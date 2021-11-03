По программе "Доступная ипотека 7%" подписан 1000-й кредитный договор: условия участия упростили

В рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%" по состоянию на сегодняшний день подписано 1000 кредитных договоров на общую сумму 864,36 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Какие преимущества программы

Программа реализуется Фондом развития предпринимательства (ФРП) и предусматривает решение трех глобальных вопросов:

расширение возможностей для украинцев приобрести жилье на приемлемых условиях;

увеличение объемов строительства нового жилья;

оказание положительного толчка для развития экономики государства.

Председатель Совета ФРП Юрий Драганчук сообщил, что количество обычных ипотечных кредитов в текущем году увеличилось почти в три раза по сравнению с прошлыми годами. Это говорит о восстановлении ипотечного рынка, находившегося в "замороженном" состоянии после кризиса 2008 года.

21 октября Кабинет Министров Украины принял постановление №1106, разработанное Минфином. Это сделано для большего привлечения участников к программам "Доступная ипотека 7%" и "Доступные кредиты 5-7-9".

Что изменилось в условиях кредитования

Отменены ограничения возраста недвижимого имущества (год сооружения дома) и увеличен лимит возможного превышения площади предмета ипотеки с 20% до 40% от нормативной площади, которая уплачивается заемщиком самостоятельно.

Также Правительство увеличило на 2 процентных пункта размер компенсации процентов по ипотечным кредитам для покупки жилой недвижимости на первичном рынке. По прогнозам госорганов, это должно стимулировать строительство нового жилья.

В рамках программы "Доступная ипотека 7%" ФРП уже сотрудничает с 19 банками – как государственными, так и коммерческими, в том числе с иностранным капиталом. В фонде уверяют, что программа выгодна как для заемщиков, так и для банков.

Всего в банки поступило 1423 заявки на общую сумму 1240,29 млн грн. Еженедельное развитие программы – от 4%.

Как принять участие в программе

Для участия в Программе заемщик должен подать заявку в любой из уполномоченных банков. Подробная информация размещена на странице Фонда. В случае положительного решения заемщик платит проценты по компенсационной процентной ставке. Разницу между коммерческой и компенсационной ставкой уплачивает государство.

В настоящее время максимальная сумма ипотечного кредита составляет 2 миллиона гривен, а срок погашения кредитных обязательств — 20 лет. Первый взнос от заемщика подразумевает 15% стоимости предмета ипотеки.

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