах Украины цены почти не изменились — подорожание составило в среднем 5%. Как и в начале года, более 60% спроса, сконцентрировано на участках площадью 8-15 соток с подведенными коммуникациями в живописных локациях на расстоянии до 20 км от городских полос.

"С июля по сентябрь вокруг Киева, Харькова, Одессы, Днепра и Львова востребованы земельные участки выросли в цене минимум на 5%. Однако дальнейший рост цен маловероятен. Сейчас цены достигли своего максимума", - подчеркнул эксперт.

По словам Юрия Питы, стабильным остается спрос на масштабные участки для строительства коттеджных городков, однако выбор вариантов не очень широк.

Ценовая стабильность на обоих рынках — загородных домов и земельных участков может продержаться как минимум до апреля 2022 года — до начала нового активного сезона. Тем не менее, длительное ценовое равновесие возможно лишь в случае сохранения относительной экономической стабильности.

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