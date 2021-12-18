Как спасти елку от кота, а кота от елки: лайфхаки новогоднего декора

Для владельцев домашних животных Новый год — не только семейный праздник, но и время повышенного внимания к своим питомцам. Кошки без ума от елок и праздничного декора — блестящий дождик, яркие шары и светодиодная гирлянда искушают животное на опасные игры. В результате пострадать может и елка, и квартир, и сам кот.

Как спасти елку от кота, а кота от елки — читайте в материале РБК-Украина Realty.

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На самом деле, оградить животное от новогоднего дерева можно разными способами, в том числе, эту проблему решает неординарный подход и грамотный выбор декораций. Не только экологично, но и более безопасно приобрести искусственную елку — она легче и не осыпается. Даже если в пылу охоты на елочные игрушки, кот уронит елку, она не станет причиной серьезной травмы. По этому же не стоит покупать стеклянные бьющиеся игрушки, лучше пластиковые, которые не разобьются при падении.

Поставить елку лучше в углу комнаты, ствол закрепить на широкой устойчивой подставке, чтобы максимально снизить риск падения дерева. Однако существуют и более оригинальные способы спасти елку и кота.

Елка вверх тормашками

Прикрепить основание елки к потолку действительно нестандартное и свежее решение. Задумка позволяет сделать громоздкий аксессуар более безопасным для домашних питомцев. Потолочное крепление дает елке прочную фиксацию и значительно экономит место: освобождается площадь, обычно занятая более длинными нижними ветвями. Прикрепить елку к потолку можно с помощью крючка и тросов. Фото: Pinterest

Двухмерная елка

Создать елку можно самостоятельно, прикрепив к стене гирлянды, ветки, доски или спилы — на Pinterest есть огромное количество идей для хэндмэйда. Здесь вы сами продумываете мелочи и нюансы внешнего вида елки, а значит можете сделать ее эстетичной и безопасной. Прикрепить композицию лучше повыше от пола, второе правило — не нагромождать ее украшениями. Такой вариант экономит место, добавляет изюминку и индивидуальность новогоднему интерьеру, а также импровизированная елка - относительно бюджетный вариант. Фото: Pinterest

Елка из картона

Еще один необычный способ украсить интерьер новогодней атрибутикой. Елка из картона или бумаги выглядит оригинально и эффектно даже без украшений и может быть самодостаточным элементом декора. В качестве материала можно использовать ненужные коробки, а точнее их углы, сложенные в единую композицию или же листы бумаги, например, страницы старых книг. Для такой елки не нужны громоздкие елочные игрушки, достаточно будет одной гирлянды. Даже если кот и доберется до елки, вреда животному она не причинит.

Фото: Pinerest

Мягкая елка

Елку на стену можно сделать из флиса или фетра. Пришить на нее пуговицы и другие элементы, которые будет сложно отделить. Совместите приятное с полезным: создайте новогоднее настроение и поупражняйтесь в мелкой моторике. Этот способ займет некоторое время, но такая елка безопасна и пригодна к многократному использованию. Фото: Pinterest

Елка из деревянных реек

Геометрическая елка из скрепленных между собой реек очень устойчивая, так как имеет большое количество опор. Каркас можно покрасить в любой цвет и прикрепить горизонтальные прутья, на них же повесить легкие пластиковые украшения. Простые линии, доступные материалы и незамысловатые соединения помогут создать новогоднюю атмосферу в доме. Гениальность идеи в ее простоте, и с этим не поспоришь. Фото: Pinterest

Елка в домике

Еще один способ оградить елку от домашнего любимца — спрятать ее в прозрачный шкаф. Вполне по-новогоднему, особенно если сделать его с напылением, имитирующим снег. В этом варианте елку можно украшать как угодно и даже рекомендуется обилие светящейся гирлянды, чтобы елочка сияла сквозь стекло. Фото: Pinterest

Миниатюрные елочки

Зачем одна большая елка, если можно расставить по дому множество маленьких с небьющимися игрушками. Так даже если ваш питомец уронит одну, она не пострадает и не нанесет ущерб животному. К тому же такую елочку можно поставить в каждой комнате и новогодняя атмосфера будет по всему дому.

Фото: Pinterest

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