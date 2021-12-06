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Как арендовать квартиру в Киеве на Новый год: цены и популярные локации

Новина українською →
Понедельник 06 декабря 2021 18:12
Как арендовать квартиру в Киеве на Новый год: цены и популярные локации Фото: большинство клиентов выбирают квартиру возле праздничных локаций – Майдан Независимости, Софиевская площадь, Контрактовая площадь (shotam.info)
Автор: Леся Соловчук

Чем ближе к концу декабря, тем меньше остается на рынке свободных квартир для посуточной аренды, чтобы отпраздновать Новый год в Киеве. Опытные клиенты знают, что хорошую по цене и характеристикам локацию следует бронировать еще в октябре. Поэтому риэлторы и сейчас не советуют откладывать вопросы праздничной аренды до 20-х чисел декабря, когда в предложении останутся только неходовые варианты.

На какой выбор можно рассчитывать в начале декабря и на что стоит обратить внимание при поиске – несколько рекомендаций от РБК-Украина Realty.

Востребованные форматы и локации

Как и раньше, в этом году большинство клиентов выбирают квартиру как можно ближе к праздничным локациям с массовыми гуляниями – Майдан Независимости, Софиевская площадь, Подол и Контрактовая площадь.

Если позволяет бюджет, можно смотреть на квартиры площадью около 100 кв.м, желательно с просторной комнатой на 25-30 кв.м для празднования большой компании, а также как минимум с двумя спальнями. В этом году также пользуются спросом и "евродвушки" – студии с большой гостиной на 75 кв.м, совмещенной с кухней, а также спальней на 15 кв. м. Такие варианты предлагаются по цене 6000-7000 грн/сутки.

Владельцы квартир обычно на празднование сдают жилье не на одну, а на несколько ночей – на 31 декабря, а также 1-2 января. При бронировании необходимо предоставить копию паспорта и указать приблизительное количество гостей – слишком крупные компании отпугивают арендаторов. Однокомнатную квартиру считают местом празднования максимум для 6-7 человек.

Договор аренды прописывают с клиентом в возрасте от 25+, дополнительно в виде залога уплачивается гарантийный платеж, который затем, если у арендодателя нет вопросов о состоянии квартиры и имущества, возвращается после празднования.Как арендовать квартиру в Киеве на Новый год: цены и популярные локацииФото: квартира для новогодней аренды (pinterest)

Сколько это стоит

По словам эксперта рынка недвижимости Ирины Луханиной, большинство квартир на Крещатике, Майдане Незалежности, Софиевской, Владимирской и других улочках поблизости уже давно на броне, даже довольно дорогие варианты.

"Особым спросом пользуются квартиры с видами центральной части города. Забронированы и видовые верхние этажи в домах на Печерске – их часто выбирают, чтобы полюбоваться фейерверками и ночным Киевом. Многие предложения остались на массивах. Но до 20 декабря и их разберут", – подчеркнула эксперт.

Традиционно киевские ценники на аренду квартир посуточно отличаются от новогодних в 2,5-4 раза. Квартира в центре, которая стоит 1300 грн в сутки, может затянуть на празднование на 4500-5000. Люкс-вариант соответственно оценивается вдвое дороже.

Цены зависят как от площади и состояния квартиры, так и удобства локации.

•Квартиры в центре вблизи мест празднования – 5000 – 10000 грн в сутки;

•Квартиры на улицах, приближенных к центру – 3500 – 5000 грн в сутки;

• Помещение в окрестностях – 2000 – 3500 грн в сутки.

Наиболее экономные варианты предлагаются в спальных районах столицы – это двухкомнатные квартиры, которые обычно сдают по 800 грн, а в новогоднюю ночь – за 2-4 тысячи. Их снимает молодежь, которая хочет праздновать отдельно от родителей.

В общей сложности на столичном рынке ежесуточной аренды предлагают около 5 тыс. квартир (в эту категорию входят и отдельные комнаты).

Ранее мы писали о том, в каких районах Киева больше подешевела аренда квартир.

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