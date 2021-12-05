Самый большой и зеленый район Киева: чем Голосеево привлекает жильцов и застройщиков

Фото: сегодня район быстро развивается, но при этом остается одним из самых зеленых и экологичных c уникальными городскими инфраструктурными проектами (goloseevo)

Голосеевский район — самый большой в Киеве. На его территории множество парков, зеленых зон и исторических памяток. Когда-то здесь, в Протасовом Яру, были древние поселения охотников, в Корчеватом — трипольцев, а на Лысой горе — скифов. Сегодня район быстро развивается, но при этом остается одним из самых зеленых и экологичных c уникальными городскими инфраструктурными проектами, такими как ВДНХ, ипподром, ледовый стадион, музей национального быта "Пирогово", целый ряд научных и метрологических лабораторий.

Чем живет Голосеевский район сегодня, какие достопримечательности, объекты инфраструктуры и современные жилые комплексы в нем расположены – в материале РБК-Украина REALTY.

Голосеевский район основан в октябре 2001 года в результате административно-территориальной реформы на территории Московского района столицы плюс несколько окрестных микрорайонов. Он берет начало в центре – от Крещатика и до юго-восточных окраин города. Территория в 15 тыс. га составляет 19% от общей площади Киева.

Район состоит из ряда исторических местностей: Паньковщина, Предславино, Ямки, Саперная слободка, Байково, Забайковье, Демеевка, Ширма, Цимбалов Яр, Добрый путь, Голосеев, Теремки, Феофания, Лысая гора, Багриновая гора, Мышеловка, Самбур, Новое строение, Церковщина, Нижняя Теличка, Корчеватое, Вита, Остров Водников.

Фото: Голосеевский парк (Vgorode)

Большая часть территории — зеленая зона от Голосеево до Конча-Заспы, в частности, Феофания, Голосеевский парк им. Рыльского площадью 141 га и Голосеевский лес площадью около 780 га. Флора леса включает более 250 видов. На восточной окраине находится литературно-мемориальный музей Максима Рыльского. В 2007 году здесь был создан Национальный природный парк "Голосеевский".

Голосеево

Когда-то Голосеево было дачной местностью для церковной знати. Лес, озера и большой парк до сих привлекают тех, кто хочет быть ближе к природе. Долгое время район оставался практически не застроенным, но с приходом советской власти подавляющее большинство храмов и зданий Голосеевской пустыни разрушили. На их месте построили Сельхозакадемию, а рядом — многоэтажные дома, корпуса ВДНХ, парк.

Голосеево считается студенческим микрорайоном — здесь находятся общежития киевских вузов — КНУ и НУБиП. Место привлекает невысокой стоимостью аренды жилья, близостью метро и развитой инфраструктурой. До центра можно добраться за 10 минут на общественном транспорте.

Популярное место для отдыха всех жителей города — парк на ВДНХ. В теплое время года здесь проходят фестивали, концерты и ярмарки. Сюда приезжают кататься на велосипедах, самокатах, скейтах и роликах. В сентябре на территории ВДНХ открыли первую очередь проекта Урбан-парк для занятий активными видами спорта. Фото: ВДНХ (Kyivmaps)

В последние годы эту часть Голосеево активно застраивают. Возле станции метро Васильковская расположились ЖК “4 Сезона” (УМК) — стоимость квартир начинается от 30 000 грн. за кв.м., и ЖК “Амурский” (GEOS) — с минимальной ценой 21 000 грн. за кв.м. Неподалеку от станции Выставочный центр находится ЖК “Сонячна брама” — жилье на вторичном рынке стоит от 62 000 грн. за кв.м. Также в Голосеево построены ЖК Liko Grad (Perfect Town) — от 47 000 грн. за кв.м, ЖК “Новая Англия” (Profi Realt) — 46 000 грн. за кв.м.

Фото: Урбан-парк на ВДНХ (vdng.ua)

Саперная слободка

Район назван в честь саперного батальона, который находился здесь в 1940-е, во время строительства Лысогорского укрепления Печерской крепости. Во время реконструкции района в 1980-х часть одноэтажной застройки снесли, а на ее месте возвели многоквартирные дома. Сейчас здесь строят новые жилые комплексы, но частный сектор пока остается на месте.

Из-за отсутствия метро, Саперная Слободка не пользуется популярностью у арендаторов, поэтому в старых домах живут преимущественно коренные жители района. Зато арендная плата дешевле, чем в других микрорайонах, расположенных ближе к центру. Инфраструктура в этом микрорайоне развивается постепенно, вместе с появлением современных высоток и жилых комплексов. В новых кварталах есть детские площадки, салоны, спортзалы, почтовые и банковские отделения. Здесь есть школы, детские сады, но ближайшие поликлиники находятся в соседнем Голосеево. Фото: Саперная слободка (ЛУН)

Из достопримечательностей: на территории микрорайона находится одно из самых мистических мест Киева — Лысая гора.

В советское время район был неплотно застроен сталинками и кирпичными хрущевками, поэтому в последние годы здесь постепенно строятся комфортабельные многоэтажки. В их числе ЖК "Енисейская Усадьба" (Строй Альянс Групп) — стоимость жилья стартует от 54 000 грн. за кв.м. и ЖК "Солнечный" (БМК Триада) — 50 000 грн. за кв.м.

Новое строение

Новое строение находится в центре Киева. Здесь кипит деловая жизнь и сосредоточены современные бизнес-центры, дореволюционные особняки, модные рестораны и главные концертные площадки Киева: НСК "Олимпийский", Дворец спорта и концертный комплекс Дворец "Украина".

При советской власти здесь были построены десятки типовых многоэтажек, которые изменили облик района, а в годы независимости к ним добавились стеклянные высотки. Теперь это район контрастов, в котором чередуются памятники архитектуры и современные высотки.

Когда-то здесь обитала киевской интеллигенция, в том числе художник Казимир Малевич, композитор Рейнгольд Глиэр и поэтесса Леся Украинка. Сейчас район заселяют бизнесмены, политики и столичные знаменитости.

Новое строение — район, где всего в избытке: красивая архитектура, три линии метрополитена, престижные учебные заведения, модные салоны, магазины, рестораны и кафе. Большая Васильковская — центр для любителей шопинга. Помимо большого количества заведений, здесь находятся авторские бутики, аутлеты премиум-брендов, магазины аксессуаров и электроники. Неподалеку есть торговые центры: Gulliver, Ocean Plaza и "Олимпийский". На ул. Антоновича находится известный Владимирский рынок. Фото: ЖК Французский квартал (Realt.ua)

Популярностью пользуются ЖК "Французский квартал" (bUd development) — минимальная стоимость 109 000 грн. за кв.м, а также ЖК Cardinal (Geos) — 94 000 грн. за кв.м.

Теремки

Теремки — большой спальный район с хорошей транспортной развязкой, развитой инфраструктурой и соседством с крупными ландшафтными парками Феофания и "Пирогово". Застройка Теремков началась в середине 1970-х, рядом с научно-исследовательским кварталом образовался жилой массив, а в новые дома заселились сотрудники институтов.

Позже по другую сторону Окружной начали возводить массив Теремки-2. С появлением метро, благоустроенных парковых зон и детских площадок массив стал привлекательным для молодых семей с детьми.

Особенность Теремков — большие внутренние дворы и просторные улицы, за это район полюбили велосипедисты и роллеры.

Открытие в 2003 году торгово-развлекательного центра “Магеллан” с магазинами, кинотеатром, кафе оживило район. А в этом году на Окружной дороге, возле масштабного строящегося ЖК Respublika (КАN Development) — от 55 000 грн. за кв.м, открылся самый большой ТРЦ в Украине Respublika Park площадью 300 000 кв.м. Фото: ТРЦ Respublika Park

За ипподромом, в районе жилого массива Теремки-2, есть современный парк с небольшими озерами, пляжем и игровыми площадками для детей.

Просторные дворы с детскими площадками, обилие рынков и супермаркетов, красивая природа и хорошая транспортная развязка делают Теремки комфортным спальным районом. На метро до центра можно добраться за 25 минут.

Неподалеку от Теремков находится самый большой ландшафтный парк Киева Феофания со Свято-Пантелеймоновским собором и целебными источниками. По соседству также расположена историческая местность Пирогово с музеем архитектуры и быта.

Теремки активно развиваются, здесь есть ЖК "Эврика" (Аркада) — от 27 000 грн. за кв.м., ЖК "Лико-Град" (Лико-Холдинг) — 52 000 грн. кв. м., ЖК "Венеция" — 60 000 грн. за кв.м., ЖК "Метрополис" (DIM) — от 38 000 грн. за кв.м.

Благодаря живописным местам, развитой инфраструктуре и удобному транспортному сообщению, Голосеевский район стал одним из лидеров и по количеству новостроек. Сегодня их насчитывается около 50. Гибкая ценовая политика застройщиков позволяет выбрать жилье по вкусу и оптимальной стоимости.

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