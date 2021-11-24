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Пятерка самых инстаграмных городов мира: Киев среди лидеров

Автор: Риана Абдулаева

Чтобы определить самые популярные города по числу отметок в соцсети, компания из креативных ресурсов Design Bundle провела анализ, какие города чаще всего обозначались тегами в Instagram в 2021 году.

Киев занял 4-е место в рейтинге самых инстаграмных городов мира. Он уступил только Риму, Рио-де-Жанейро и Венеции. По подсчетам, столица Украины в этом году упоминалась в Instagram почти 22 млн раз.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на Travel+Leisure.

Чтобы определить самые популярные города по числу отметок в соцсети, компания из креативных ресурсов Design Bundle провела анализ, какие города чаще всего обозначались тегами в Instagram в 2021 году. За основу брались объекты, обозначенные как Всемирное наследие ЮНЕСКО.

Возглавляет рейтинг исторический центр Рима с примерно 61,2 млн постов, за ним идут Рио-де-Жанейро с 45 млн и Венеция с почти 25,8 млн отметок. Киев занял 4-е место с упоминаниями в 21,9 млн раз.

Все объекты, обозначенные пользователями соцсети, относятся к категории культурных. Объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО в Киеве являются Киево-Печерская Лавра и комплекс София Киевская.Фото: Софийский собор (Pinterest)

Чтобы составить статистику, компания проанализировала 145 городов мира, посчитав сколько раз они были отмечены в Instagram за текущий год.

Первая десятка выглядит так:

  • Исторический центр Рима: 61 млн
  • Рио-де-Жанейро: 45 млн
  • Венеция и ее лагуна: 25 млн
  • Киев: почти 22 млн
  • Исторический центр Флоренции: 21 млн
  • Исторический центр Праги: 17 млн
  • Будапешт: 14 млн
  • Бразилия (столица Бразилии): 13 млн
  • Исторический центр Санкт-Петербурга: почти 12 млн
  • Город Кито (столица Эквадора): почти 10 млн

Согласно статистике ЮНЕСКО, странами с наибольшим количеством великих культурных объектов являются Италия с 58 памятниками, за ней следуют Китай — 56, Германия — 51 и Франция и Испания — по 49 в каждой.

Сейчас в Украине находится 7 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

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