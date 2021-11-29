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Недострои - на учет: что ждет недостроенное жилье в Украине

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Понедельник 29 ноября 2021 14:55
Недострои - на учет: что ждет недостроенное жилье в Украине Фото: эта проблема требует четкого понимания текущей ситуации, инвентаризации таких объектов и проверки их технико-экономического состояния (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Леся Панченко

Минрегион разработал проект постановления, цель которого – проведение регионами полной инвентаризации объектов незавершенного жилищного строительства.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на сообщение замминистра развития общин и территорий Натальи Козловской.

Шаг первый: проведение инвентаризации

На первом этапе все облгосадминистрации и мэрии должны создать перечни непринятых в эксплуатацию объектов жилищного строительства. В то же время – сформировать в отношении каждого из таких объектов инвентаризационное дело.

"Формирование перечня объектов незавершенного жилищного строительства – шаг на пути к решению болезненного вопроса "долгостроев". Эта проблема требует четкого понимания текущей ситуации, инвентаризации таких объектов и проверки их технико-экономического состояния. Речь идет о полной картине в разрезе всех областей Украины", – подчеркнула Наталья Козловская.

Шаг второй: установление ответственности

Отметим, статьей 16 Закона Украины "О местных государственных администрациях" четко определена ответственность местных государственных администраций за осуществление на соответствующих территориях государственного контроля за соблюдением договорных обязательств застройщиками, привлекающими средства физических лиц (инвесторов) в строительство многоквартирных жилых домов.

Для содействия пострадавшим инвесторам незавершенного жилищного строительства в августе 2020 года была создана Межведомственная рабочая группа с участием представителей Минрегиона, МВД, Национальной полиции и т.д. Ее основными задачами является координация действий центральных и местных органов исполнительной власти, которые должны оказывать содействие пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного жилищного строительства. А также разрабатывать действенные механизмы усовершенствования нормативно-правовой базы по этим вопросам.

Ранее мы информировали, что по программе доступной ипотеки выданы кредиты почти на миллиард гривен.

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Минрегионстрой Министерство развития громад и территорий Жилье
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