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Комфортный ноябрь: что изменить в квартире в осенне-зимний период

Новина українською →
Четверг 11 ноября 2021 18:27
Комфортный ноябрь: что изменить в квартире в осенне-зимний период Фото: разноцветные листья в сочетании с высушенными ягодами и цветами оживят интерьер(Freepic.com)
Автор: Риана Абдулаева

Небольшие изменения в интерьере могут полностью изменить атмосферу в доме, добавить настроения и уюта.

У жителей наших широт ноябрь часто ассоциируется с душевным упадком и "осенней хандрой". Этому есть научное объяснение: короткие световые дни и длинные ночи, нехватка солнца и зелени негативно влияют на состояние и иммунитет человека. В этот период стоит тщательнее подойти к планированию личного пространства и позаботиться о внешнем комфорте.

Как сделать дом уютнее и минимизировать влияние мрачного ноября на настроение и состояние — читайте на РБК-Украина REALTY.

Позаботиться о свете

Самой главной проблемой осенне-зимнего периода является нехватка естественного света. Серое небо и тусклые городские пейзажи не вдохновляют на бодрый и энергичный день. Здесь пригодится искусственный свет. И не только для создания теплой домашней атмосферы, но и для облегчения утренних подъемов.

"Умные" лампы могут улучшить качество сна, благодаря опции автоматического включения света по заданному расписанию, некоторые модели синхронизируются со smartwathc и подстраиваются под суточные ритмы. Режим для засыпания медленно снижает яркость до полного отключения в течение получаса. Разработчики проводят аналогию с плавным заходом солнца, объясняя пользу этой функции тем, что за такой промежуток времени организм легче переходит ко сну, чем при резком отключении света. По аналогии работает режим пробуждения — лампа постепенно набирает яркость.

Для дома лучше выбрать рассеянный желтый свет из главного источника освещения. Белый холодный свет — будет ассоциироваться с офисом, к тому же он более контрастный и делает тени резкими, что противоречит атмосфере домашнего уюта.Комфортный ноябрь: что изменить в квартире в осенне-зимний периодФото: вариант обустройства интерьера (Pinterest)

С помощью дополнительных ламп и торшеров можно зонировать пространство и оборудовать себе уголок для чтения, медитации, работы. Композиция из ароматических свечей на комоде или подоконнике смягчит воздействие обыденности и превратит комнату в место для отдыха.

Обновить мини-бар

Порой бокал качественного вина — лучшее лекарство от осенней хандры. Домашний бар можно необычно обыграть в пространстве и сделать своеобразной "изюминкой" гостиной или кухни. Обычно конструкции мини-бара бывают нескольких видов. Открытые, в них все наполнение размещается на виду: полочки, витрины и стеллажи. И закрытые, у которых все бутылки спрятаны за дверцей. Есть также компактные мини-бары, они оснащены колесиками — как тележка для бокалов.Комфортный ноябрь: что изменить в квартире в осенне-зимний периодФото: вариант мини-бара (Pinterest)

Впрочем, создать отдельное место для хранения бутылок можно по собственному усмотрению. Подойдут классические варианты, в частности небольшой шкаф, встроенная ниша, холодильник для вина и полноценная барная стойка на кухне. Можно также собрать барный комплекс собственноручно — трансформировать деревянный ящик, сделав из него закрытую полочку с отсеком, прикрепить стеллажи в пространстве под лестницей или в нише от камина, который не используется.Комфортный ноябрь: что изменить в квартире в осенне-зимний периодФото: вариант оформления мини-бара под лестницей (Pinterest)

Прежде чем устанавливать мини-бар, стоит учесть определенные особенности хранения отдельных напитков. Общие правила для всех: прохлада и темнота.

Сезонный декор в осенних тонах

Для осеннего декорирования прекрасно подойдут природные материалы. Разноцветные листья в сочетании с высушенными ягодами и цветами оживят интерьер и сделают комнату более привлекательной. Растения можно собрать в букеты и декорировать журнальный столик, полочки для книг или поставить композицию в высокую вазу на полу. Более минималистичный и сдержанный вариант — гербарии из растений в прозрачной раме. Такой декор будет отлично смотреться почти в любом интерьере.Комфортный ноябрь: что изменить в квартире в осенне-зимний период

Фото: гербарий в раме (Pinterest)

Интересное решение — текстиль с паттернами — элементами, перекликающимися в разных деталях. Яркие оранжевые, желтые, красные узоры и орнаменты разбавят мрачность ноября и создадут индивидуальный стиль дома. Декоративные подушки, пледы разнообразных текстур пригодятся в создании уюта. Лучше выбирать натуральные ткани: лен, шерсть, саржа.Комфортный ноябрь: что изменить в квартире в осенне-зимний периодФото: Декоративные подушки (Pinterest)

Также в сезонном интерьере уместными будут пестрые ковры и гобелены. В холодное время акцент в интерьере переносится на ощущение уюта и безопасности. Ткани делают домашнее пространство ощутимо мягким и спокойным.

Функциональная мебель

В ноябре естественно быть более требовательными к комфорту, ведь большую часть времени мы проводим дома. Это ли не повод сменить неудобную мебель на более функциональную? Тренд на натуральность касается и мебели. Самые популярные материалы сегодня — древесина, ротанг, бамбук, камень, кожа и т. д. Особенно актуальными будут грубо сколоченные элементы: деревянные стулья, столы.Комфортный ноябрь: что изменить в квартире в осенне-зимний период

Фото: Пример оформления комнаты (Pinterest)

Компактная, визуально привлекательная мягкая мебель, например, двухместные диваны или кресла — тенденция в современном интерьере. Здесь особое внимание уделяется эргономике.

Консольные столы, откидные столики или небольшие полки обеспечивают порядок в повседневной жизни и становятся неотделимым элементом интерьера. Удобные гамаки, в которых приятно расслабиться, перебираются из сада в дом. Диваны регулируются, а также устанавливаются на платформу, которая поднимает подушки на более высокий уровень. Их дополняют встроенные столики.

Мягкие, теплые и нежные материалы обивки идеально подойдут для комфортного зимования. Например, велюр, шенил, бархат, букле, твид. Важно, чтобы фактура тканей была выразительной и отличалась высоким качеством. Кстати, в моду постепенно возвращаются орнаменты 50-х: "гусиная лапка", мелкая клетка, сдержанная рябь. Также актуальны этнические и цветочные узоры.Комфортный ноябрь: что изменить в квартире в осенне-зимний периодФото: приготовленное кресло (Pinterest)

Небольшие изменения в интерьере могут полностью изменить атмосферу в доме, добавить настроения и уюта. Ноябрь и неизбежная зима могут стать приятным периодом, если обустроить дом и придать ему соответствующее настроение.

Ранее мы рассказывали, как выбрать и обустроить квартиру с панорамными окнами.

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