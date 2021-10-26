Цены на аренду квартир постепенно снижаются: в каких районах больше всего

С апреля текущего года, после локдаунf, медианная цена аренды жилой недвижимости Киева выросла почти на 19%. При этом в сентябре 2021 года уменьшилась на 2,7%, по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,8% в сравнении с сентябрем 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Address.ua.

В сентябре 2021г. медианная цена аренды квартир в Киеве составила 10,7 долл/кв.м. Цена аренды квадратного метра однокомнатных квартир составила 12 долл. Медианная стоимость двухкомнатных – 10 долл/кв.м, трехкомнатных квартир –10 долл/кв.м.

Самые дорогие районы

Самым дорогим районом столицы для аренды является Печерский. Медианная стоимость аренды в центре столицы составляет 1129 долл за объект, или 15 долл. за кв.м. На втором месте – Шевченковский район. Арендодатели в этом районе просят 853 долл за квартиру или 12 долл/кв.м. На третьем месте Голосеевский район – 637 долл за объект или 12/кв.м. Минимальная медианная цена на аренду квартир зафиксирована в Деснянском районе – 338 долл за квартиру, или 7 долл за кв.м. Источник: address.ua

Что предлагают в аренду

В сентябре аренды квартир распределился следующим образом. 40% от общего количества предложения, сосредоточено в категории однокомнатных квартир. Предложение по двухкомнатным квартирам – 39%, трехкомнатным – 17%. Многокомнатные квартиры, свободные для заселения – 4% предложений.

Что хотят арендовать

В сентябре 2021года 42% запросов от желающих арендовать квартиру приходится на однокомнатное жилье. 36% потенциальных арендаторов ищут для аренды двухкомнатные квартиры, а 18% – трехкомнатные. Сложнее всего сдавать в аренду многокомнатные квартиры, лишь 4% арендаторов подыскивают жилье с четырьмя и более комнатами.

Сколько продлится снижение

"Несмотря на незначительное снижение медианной стоимости аренды кв.м., арендные ставки жилой недвижимости в Киеве остаются высокими по сравнению с предыдущими периодами.

Рост спроса на аренду и рост количества заключенных сделок привели к изменению баланса спроса и предложения. Если в предыдущие месяцы судьба 1-комнатных квартир в структуре предложения была выше, чем в структуре спроса, то в сентябре 2021 ситуация изменилась на обратную. Однако, пока спрос и предложение на рынке аренды жилой недвижимости Киева остаются сбалансированными.

С точки зрения динамики цен, в сентябре изменения оказались незначительными. Медианная цена аренды квартиры осталась на уровне 540 долл. С географической точки зрения произошло несколько изменений – компенсационное снижение цен на аренду в Голосеевском районе (после роста на 18% в августе). Не смогли удержать цены владельцы недвижимости в Деснянском районе, где стоимость аренды снизилась на 9% к уровню июня этого года. Отмечен рост цен на арендную недвижимость в Шевченковском районе. Остальные районы города либо сохранили предыдущий уровень цен, либо показали незначительный рост.

В октябре этого года наиболее вероятно начало постепенного снижения цен на аренду, которое продлится до января-февраля 2022 года", – пояснил директор City Development Solutions Роман Герасимчук.

Раньше мы рассказывали, что на двухкомнатные квартиры цены в 2021 году растут четыре месяца подряд.