Рынок новостроек стал на паузу. Что это: сокращение реального спроса или ожидание праздничных скидок?

До конца года в крупнейших украинских городах сокращение спроса на квартиры в новостройках составит более 30%.

По итогам ноября, по сравнению с августом, количество сделок на первичном рынке Киева сократилось в среднем на 35%. В Днепре снижение составляет около 30%, в Одессе, Харькове и Львове уменьшение количества сделок зафиксировано на уровне 25-27%.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на информацию Ассоциации специалистов по недвижимости Украины.

Цены росли слишком быстро

Президент АСНУ Юрий Пита приводит несколько факторов, приведших к уменьшению активности покупателей на первичном рынке жилья.

Главный из них – слишком быстрые темпы роста стоимости квадратного метра, которые уже не сопоставимы с платежеспособным спросом.

По его данным, с 2020-го и на протяжении 2021 года стоимость жилья в новостройках в крупнейших городах Украины выросла в среднем на 35-40%. В то же время, количество сделок за 2 года также увеличилось на 25-30%. Однако слишком быстрые процессы на рынке привели к фактическому "истощению" платежеспособного спроса.

Стремительному росту стоимости жилья и количества сделок способствовало:

сокращение объемов строительства;

безальтернативность первичного рынка для сохранения состояния граждан;

снижение пандемических ограничений

"За почти два года (2020-2021) спрос на 10-15% превышал предложение. Это давало возможность застройщикам увеличивать цены. Однако с сентября 2021 года началось постепенное снижение активности покупателей. Сейчас предложение уже на 20% больше спроса, что стало главным фактором для стабилизации цен", – заметил эксперт.

"Замершие" цены и ожидания скидок

По его прогнозу, до конца 2021 года ситуация на первичном рынке Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова в корне не изменится. Стоимость квадратного метра нового жилья будет стабильна.

Однако, в крупнейших областных центрах Украины до конца года в 80% возводимых ЖК будут введены системы скидок в размере от 5% до 15%.

"До конца года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в крупнейших городах будет оставаться постоянной. Однако такая ценовая стабильность будет только номинальной. Реальные покупатели смогут приобрести квартиры, воспользовавшись акционными предложениями и скидками от девелоперов. В то же время такие поощрительные акции вряд ли эффективными и не приведут к резкому увеличению покупателей", – прокомментировал глава АСНУ.

Раньше мы рассказывали, чего ожидать на рынке новостроек до конца зимы.