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На рынке аренды квартир владельцы предлагают неофициальные "зимние" скидки

Новина українською →
Вторник 07 декабря 2021 18:20
На рынке аренды квартир владельцы предлагают неофициальные "зимние" скидки Фото: цены на аренду могут быть пересмотрены еще в 5-10% съемных квартир (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Леся Панченко

В сегменте аренды жилья ожидается длительный период стабильных цен. Еще в октябре аналитики отметили, что возможно снижение стоимости аренды квартир в крупнейших городах. Оно будет связано прежде всего с высокими затратами арендаторов на отопление и традиционно пассивным зимним периодом на рынке аренды жилья.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на информацию Ассоциации специалистов по недвижимости Украины.

Специалисты отметили, что внимательно отслеживают ценовую ситуацию в сегменте аренды жилья, как наиболее чувствительном к изменениям на рынке недвижимости.

Когда можно рассчитывать на скидку

По состоянию на начало декабря в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове лишь в 7% квартир, сдаваемых в аренду, собственники жилья прибегли к временным, но нигде не задекларированным скидкам, связанным с ростом стоимости отопления.

По данным Ассоциации, 90% случаев предоставления временных скидок связаны с продолжительностью аренды (если семья снимает квартиру несколько лет), или же с изменением состояния жилья.

"Владельцы квартир, которые по своим параметрам не являются конкурентными с другими предложениями, вынуждены идти на уступки арендаторам. В случае с долгосрочной арендой главная роль заключается в межличностных взаимоотношениях собственников и нанимателей. Скидка на отопительный сезон является результатом длительного сотрудничества между ними", – подчеркнул Юрий Пита, Президент АСНУ.

Сколько могут "сбросить"

Он сообщил, что снижение стоимости аренды в крупнейших украинских городах в 80% составляет 300-500 грн.

Так, например, в Днепре, Львове, Одессе и Харькове цена аренды 1-комнатной квартиры в зависимости от ее состояния, расположения и возраста здания, площади квартиры составляет от 4,5-6,5 тыс. грн/мес. до 6-8, 5 тыс. грн/мес.

В Киеве средняя стоимость 1-комнатной квартиры составляет около 8-10 тыс. грн/мес. Таким образом, сумма временного снижения не превышает в среднем 10-15%.

В других областных центрах ежемесячная арендная плата в среднем на 20% ниже, чем в крупных городах. То есть возможное снижение стоимости аренды не будет превышать 300 грн в месяц.

По мнению главы АСНУ, в декабре ситуация в сегменте долгосрочной аренды будет оставаться стабильной.

"Конечно, многое будет зависеть от экономической ситуации в стране и от эпидемического состояния. Мы не исключаем, что цены на аренду могут быть пересмотрены еще в 5-10% съемных квартир. Однако, стоит отметить, что это могут быть временные скидки именно на зимний период. В общем, до марта-апреля не стоит ожидать какой-то особой ценовой динамики в сегменте аренды квартир", – подытожил он.

Раньше мы рассказывали, что рынок новостроек встал на паузу.

Также у нас можно узнать как арендовать квартиру в Киеве на Новый год.

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