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Рынок аренды квартир в Киеве вошел в стагнацию: сколько она продлится

Новина українською →
Понедельник 22 ноября 2021 17:15
Рынок аренды квартир в Киеве вошел в стагнацию: сколько она продлится Фото: в октябре сформировался незначительный профицит двухкомнатных и дефицит трехкомнатных квартир (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Леся Панченко

Введение карантинных ограничений может спровоцировать снижение цен.

Цена аренды жилой недвижимости Киева, в октябре 2021 г. выросла почти на 3% по сравнению с предыдущим месяцем, и почти на 5% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на аналитику портала Address.ua.

Цены на аренду в октябре

В октябре медианная цена аренды квартир в Киеве составила – 11 долл / кв. м.

Цена аренды квадратного метра однокомнатных квартир составила 12 долл. Медианная стоимость двухкомнатных –11 долл/кв. м, трехкомнатных квартир – 10 долл/кв. м.

Самым дорогим районом Киева для аренды остается Печерский. Медианная стоимость аренды в центре столицы составляет 1134 долл. за объект, или 16 долл. за кв. м.

Арендодатели в этом районе просят почти 900 долл. за квартиру (13 долл/кв.м). На третьем месте Голосеевский район – 636 долл. за объект (12 долл/кв.м). Минимальная медианная цена на аренду квартир зафиксирована в Деснянском районе – 354 долл. за квартиру, или 7 долл./кв. м.Рынок аренды квартир в Киеве вошел в стагнацию: сколько она продлитсяИсточник: address.ua

Какие квартиры в каких районах выгодно сдавать

Наиболее дорогим районом для аренды самых ликвидных однокомнатных квартир является Печерский район, где медианная стоимость аренды 1-комнатной квартиры составляет 769 долл.

В Шевченковском и Голосеевском районах можно снять однокомнатную квартиру в диапазоне от 520 до 540 долл.

Самым дешевым для аренды районом является Деснянский. Ценник на 1-комнатную квартиру в этом районе составляет 314 долларов в месяц.

45% от общего количества предложения, представленного в базе данных портала, сосредоточено в категории однокомнатных квартир. Предложение по двухкомнатным квартирам – 37%, трехкомнатным – 15%. 3% объявлений – многокомнатные квартиры, свободные для заселения.

При этом 45% запросов от желающих снять квартиру в аренду приходится на однокомнатные квартиры. 34% потенциальных арендаторов ищут для аренды двухкомнатные квартиры, а 18% – трехкомнатные. Сложнее всего сдавать в аренду многокомнатные квартиры, лишь 3% арендаторов подыскивают жилье с четырьмя и более комнатами.

С ноября по январь – период затишья

"Рынок аренды в октябре вошел в стагнацию, которая продлится минимум до февраля-марта 2022 года. Уровень медианных цен практически не изменился – с сентября стоимость аренды квадратного метра в Киеве выросла на 0,30 долл.

Сбалансированность спроса и предложения является одной из особенностей рынка аренды Киева. В октябре сформировался незначительный профицит двухкомнатных и дефицит трехкомнатных квартир. 45% спроса и предложения – однокомнатные квартиры.

С точки зрения распределения по районам – рост цены аренды показали Подольский, Шевченковский, Днепровский и Дарницкий районы. Снизились цены на аренду в Святошинском районе. В самых популярных для аренды Печерском и Голосеевском районах уровень цен остается стабильным.

В сложившихся условиях ожидается снижение активности рынка аренды в период с ноября 2021 до января 2022 года. Следует отметить, что введение карантинных ограничений может спровоцировать снижение цен, которые иначе оставались бы стабильными", – сообщил директор City Development Solutions, Роман Герасимчук.

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